فى مثل هذا اليوم.. القديسة مارى برناديت تدعى أنها رأت مريم العذراء

MENAFN - Youm7) فى مثل هذا اليوم 11 فبراير عام 1858 بجنوب فرنسا، ادعت مارى برنارد سوبيروس، وهى فتاة فلاحية فرنسية تبلغ من العمر 14 عامًا، لأول مرة أنها رأت السيدةمريم العذراء ، والدة المسيح، وتلك المرة ليست الوحيدة إذ أكدت أنها رات السيدة العذراء 14 مرة.

وحدثت تلك الرؤية في مغارة نتوء صخرى بالقرب من لورد بفرنسا،

وقالت مارى إن مريم العذراء كشفت عن نفسها، وطلبت بناء كنيسة صغيرة في موقع الرؤية، وطلبت من الفتاة أن تشرب من ينبوع في المغارة، والذى اكتشفته مارى لاحقًا بالحفر فى الأرض، وفقا لما ذكره موقع هيستورى.

وحظيت ادعاءات مارى باهتمام واسع النطاق، لكن سلطات الكنيسة المتشككة أخضعتها لفحوصات صارمة ورفضت قبول رؤاها، وبعد سنوات من سوء المعاملة على يد السلطات والجمهور الفضولى، سُمح لها أخيرًا بدخول دير نوتردام دي نيفيرز، حيث أمضت سنواتها المتبقية في الصلاة والعزلة، توفيت بمرض صحي عن عمر يناهز 35 عامًا.

أصبح هذا الموقع، فيما بعد أشهر مزار حديث للسيدة العذراء مريم، وفي عام 1933، وفي عام 1933 تم تدوين ماري برنارد سوبيروس على أنها القديسة برناديت من قبل الكنيسة الرومانية الكاثوليكية، ويسافر الملايين إلى لورد كل عام لزيارة مغارة سانت برناديت، التي يفترض أن مياهها تتمتع بقدرات علاجية.