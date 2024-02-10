عالمان ألمانيان ينشران ترجمات لـ 600 نص مصرى قديم

MENAFN - Youm7) بعد خمس سنوات من البحث، نشر عالمان ألمانيان ترجمات لمجموعة من النصوص المصرية القديمة،فى مجلة علمية، تستعرض تعويذات الحب واللعنات وطقوس الحماية، وتقدم هذه النصوص خريطة للمشاعر الإنسانية،

ويعود تاريخ هذه النصوص المصرية إلى ما بين القرنين الرابع والثاني عشر الميلاديين، وكانت مكتوبة على ورق البرى، وجاء ذلك بحسب ما ذكر موقع ancient orgnins.

النصوص البردية

وتمت كتابة النصوص باللغة القبطية، والتي لعبت دورًا حاسمًا فى تاريخ مصر، وكانت بمثابة المرحلة الأخيرة من

اللغة المصرية، من خلال مزج الأبجديتين القبطية واليونانية، واستخدام الحروف الديموطيقية، وقال الدكتور كورشي دوسو المشارك في الدراسة، إن النصوص الـ 600 تمثل "أكبر مجموعة منشورة حتى الآن".

كانت النصوص المصرية مخبأة في المنازل، أو تم ارتداؤها في تمائم الرقبة، مشبعة بقوى النبوة والشفاء واللعنة وإثارة الحب والكراهية، وفي هذه الحالة، قال العلماء إن البردية استُخدمت لمساعدة مرتديها على الحمل، ومن أجل استرضاء الأعداء وتحقيق رغبات محددة.

ويضيف العلماء: ومن المتوقع أن يعرض علينا فى غضون ثلاث سنوات تقريبًا كتاب آخر يفك معظم النصوص، ويرسم بشكل أساسي خريطة للحالات العاطفية للشعب المصرى الذى شهد انهيار أو تطور نظام معتقدات عمره 3000 عام.