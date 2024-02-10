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ملابس وأدوات ومتعلقات شخصية.. متحف الزعيم مصطفى كامل افتتح منذ 68 عامًا

2/10/2024 2:26:02 PM
(MENAFN- Youm7) رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 10 فبراير من عام 1980م، الزعيم مصطفى كامل ، أحد أبرز رجال مصر فى مطلع القرن العشرين، ونظرًا لجهوده ودوره فى المجتمع المصرى، تم إنشاء متحف له، فى ميدان صلاح الدين بحى القلعة، وهو ما نسلط عليه الضوء خلال التقرير التالى.


متحف مصطفى كامل

المتحف افتتحه رسميًا عبد القادر حاتم وزير الإرشاد القومى آنذاك، فى أبريل عام 1956م، ويقع متحف مصطفى كامل بميدان صلاح الدين بحي القلعة، الذى كان قبل ذلك ضريحاً يضم رفات الزعيمين مصطفى كامل ومحمد فريد، ويحكي قصة كفاح البطل مصطفى كامل ضد الاحتلال الإنجليزي.

مكونات المتحف

يضم المتحف قاعتين كبيرتين يحتويان على بعض مخلفات الزعيم المتمثلة في كتب وخطابات لمصطفى كامل بخط يده، وبعض صور أصدقائه وأقاربه.

كما يضم المتحف بعض متعلقات الزعيم الشخصية من ملابس وأدوات الطعام وحجرة مكتبه، والمتحف مبني على الطراز الإسلامي ذي القبة الإسلامية كما أنه يوجد حول مبنى المتحف حديقة كبيرة، ويضم المتحف حالياً رفات المفكرين والمناضلين الوطنيين عبد الرحمن الرافعي وفتحي رضوان، حسب ما ذكرت الهيئة العامة للاستعلامات.

ترميم وتطوير المتحف

أعيد افتتاح المتحف بعد ترميمه وتطويره في 8 فبراير 2001، و تم تطويره مرة أخرى وأعيد افتتاحه في 5 أبريل 2016 ،وشملت أعمال التطوير المبنى من الداخل والخارج، وكذلك الحديقة الخاصة به، والأسوار، وكذلك المُلحقات من أثاث مكتبي وخلافه، كما تم تحديث سيناريو العرض المتحفي، وأُضيفت له مجموعة من الوثائق في شكل صور فوتوغرافية نادرة توثق وتسجل لحظات تاريخية مهمة في حياة الزعيم، وخاصة أيضا برفقائه.


مكتب الزعيم مصطفى كامل





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