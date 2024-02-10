حريحور توج ملكًا على مصر.. نزميت ولدته أم زوجته فهل حسم التاريخ الأمر؟

MENAFN - Youm7) حريحور.. كان ضابطًا في الجيش في مصر القديمة ، وكبير كهنة آمون في طيبة في عهد الفرعون رمسيس الحادي عشر "1080 ق.م - 1074 ق.م"، ثم توج ملكًا على مصر العليا خلال النصف الأول من القرن الحادى عشر ق.م.

ويقول الدكتور سليم حسن عبر موسوعته مصر القديمة: لقد ظل الاعتقاد سائدًا بأن "حريحور"، الذي تولى رئاسة كهانة معبد "آمون" بالكرنك، كان ينسب إلى أسرة "رعمسيس نخت" التي تولى أفرادها هذه الوظيفة بالتوارث مدة طويلة، واستولوا في خلالها على زمام الأمور في البلاد من الناحية الدينية والإِدارية معًا بدرجة عظيمة، على أن الوثائق التاريخية لا تمدنا بأية معلومات تثبت هذا الاعتقاد.

وأوضح الدكتور سليم حسن، بعد اختفاء "أمنحتب" بن "رعمسيس نخت" من رئاسة معبد "آمون" ظهر بعده على هذا الكرسي "حريحور"، ولكنا لا نعرف نسبته له كما لا نعرف اسم والده ولا اسم أمه إذ لم يرد قط على الآثار الخاصة بهذا العهد ما يشير إلى هذا، ولذلك يتساءل الإنسان لماذا تحدث "مسبرو" في تاريخه الذي وضعه عن مصر وأمم الشرق، عن والد "حريحور"، وعن جده مشيرًا بذلك إلى الكاهن الأكبر "أمنحتب" ووالده "رعمسيس نخت"، وليس لدينا ما يثبت أنه كان ابن الكاهن الأكبر "أمنحتب"، هذا بالإضافة إلى أنه ليس لدينا ما يبرهن على أن "أمنحتب" قد تزوَّج من الأمير الملكية "إزيس"، وأنه رزق منها "حريحور" وبذلك يكون الأخير من نسل "رعمسيس السادس".

وأشارت موسوعة مصر القديمة

على أن هذا الزعم يعد خاطئًا من أساسه، وكذلك أراد بعض المؤرخين أن يزعموا أن والدته تدعى "نزميت"، ولكن نعرف أن لقب "الزوجة الملكية" الذي كانت تحمله هذه الأميرة في أحد نقوش معبد "خنسو" يبرهن من سياق الكلام دون التباس، على أنها زوجة "حريحور"، الذي أصبح فيما بعد ملكًا لا والدته، وإذا كانت تسمى في وثائق جاءت فيما بعد الأم الملكية، فإنما جاء ذلك بوصفها والدة الأطفال الذين أنجبتهم منه.

وقد أراد الأثري "فرشنسكي" أن يميز بين امرأتين باسم "نزميت"، إحداهما تكون أم "حريحور" والثانية زوجه، غير أنه ليس لدينا وثائق توضح هذا الزعم، والواقع أن "نزميت" هذه ليس لها أية علاقة بأسرة ملوك الرعامسة وكل علاقتها تنحصر مع زوجها، وذلك لأننا لا نجدها في أي نقش أو بردية تلقب بالبنت الملكية، وقد كانت تشغل وظيفة رئيسة حظيات الإله "آمون"، مثلها في ذلك كمثل كثيرات من زوجات الكهنة الأول لملوك الأسرتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة، ومن كل ذلك يظهر لنا أن "حريحور" لم يكن له حق في عرش البلاد، لا بنسبه وحسبه، ولا بزواجه من أميرة ملكية تخول له هذا الحق، بل إن ذلك يرجع إلى مطامحه الشخصية والأحداث الخارجة عن حد المألوف، التي حدثت في البلاد في تلك الفترة من تاريخ أرض الكنانة، وإن رياسة الكهانة لم تكن إلا شيئًا عارضًا مكملًا لمطامحه، بل فى الواقع إن اعتلاءه العرش كان يعدُّ هزيمة لرجال الدين في معبد الكرنك، وبخاصة أسرة "رعمسيس نخت" كما سنبين ذلك فيما بعد.