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محكمة الاتحاد الأوروبى ترفض طلب تيك توك تعليق تسميتها حارس بوابة

2/10/2024 2:25:58 PM
(MENAFN- Youm7) رفضت المحكمة طلب "تيك توك" لمنع الاتحاد الأوروبى من تصنيفها على أنها "حارس البوابة" وهو مصطلح يشير إلى الشركات التي لديها منصات قوية بما يكفي، لتتبع قواعد مكافحة الاحتكار الصارمة لقانون الأسواق الرقمية (DMA).



وأفادت بلومبرج أن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي رفضت طلب المالك ByteDance باتخاذ إجراء مؤقت من شأنه أن يمنح تيك توك مزيدًا من الوقت لتنفيذ اللوائح، ووجدت أن الشركة "فشلت في إثبات مدى الإلحاح" المطلوب، وفقا لتقرير ذا فيرج .



وعلى الرغم من أن TikTok تستأنف تعيين حارس بوابة الاتحاد الأوروبي، إلا أن الكتلة الاوربية لم تتوصل بعد إلى قرار نهائي بشأن الاستئناف، فيما طلبت ByteDance إجراءً مؤقتًا في ديسمبر حتى لا تضطر إلى الامتثال للوائح قبل أن يقرر الاتحاد الأوروبي نتيجة الاستئناف.



ويعد قرار اليوم رفضًا لهذا الطلب، مما يعني أنه سيتعين على TikTok الالتزام مؤقتًا على الأقل بقواعد DMA التي ستدخل حيز التنفيذ في مارس، حتى لو قرر الاتحاد الأوروبي لاحقًا الموافقة على الاستئناف.



وقال القضاة: "لم تظهر ByteDance أن هناك خطرًا حقيقيًا للكشف عن معلومات سرية أو أن مثل هذا الخطر قد يؤدي إلى ضرر جسيم لا يمكن إصلاحه".



كما إن وضع تيك توك كحارس بوابة يعني أن النظام الأساسي سينضم إلى شركات التكنولوجيا الكبيرة الأخرى مثل Apple وMeta وAmazon وGoogle في إجراء سلسلة من التغييرات لمستخدمي الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك السماح للشركات الخارجية بالوصول إلى خدماتها وطلب الموافقة على الإعلانات المخصصة.



ويعني ذلك أيضًا غرامات بملايين اليورو على TikTok وجميع شركات حراسة البوابة الأخرى، إذا انتهكت قواعد DMA، وقال متحدث باسم TikTok لبلومبرج : "بينما نشعر بخيبة أمل إزاء القرار، فإننا نتطلع إلى الاستماع إلى جوهر قضيتنا على وجه السرعة" .



وتلقت TikTok المزيد من الأخبار السيئة من أوروبا يوم الجمعة في شكل تحقيق منفصل للاتحاد الأوروبي في قواعد الإشراف على المحتوى للقاصرين، حسبما ذكرت بلومبرج أيضًا .



وقال مصدر مطلع على التحقيق إن التحقيق، الذي سيتم إجراؤه بموجب قانون الخدمات الرقمية الجديد للاتحاد الأوروبي (DSA)، نشأ بسبب مخاوف من أن التغييرات التي أجراها TikTok للامتثال لقانون الخدمات الرقمية (DSA) ليست كافية لحماية المستخدمين القاصرين من منفذ الأخبار.



وفي العام الماضي، أجرت TikTok سلسلة من التغييرات لمستخدميها في الاتحاد الأوروبي مباشرةً استجابة لـ DSA، بما في ذلك عدم تقديم إعلانات مخصصة للقاصرين بناءً على أنشطتهم على النظام الأساسي.












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