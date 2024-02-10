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تقرير: الأرض تتجاوز حد الاحتباس الحرارى بـ 2.7 فهرنهايت لأول مرة فى 2023

2/10/2024 2:25:58 PM
(MENAFN- Youm7) تجاوزت درجة حرارة الأر 2.7 درجة فهرنهايت (1.5 درجة مئوية) خلال العام الماضى للمرة الأولى منذ أن بدأ العلماء في تسجيل درجات الحرارة العالمية، ووصف العلماء هذا الأمر بأنه "تحذير للإنسانية"، عندما تم الإعلان عن القياس من جانب خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ (C3S) التابعة للاتحاد الأوروبي.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن 2023 هو العام الأكثر سخونة على الإطلاق، ويشتبه العلماء في أن ظاهرة النينيو والاحتباس الحراري مجتمعين لجعله العام الأكثر سخونة منذ 100 ألف عام.



وقال علماء المناخ إنه إذا لم يتحول إنتاج الطاقة في جميع أنحاء العالم بعيدا عن الوقود الأحفوري نحو المصادر المتجددة، فإن هذا الاتجاه سيتفاقم.



تعتمد توقعات الاحتباس الحراري العالمي على جودة البيانات المتاحة، وهي تحتوي دائما على درجة ما من عدم اليقين، لذا فإن سجل المتابعة متقطع بشأن أي منها حدث وأيها لم يحدث.



وكان خلال اتفاق باريس للمناخ، حدد العلماء أن الارتفاع بمقدار 2.7 درجة هو متوسط الزيادة في درجة الحرارة التي لا ينبغي للأرض أن تتجاوزها.

وحذروا من أن تجاوز هذه النقطة سيؤدي إلى ضرر لا يمكن إصلاحه لكوكب الأرض والأجيال القادمة من البشر.



ومع ذلك، كان عام 2023 هو العام الأكثر سخونة على الإطلاق، وكان الشهر الماضي هو يناير الأكثر سخونة على الإطلاق.



وقالت سامانثا بيرجيس، نائبة مدير C3S، "إن التخفيضات السريعة في انبعاثات الغازات الدفيئة هي الطريقة الوحيدة لوقف ارتفاع درجات الحرارة العالمية".



وشهد العام الماضي موجة من الكوارث الطبيعية، والتي يمكن ربط الكثير منها بشكل مباشر بتغير المناخ، منها الفيضانات في نيوزيلندا، والجفاف في أسبانيا، وحرائق الغابات في تشيلي.












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