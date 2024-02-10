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أبل تتوصل إلى تسوية دعوى قضائية ضدها بتهمة سرقة الأسرار التجارية

2/10/2024 2:25:58 PM
(MENAFN- Youm7) توصلت شركة أب إلى تسوية محتملة مع شركة Rivos، الشركة الناشئة Mountain View التي اتهمتها في عام 2022 بسرقة موظفيها وسرقة أسرارها التجارية.



وفي ملف الشركات الذي اطلعت عليه بلومبرج ورويترز، أبلغوا المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا أنهم وقعوا اتفاقا يحتمل أن يسوي القضية، وستسمح الصفقة لشركة Apple بإجراء فحص جنائي لأنظمة Rivos، فضلاً عن أنشطتها.



وعندما رفعت شركة iPhonemaker دعوى قضائية ضد شركة Rivos، قالت إن الشركة الناشئة قادت "حملة منسقة" لتوظيف موظفين من قسم تصميم الرقائق التابع لها.



واتهمت شركة آبل أيضًا المدعى عليه بإصدار تعليمات للموظفين الذين عينتهم بعيدًا لسرقة العروض التقديمية وغيرها من المعلومات الخاصة بتصميمات شرائح iPhone التي لم يتم إصدارها والتي كلف تطويرها مليارات الدولارات.



وعارضت شركة ريفوس شركة أبل العام الماضي، متهمة الشركة الأكبر بتقييد قدرة الموظفين على العمل في أماكن أخرى وإعاقة نمو الشركات الناشئة الناشئة باستخدام تدابير مانعة للمنافسة.



ورفضت المحكمة مزاعم الأسرار التجارية لشركة Apple ضد Rivos في أبريل 2023، على الرغم من السماح للشركة بتقديم شكوى منقحة.



قامت شركة Apple بالفعل بالتسوية مع موظفيها الستة السابقين الذين رفعوا دعوى مضادة ضد صانع iPhone إلى جانب Rivos بعد أن أسقطوا مطالباتهم ضد بعضهم البعض الشهر الماضي.



وتطلب الشركتان الآن من المحكمة تأجيل قضاياهما حتى 15 مارس، حيث تتوقعان استكمال التسوية.












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