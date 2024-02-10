أبل تتوصل إلى تسوية دعوى قضائية ضدها بتهمة سرقة الأسرار التجارية

(MENAFN
- Youm7) توصلت شركة أب إلى تسوية محتملة مع شركة Rivos، الشركة الناشئة Mountain View التي اتهمتها في عام 2022 بسرقة موظفيها وسرقة أسرارها التجارية.
وفي ملف الشركات الذي اطلعت عليه بلومبرج ورويترز، أبلغوا المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا أنهم وقعوا اتفاقا يحتمل أن يسوي القضية، وستسمح الصفقة لشركة Apple بإجراء فحص جنائي لأنظمة Rivos، فضلاً عن أنشطتها.
وعندما رفعت شركة iPhonemaker دعوى قضائية ضد شركة Rivos، قالت إن الشركة الناشئة قادت "حملة منسقة" لتوظيف موظفين من قسم تصميم الرقائق التابع لها.
واتهمت شركة آبل أيضًا المدعى عليه بإصدار تعليمات للموظفين الذين عينتهم بعيدًا لسرقة العروض التقديمية وغيرها من المعلومات الخاصة بتصميمات شرائح iPhone التي لم يتم إصدارها والتي كلف تطويرها مليارات الدولارات.
وعارضت شركة ريفوس شركة أبل العام الماضي، متهمة الشركة الأكبر بتقييد قدرة الموظفين على العمل في أماكن أخرى وإعاقة نمو الشركات الناشئة الناشئة باستخدام تدابير مانعة للمنافسة.
ورفضت المحكمة مزاعم الأسرار التجارية لشركة Apple ضد Rivos في أبريل 2023، على الرغم من السماح للشركة بتقديم شكوى منقحة.
قامت شركة Apple بالفعل بالتسوية مع موظفيها الستة السابقين الذين رفعوا دعوى مضادة ضد صانع iPhone إلى جانب Rivos بعد أن أسقطوا مطالباتهم ضد بعضهم البعض الشهر الماضي.
وتطلب الشركتان الآن من المحكمة تأجيل قضاياهما حتى 15 مارس، حيث تتوقعان استكمال التسوية.
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