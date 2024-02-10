ترتيب إيلون ماسك كأغنى رجل فى خطر.. صافى الثروة يتراجع من 340 لـ206 مليار دولار

MENAFN - Youm7) تبلغ ثروة إيلون ماسك حوالي 206 مليار دولار، وفقًا لتقديرات بلومبرج، لكن ثروة قطب التكنولوجيا تأتي من عدد من المصادر وهي ليست مستقرة، ولا يزال ماسك أغنى شخص في العالم، ومع ذلك هناك خطورة لأن المليارديرات الآخرين يقتربون منه أيضًا، فكان من قبل لديه 340 مليار دولار ولكنه يتراجع بوتيرة سريعة.وفقا لما ذكره موقع "business insider"، فإن صافي ثروة مؤسس أمازون جيف بيزوس يقل حاليًا بمقدار 11 مليار دولار عن ثروة ماسك، في حين أن قطب السلع الفاخرة برنارد أرنو يتخلف عن بيزوس بـ 4 مليارات دولار فقط. محطات مرت بها ثروة ماسك الصافيةانتقل ماسك، الذي ولد في جنوب أفريقيا، إلى كندا، وانقطع عن دراسة الدكتوراه في جامعة ستانفورد بسبب طموحه الاستثمارى في ذلك الوقت، وأصبح مليونيرًا قبل أن يبلغ الثلاثين من عمره.أنشأ " ماسك " موقع Zip2، وهو موقع إلكتروني يوفر أدلة السفر إلى الصحف، مع شقيقه " كيمبال "، ثم باع الشركة، ويعتقد أن ماسك، الذي كان يبلغ من العمر آنذاك 27 عامًا، حصل على 22 مليون دولار من الصفقة.شارك " ماسك " في تأسيس شركته X عبر الإنترنت في عام 1999، وسرعان ما اندمج مع شركة Confinity التابعة لبيتر ثيل ليصبح PayPal، وتم شراء الشركة مقابل 1.5 مليار دولار بواسطة eBay في عام 2002.وعلى الرغم من إقالته من منصب الرئيس التنفيذي، إلا أن " ماسك " خرج بحوالي 165 مليون دولارًا.شارك ماسك في تأسيس شركة استكشاف الفضاء SpaceX في عام 2002، وبعد ذلك في عام 2004، أصبح مستثمرًا في شركة تسلا للسيارات الكهربائية ورئيسًا لها.كما أنه خلال الأزمة المالية عام 2008، أنقذ شركة تسلا من الإفلاس باستثمار قدره 40 مليون دولار وقرض بقيمة 40 مليون دولار، وفي نفس العام، تم تعيينه رئيسًا تنفيذيًا لشركة تسلا.وقال ماسك إن عام 2008 كان "أسوأ عام في حياتي"، إلى جانب المشاكل في حياته الشخصية، استمرت تسلا في خسارة الأموال، وكانت شركة سبيس إكس تواجه مشكلة في إطلاق النسخة الأولى من صاروخ فالكون، وأصبح ماسك بحلول عام 2009 يعيش على القروض الشخصية.لكن شركة تسلا أصبحت شركة عامة في عام 2010، وارتفع صافي ثروة ماسك المقدرة بشكل مطرد، وفي عام 2012، ظهر لأول مرة في قائمة فوربس للمليارديرات بثروة تقدر بـ 2 مليار دولار.أما في عام 2016، أنشأ ماسك شركة Boring Company لحفر الأنفاق، وفي العام التالي، أسس شركة Neuralink الناشئة في مجال التكنولوجيا العصبية.بدأ صافي ثروة ماسك في الارتفاع السريع في بداية الوباء مع ارتفاع أسهم تسلا، وبدأ ماسك عام 2020 بثروة صافية تقدر بأقل من 30 مليار دولار، وبلغت ثروته حوالي 170 مليار دولار بعد عام واحد فقط، أي بزيادة تزيد عن خمسة أضعاف في عام واحد فقط، وبلغت ثروته المقدرة ذروتها بنحو 340 مليار دولار في نوفمبر 2021.لكنها تراجعت منذ ذلك الحين، حيث انخفض سهم تسلا بنسبة 56٪ بحلول نهاية يناير 2024، مما أدى إلى خفض قيمة الشركة من أكثر من 1.2 تريليون دولار إلى أقل من 600 مليار دولار.واشترى ماسك أيضًا تويتر مقابل 44 مليار دولار في أكتوبر 2022، وشغل منصب الرئيس التنفيذي له حتى استقالته في أوائل يونيو 2023. مصادر ثروة ماسك

تعتمد ثروة ماسك إلى حد كبير على أسهم شركة تسلا، على الرغم من أنه لا يتقاضى أي راتب من شركة تسلا، إلا أنه حصل على خيارات الأسهم عندما تصل الشركة إلى مقاييس الأداء الصعبة.

قالت تسلا في عام 2018 عندما أعلنت الشركة عن جائزة الأداء لمدة 10 سنوات لماسك،"لن يحصل إيلون على أي تعويض مضمون من أي نوع، لا راتب، ولا مكافآت نقدية، ولا أسهم تكتسب بمرور الوقت"، مضيفة "بدلاً من ذلك، سيكون تعويض إيلون الوحيد هو جائزة الأداء، مما يضمن أنه لن يتم تعويضه إلا إذا كان أداء شركة تيسلا وجميع المساهمين فيها جيدًا للغاية".وفقًا لبلومبرج، فإن ما يقرب من نصف صافي ثروة ماسك يأتي من أسهم تسلا، بينما يأتي ما يزيد قليلاً عن 20٪ من أسهم SpaceX.وتأتي بقية ثروته من أسهم في تويتر وشركة The Boring Company، بالإضافة إلى التزامات متنوعة أخرى.