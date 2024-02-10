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الولايات المتحدة تطلق مهمتها القمرية المقبلة فى عيد الحب

2/10/2024 2:25:58 PM
(MENAFN- Youm7) تنطلق شركات أمريكية إلى القمر في 14 فبراير، تزامنًا مع عيد الحب، أي بعد أقل من شهر من انتهاء مهمة مماثلة باءت بالفشل مع احتراق المركبة الفضائية في الغلاف الجوي للأرض، وتتضمن المحاولة المقبلة مركبة هبوط صنعتها شركة Intuitive Machines ومقرها هيوستن ومثبتة على قمة صاروخ SpaceX، بينما تضمنت المحاولة الأخيرة صاروخ United Launch Alliance ومركبة هبوط Astrobotics.



ووفقًا لما ذكره موقع "phys"، فإن المخاطر لا تزال مرتفعة، من أجل تحقيق أول هبوط ناعم لأميركا على سطح القمر منذ نهاية عصر أبولو قبل خمسة عقود، والأول على الإطلاق من قبل الصناعة الخاصة.



وتستهدف شركة SpaceX إطلاقًا من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا، ومن المتوقع أن تهبط مركبة الهبوط Nova-C التابعة لشركة Intuitive Machines على القمر في 22 فبراير، عند حفرة تصادمية بالقرب من القطب الجنوبي للقمر.



دفعت ناسا لشركة Intuitive Machines أكثر من 100 مليون دولار لشحن أجهزتها العلمية في المهمة، كجزء من استراتيجية أوسع لتحفيز الاقتصاد القمري وتفويض مهام الشحن الروتينية إلى القطاع الخاص.



تشتمل حمولة مركبة الهبوط "Nova-C" على أدوات لفهم البيئة القمرية بشكل أفضل بينما تستعد ناسا لإرسال أفراد الطاقم البشري إلى القمر في إطار برنامج Artemis في وقت لاحق من هذا العقد، وتتضمن أيضًا المزيد من البضائع الملونة، بما في ذلك منحوتات للفنان جيف كونز.



تمكنت خمس دول فقط من تحقيق هبوط سلس على سطح القمر، وهم الاتحاد السوفييتي في المركز الأول، وتلاه الولايات المتحدة، التي لا تزال الدولة الوحيدة التي أرسلت بشراً إلى القمر، وقد حققت الصين هذا الإنجاز ثلاث مرات في العقد الماضي، تليها الهند، ومؤخراً اليابان.












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