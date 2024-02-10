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القيادة الأمريكية تنفذ ضربات ضد زورقين و5 صواريخ كروز حوثية - جريدة الوطن السعودية

2/10/2024 2:25:40 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها نفذت ضربات ضد زورقين مسيرين و4 صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن وصاروخ كروز متنقل للهجوم الأرضي كانت معدة للإطلاق ضد السفن في البحر الأحمر من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) في بيان لها على موقعها الرسمي في شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "في يوم 9 فبراير، بين الساعة 3 صباحا و 9:40 مساء (بتوقيت صنعاء)، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) ضمن yجراء للدفاع عن النفس ضربات ضد زورقين مسيرين(USV)، وأربعة صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن، وصاروخ كروز متنقل للهجوم الأرضي (LACM) كانت معدة للإطلاق ضد السفن في البحر الأحمر.
وأضافت: "القيادة استطاعت من تحديد هذه الصواريخ والزوارق غير المأهولة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وقررت أنها تمثل تهديدا وشيكا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة".
وأكدت "ستحمي هذه الإجراءات حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".
ويستهدف "الحوثيون" بصواريخ ومسيّرات سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، ما أثر سلبا على حركة الشحن والتجارة والإمداد.
وتشن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضربات على أهداف للحوثيين منذ منتصف يناير، وصفتها بأنها رد على التهديدات التي تتعرض لها حرية الملاحة في البحر الأحمر.

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