Saturday, 10 February 2024 11:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استقالة رئيسة هنغاريا بعد فضيحة العفو في قضية اغتصاب أطفال - جريدة الوطن السعودية

2/10/2024 2:25:40 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت رئيسة هنغاريا كاتالين نوفاك اليوم السبت، عن تقديم استقالتها من منصبها، مبررة ذلك بأنها "ارتكبت خطأ"عندما أصدرت عفوا عن رجل مدان في قضية "الاعتداء الجنسي على الأطفال".
وقالت كاتالين نوفاك إنها ستستقيل لأنها "ارتكبت خطأ" في أبريل 2023 عندما أصدرت عفوا عن رجل أدين كشريك في قضية "الاعتداء الجنسي على الأطفال".
وأوضحت نوفاك لقناة "إم1" التلفزيونية قائلة: "اليوم أخاطبكم للمرة الأخيرة كرئيس للدولة، سوف أستقيل من منصبي كرئيسة للجمهورية".
وواجهت كاتالين نوفاك ضغوطا متزايدة للاستقالة بعد أن تم الكشف عن أنها "منحت عفوا رئاسيا لرجل أدين كشريك في قضية الاعتداء الجنسي على الأطفال".
وأصدرت نوفاك عفوا لنائب المدير السابق لدار الأطفال التي تديرها الدولة والذي حكم عليه بالسجن بتهمة "التستر على الاعتداء الجنسي من قبل مدير المؤسسة".
وتقول أحزاب المعارضة إن "الرئيسة كاتالين نوفاك، لم تعد صالحة لتولي منصبها بعد أن أصدرت ذلك العفو".
وحكم على الرجل بالسجن أكثر من ثلاث سنوات عام 2018 بتهمة المساعدة في التستر على الاعتداءات الجنسية التي ارتكبها مدير المؤسسة، المحكوم بالسجن ثماني سنوات بتهمة الاعتداء على 10 أطفال على الأقل بين عامي 2004 و2016.

MENAFN10022024000089011017ID1107836216

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث