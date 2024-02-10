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حجوزات المقاهي تصل إلى 100%

2/10/2024 2:24:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد أبو الغنم
وصلت نسبة حجوزات المقاهي اليوم السبت إلى 100% تزامنا مع مبارة المنتخب الوطني (النشامى) مع نظيره القطري في نهائي كأس أسيا، بحسب عاملون في القطاع.

وأجمع هؤلاء أن مشاركة النشامى في بطولة كأس أمم آسيا المقامة في الدوحة حرّكت قطاع المقاهي والكوفي شوب بشكل ملحوظ.

وقالوا في أحاديث منفصلة لـ"الغد" أن نسبة الحجوزات وصلت إلى 100% خلال مبارة النشامى الأخيرة مع منتخب كوريا الجنوبية والتي فاز فيها منتخبنا الوطني بهدفين نظيفين.

وقال أنس عابدين، صاحب مقهى، إن نسبة الحجوزات في محلات المقاهي والكوفي شوب اليوم السبت وصلت الى 100%، مباشرة عقب تأهل النشامى إلى المبارة النهاية مع المنتخب القطري.

واكد عابدين ان المقاهي التي تعرض مبارة كأس أمم آسيا خاصة عندما يلعب النشامى تكون نسبة الإقبال فيها عالية.

واضاف ان يوم الثلاثاء الماضي عندما فاز النشامى على نظيره الكوري كانت نسبة الحجوزات 100% وبعض الرواد والزبائن شاهدوا المباراة وهم واقفون.

واشار عابدين الى ان المواطن الاردني تابع كافة مباريات المنتخب منذ بداية البطولة وكان يبحث عن الفرح في فوز النشامى نظرا لظروف الصعبة التي تحيط به واولها الجرائم المرتكبة من جيش الاحتلال ضد المدنيين العزل من الاطفال والنساء والرجال في غزة ومختلف الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ السابع من تشرين أول (أكتوبر) الماضي.

وقال رمزي حجازين، مدير كوفي شوب، أن نسبة الحجوزات وصلت إلى 100% لحضور المباراة النهائية ولتشجيع النشامى ضد نظيره القطري.

وأكد حجازين أن كافة المقاهي التي عرضت المبارات كانت نسبة حجوزاتها 100%، مشيرا إلى أن الكثير من الزبائن شاهدوا المبارة الاخير وهم واقفون، وبعضهم لم يتمكن من الدخول بسبب كثافة الزبائن.

واتفق أحمد مأمون مدير مقهى، مع سابقيه في الرأي حول وصول نسبة الحجز إلى 100% اليوم السبت.

وبين أن الإقبال يكون ملحوظا وضمن مستويات جيدة عندما تكون مباراة لمنتخبنا الوطني.

يشار إلى أن أعداد المطاعم والمقاهي السياحية تصل إلى ألف، موزعة بمختلف محافظات المملكة إضافة إلى وجود ما يقارب 800 منشأة غير سياحية.

ويصل عدد العاملين في القطاع إلى نحو 35 ألف عامل بالحد الأدنى ويصل عدد العمال في بعض تلك المنشآت إلى 100 عامل، وتشكل نسبة العاملين الأردنيين في هذا القطاع أكثر من 80%.

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