سلة الفحيص تقسو على الشارقة في دورة الألعاب العربية للسيدات

(MENAFN
- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري الشارقة- حقق فريق
نادي شباب الفحيص فوزا كبيرا على نظيره فريق نادي الشارقة بنتيجة (94-68)، في لقاء
جمعهما اليوم بصالة نادي البطائح، ضمن المرحلة الثامنة والأخيرة من الدور التمهيدي
لبطولة كرة السلة في دورة الألعاب السابعة للأندية العربية للسيدات.
وجاءت نتائج الأرباع
للفحيص (35-14)، (25-16)، (15-14)، (19-24)، ليعزز صدارته لجدول الترتيب بالعلامة
الكاملة برصيد 12 نقطة من 6 انتصارات متتالية.
ويلتقي الفحيص مع
الثورة السوري في نهائي البطولة عند الساعة 4 من مساء يوم بعد غد الاثنين في صالة
البطائح.
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