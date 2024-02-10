Saturday, 10 February 2024 11:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سلة الفحيص تقسو على الشارقة في دورة الألعاب العربية للسيدات

2/10/2024 2:24:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري الشارقة- حقق فريق نادي شباب الفحيص فوزا كبيرا على نظيره فريق نادي الشارقة بنتيجة (94-68)، في لقاء جمعهما اليوم بصالة نادي البطائح، ضمن المرحلة الثامنة والأخيرة من الدور التمهيدي لبطولة كرة السلة في دورة الألعاب السابعة للأندية العربية للسيدات.

وجاءت نتائج الأرباع للفحيص (35-14)، (25-16)، (15-14)، (19-24)، ليعزز صدارته لجدول الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة من 6 انتصارات متتالية.

ويلتقي الفحيص مع الثورة السوري في نهائي البطولة عند الساعة 4 من مساء يوم بعد غد الاثنين في صالة البطائح.

MENAFN10022024000072011014ID1107836213

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث