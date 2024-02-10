عارضة أزياء إيطالية: 2% فقط من لاعبي الدوري الإنجليزي مخلصون لشريكاتهم



وعمدت باولا سولينو للدفاع عن كايل ووكر، بعد أن أنجب طفلاً من صديقته، وهو المتزوج من آني كيلنر، وقالت إن "العديد" من لاعبي كرة القدم اتصلوا بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأنها كانت على علاقة مع ثلاثة لاعبين من الدوري الإنجليزي الممتاز وتعتقد أنّ "الخيانة أمر طبيعي".









كايل ووكر



وكان نجم مانشستر سيتي ووكر قدم اعتذاراً علنياً بعد أن اعترف بأنه اتخذ "خيارات غبية وقرارات غبية" اثر انكشاف علاقته مع المؤثرة لورين جودمان في وقت سابق من هذا العام.



لكن ساولينو، التي يتابعها 233 ألفاً على إنستغرام، وتقوم بانتظام بتحديث المستخدمين بصور لياقتها البدنية واللقطات المفعمة بالحيوية، إدّعت أن الخيانة الزوجية من لاعبي كرة القدم لا ينبغي أن تكون مفاجأة، وكتبت إنها "تأخذ الرجال على حقيقتهم".



وكشفت ساولينو أنها غالبا ما تتلقى اتصالات من لاعبين، وأنها مرّت بثلاث علاقات مع لاعبين من الدوري الإنجليزي الممتاز، اكتشفت لاحقاً أنهم مرتبطون، وأضافت أنها شعرت بخيبة أمل، ولكن ليكن من الواضح أنّ الفرق يكمن في النضج، فهي تأخذ الرجال على ما هم عليهم وليس لما تتخيلهم ولا تنخدع.



ودافعت ساولينو عن تصرفات ووكر، على الرغم من تعرض مدافع إنجلترا لانتقادات كبيرة بعد الكشف عن طفله السري، ووصفته بأنه "مهتم ورومانسي"، وأضافت أن نجم مانستر سيتي لم يكن حالة نادرة، وادعت أنّ 2% فقط من لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز لم يخونوا الشريكات.



وقالت ساولينو أنها غير مندهشة مما فعله كايل، وهي تعتقد بصدق أن الخيانة شيء طبيعي جدا في الحياة، فكما يرغب الإنسان بأشياء جديدة هو كذلك في الحب، وقالت أنها تتعاطف مع ووكر لأن 98 في المئة من لاعبي كرة القدم يفعلون ذلك.



وعلى الرغم من خيانته، أشادت ساولينو بأن كايل كان مع شريكته منذ أن كانا طفلين، وهو أمر خاص ونادر للغاية، وهي دليل أنّه رجل مهتم ورومانسي، ولكن من الصعب جدا الوثوق بلاعب كرة قدم فهم مدللون وكل شيء يتم من أجلهم. -وكالات