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من هو حكم مباراة قطر والأردن في نهائي كأس آسيا؟

2/10/2024 2:24:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن هوية حكم مباراة قطر والأردن في نهائي كأس آسيا، والتي تقام على ملعب لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم.


حكم مباراة قطر والأردن في نهائي كأس آسيا
وقع الاختيار على الحكم الصيني ما نينغ، لإدارة المباراة النهائية للنسخة الثامنة عشرة من بطولة كأس آسيا، ليكون أول حكم من الصين يقود المواجهة الختامية للبطولة القارية.


ويساعد ما نينغ في إدارة المباراة النهائية بين قطر والأردن الحكمان الصينيان زهو فاي، وزهانغ تشينغ.

في حين يتولى الثنائي الأوزبكي ليغيز تانتاشيف وأندري تسابينكو مهام الحكم الرابع والحكم الاحتياط المساعد على التوالي، ويتولى مسؤولية حكم الفيديو المساعد الحكم الصيني فو مينغ، ويساعده الياباني جومبي ايدا.


وستكون مباراة قطر والأردن هي الرابعة التي يديرها ما نينغ في كأس آسيا 2023، بعدما قاد مباراة كوريا الجنوبية والبحرين في دور المجموعات، ومباراة قطر وفلسطين في دور الـ16، ومواجهة إيران واليابان في ربع النهائي.


وبدأ الحكم الصيني مسيرته التحكيمية في الجامعة، وبات حكماً وطنياً بعد سنوات قليلة من تخرجه عام 2003، حيث شارك في إدارة مباريات الدوري الصيني اعتباراً من عام 2010، وحصل على الشارة الدولية عام 2011، بحسب وكالة الأنباء القطرية.


وأدار ما نينغ 37 مباراة في دوري أبطال آسيا، من ضمنها مواجهة الإياب لنهائي نسخة عام 2022 بين أوراوا ريد دايموندز الياباني والهلال السعودي، وشارك كذلك في إدارة مباريات كأس الاتحاد الآسيوي، وكأس آسيا تحت 23 عاماً، وكأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً 2019 في بولندا.


وشارك الحكم القادم من مقاطعة لياونينغ، في كأس العالم 2022 في قطر، لكنه لم يدر أي مباراة، مكتفياً بالتواجد كحكم رابع في ست مباريات، ليسجل أول حضور لحكام الصين في كأس العالم منذ 20 عاماً.






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