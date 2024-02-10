Saturday, 10 February 2024 11:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المنتخب النسوي يبدأ معسكره التحضيري بالسعودية غدا

2/10/2024 2:24:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان – يغادر يوم غد وفد المنتخب النسوي لكرة القدم إلى السعودية، للدخول في معسكر تدريبي تحتضنه مدينة جدة، في إطار تحضيراته للمشاركة في منافسات بطولة غرب آسيا الثامنة للسيدات، التي تستضيفها السعودية خلال الفترة من 19 إلى 29 من شباط (فبراير) الحالي، بمشاركة منتخبات السعودية، الأردن، سورية، العراق، لبنان، فلسطين، إلى جانب منتخبي غوام ونيبال اللذين يشاركان في هذه النسخة بدعوة خاصة وكضيفين على اتحاد غرب آسيا.
وأنجز اتحاد الكرة الترتيبات الخاصة بالسفر، فيما أكمل المنتخب تحضيرات الفنية والبدنية في عمان، من خلال الجرعة الأخيرة التي خاضها بقيادة المدير الفني ماهر أبو هنطش، الذي أعلن تشكيلته النهائية للاعبات اللواتي سيمثلن المنتخب في رحلة الدفاع عن لقبه، والتي ضمت كلا من: شرين الشلبي، وملك شنك، وروند كساب، وسرين حربي، ولانا فراس، وهيا خليل، والعنود غازي، وآية المجالي، ورند أبو حسين، وعليا نائل، ونور زوقش، ونور المشايخ، وإيناس الجماعين، وياسمين الأجرب، وزينة حازم، ورزان الزاغة، وبانة البيطار، وسارة أبو صباح، وميساء جبارة، وروزبهان فريج، ومي سويلم، وتالا البرغوثي، ولينا الصاحب، ولين البطوش.
ويعتمد أبو هنطش على اللاعبات المحترفات بالخارج وهن: ملك شنك (الاتحاد السعودي)، روند كساب وآية المجالي (الأهلي السعودي)، لانا فراس ومي سويلم (الشباب السعودي)، ميساء جبارة (النصر السعودي)، بانة البيطار (جدة السعودي)، هيا خليل (التقدم السعودي)، زينة حازم (هيلز يونايتد الأسترالي)، وسارة أبو صباح (يونيون برلين الألماني)،
ويدرك صعوبة المهمة في البطولة الحالية في ظل التقدم الفني والبدني للمنتخبات المشاركة في النسخة الحالية، حيث شهدت الفترة الماضية تركيزا من اتحادات منطقة غرب آسيا على توفير المعسكرات والمباريات الودية بحثا عن منافسة حقيقية على لقب البطولة.
ويحتاج المنتخب الوطني إلى دراسة عميقة للأوراق الفنية للمنتخبات التي تلعب في مجموعته القوية التي تضم كلا من: السعودية وغوام ولبنان، فيما جاءت بالمجموعة الثانية منتخبات نيبال ولبنان وسورية والعراق، ويواجه المنتخب في المباراة الأولى المنتخب السعودي "المضيف" والذي نال فترة تحضيرية مميزة ولعب مباريات قوية، ويرنو من ترك بصمة مميزة في البطولة في أولى مشاركاته.
ويلعب المنتخب مباراته الثانية مع منتخب غوام، يوم الحادي والعشرين من الشهر الحالي، فيما يختتم مبارياته بالدور الأول بمواجهة المنتخب اللبناني يوم الثالث والعشرين من الشهر نفسه.
ويقام الدور الأول من البطولة بنظام الدوري من مرحلة واحدة ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي، لينتقل بعد ذلك الفائزان إلى المشهد الختامي لتحديد بطل النسخة الثامنة.
ومن المقرر أن يقام دور المجموعات على رديف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، فيما ستقام الأدوار النهائية على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، وستدخل البطولة بعد ذلك يومي 25 و26 من شهر شباط (فبراير) الحالي بفترة راحة، ثم تقام يوم 27 من الشهر نفسه، مباراتا الدور قبل النهائي وأخيرا المباراة النهائية يوم 29 من الشهر ذاته.
ونال منتخب السيدات لقب بطولة غرب آسيا العام الماضي للمرة الثالثة على التوالي، بعد الفوز في جميع مبارياته على المنتخبات المشاركة وهي سورية، لبنان وفلسطين، ليفوز باللقب للمرة الخامسة في تاريخه من أصل 7 نسخ، لم يغب المنتخب عن أي منها.
وأضاف المنتخب الوطني اللقب الخامس لخزائنه لهذه الفئة، بعد أن توج ببطولة النسخة السادسة في البحرين العام 2019، والخامسة في الأردن العام 2014، والثانية في الأردن العام 2007، والنسخة الأولى في الأردن أيضا خلال العام 2005، فيما توج المنتخب الإماراتي بنسختي العامين 2010 و2011 اللتين أقيمتا على أرضه.
وتكتسب النسخة الجديدة من البطولة أهمية كبيرة، وذلك بسبب حجم المنتخبات المشاركة وسعيها إلى المنافسة من أجل الفوز باللقب، كما أنها تقام لأول مرة في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى أن المنتخب الوطني السعودي للسيدات سيشارك للمرة الأولى في بطولات "العشب" لاتحاد غرب آسيا.
وأكدت نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ورئيسة اللجنة النسوية في اتحاد غرب آسيا لكرة القدم لمياء بنت إبراهيم بن بهيان، أن الاتحاد السعودي أنجز بالتعاون مع اتحاد غرب آسيا الترتيبات الإدارية والفنية لاستضافة البطولة في أفضل صورة تنظيمية، ورحبت بالمنتخبات المشاركة في البطولة متمنية لها طيب الإقامة في السعودية، وأكدت أن استضافة المملكة لهذه البطولة، خطوة مهمة نحو تطوير كرة القدم النسائية في السعودية، والتي سجلت العديد من النجاحات في فترة قصيرة أشاد بها الجميع، بينما أكد الأمين العام لاتحاد غرب آسيا خليل السالم، أن البطولة الجديدة ستشهد منافسة عالية المستوى وتنظيما مميزا، عطفا على ما قدمه الاتحاد السعودي لكرة القدم في البطولات التي استضافها، سواء في اتحاد غرب آسيا أو على الأصعدة والمستويات كافة.

MENAFN10022024000072011014ID1107836210

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث