Saturday, 10 February 2024 11:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الحمود يدخل تجربة جديدة على مسار ثلجي للراليات

2/10/2024 2:24:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان- دخل الملاح عطا الحمود في مرحلة جديدة نحو العالمية، بعد أن أنهى تدريباته على مسار ثلجي في النرويج وغادر إلى السويد من أجل المشاركة في رالي السويد الذي ينطلق يوم الخميس المقبل، ويستمر لمدة 4 أيام ضمن بطولة العالم للراليات للناشئين "جونيور دبليو ‏آر سي"، حيث يلعب دور الملاح للمتسابق العُماني عبد الله الرواحي، الذي نال أيضا لقب ‏‏بطولة الشرق الأوسط للراليات للعام الحالي للمرة الأولى في مسيرته، والمركز الثالث في رالي قطر الجولة الثالثة من بطولة الشرق الأوسط للراليات الذي أقيم مؤخرا.
وأعلن موقع بطولة العالم للراليات عن مشاركة 57 متسابقا في رالي السويد، والحمود والرواحي يمثلان الفريق العربي الوحيد المشارك في رالي السويد ضمن بطولة العالم للناشئين "جونيور دبليو آر سي"، حيث يتطلعان إلى اكتساب الخبرات إلى جانب أبطال العالم للراليات على متن سيارة متطورة "رالي 1"، كونها تجربة جديدة، وتتسم بتضاريس مختلفة.
وقال الحمود حول تجربته الجديدة في بطولة العالم للراليات لـ"الغد": "خضت تجربة على مسار ثلجي في النرويج، لقد تعودنا على مسارات صحراوية وإسفلتية في بطولة الشرق الأوسط، كان التدريب في النرويج ليوم كامل على ‏المسارات الثلجية المخصصة، وتم استخدم إطارات مخصصة للمسارات الثلجية، لقد اطلعنا على ‏قوانين بطولة العالم للراليات، التي تختلف عن الشرق الأوسط للراليات، الآن في السويد سنتدرب على مسار رالي السويد، و‏المرحلة المقبلة تتطلب منا مزيدا من العمل".‏
وأضاف: "قررنا المشاركة في بطولة العالم للناشئين "جونيور دبليو آر ‏سي"، التي يسمح فيها بمشاركة الملاحين لسن 29 عاما، وهي تجربة أولى لي وللمتسابق العماني عبد الله الرواحي، وتضم 5 راليات ‏متعددة التضاريس، ويشارك المتسابقون كافة، على متن سيارة من النوع نفسه وهي "فورد آر 3"، وللمرة الأولى يسجل 20 فريقا في ‏البطولة، وستمنح شركة فورد للفائز في البطولة فرصة المشاركة في 4 جولات ببطولة العالم للراليات على متن سيارة تحمل ‏مواصفات سيارات "رالي 2" وتتحمل المصاريف كافة.‏
ويحمل الحمود في مسيرته في رياضة المحركات الكثير من الإنجازات، حيث خاض تجارب عديدة في بطولة العالم ‏للدراجات النارية ‏الصحراوية، وشارك في أهم بطولات الرالي المحلية ‏‏والعالمية، ونظرا لسمعته الطيبة، وقع ‏اختياره للعب دور الملاح ‏‏لمتسابقين عرب‏‏، وحقق إلى جانب العُماني عبد الرواحي في العام 2019، لقب بطولة ‏الأردن ‏للراليات ‏للسائقين والملاحين، وفي العام ذاته، فازا لأول ‏مرة بلقب بطولة عُمان للراليات.‏

MENAFN10022024000072011014ID1107836208

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث