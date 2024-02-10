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الجزائر ثالث المنتخبات المشاركة بـاليد العربية للناشئين

2/10/2024 2:24:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - أعلن الاتحاد العربي لكرة اليد ومقره العاصمة السعودية الرياض، عن مشاركة المنتخب الجزائري في البطولة العربية الحادية عشرة للناشئين، والتي تقام في العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 2 ولغاية 10 آذار (مارس) المقبل.
وكان الاتحاد السعودي، أكد مشاركته في هذه البطولة في وقت سابق، والتي تشهد أيضا مشاركة المنتخب الوطني، في الوقت الذي ينتظر فيه أن تشهد الأيام القليلة المقبلة مشاركة العديد من المنتخبات العربية، خصوصا وأن البطولة تعتبر محطة مهمة للمنتخبات العربية، كافة، والتي ستشارك في البطولة الآسيوية للناشئين، المقررة في إيران خلال شهر آب (أغسطس) المقبل، وهي التصفيات المؤهلة إلى بطولة العالم المقبلة.
وبدأ الاتحاد الأردني في إعداد التحضيرات الفنية والإدارية اللازمة سواء أكانت الفنية أو الإدرية لضمان نجاح منافسات البطولة، والتي تقام لقاءاتها كافة، في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.
إلى ذلك يواصل المنتخب الوطني تحضيراته المكثفة للمشاركة في هذه البطولة من خلال برنامج الإعداد الشامل، والذي يشرف عليه المدرب الوطني مهند المنسي ومساعده صدام أبو رمان، والذي يشتمل على المعسكرات الداخلية، إضافة إلى خوض العديد من المباريات الودية ذات الطابع التنافسي القوي والتي تجمعه مع المنتخبين الوطنيين (الرجال والشباب)، والتي يستفيد منها الجهاز الفني كثيرا لغايات الوقوف على الحالة البدنية والفنية التي وصل إليها الفريق، ومعالجة السلبيات التي تظهر خلال المباريات.
ويعول الاتحاد الأردني كثيرا على المنتخب الوطني للناشئين من خلال البرامج الفنية التي وضعها بالتنسيق مع لجنة المنتخبات الوطنية والأجهزة الفنية المشرفة على المنتخبات الوطنية، حيث سيتم تشكيل المنتخب الوطني للرجال في المرحلة المقبلة من اللاعبين الشباب والناشئين وإعداده بالصورة المثالية التي تسبق مشاركته الرسمية في البطولة الآسيوية التي تقام مطلع العام 2026، حسب ما أعلنه الاتحاد الأردني في وقت سابق.
وكان المنتخب الوطني للناشئين، شارك في البطولة العربية التي جرت في تونس خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وقدم فيها مستويات فنية جيدة عززت من ثقة الاتحاد في مواصلة الاهتمام بالفريق وتوفير متطلباته كافة، حتى يظهر بالصورة الفنية المثالية في الاستحقاقات الرسمية المقبلة.

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