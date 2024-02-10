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أوراق مدربي أندية المحترفين تواصل سقوطها

2/10/2024 2:24:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان - توالت أوراق المدربين في فرق أندية المحترفين بالتساقط، بعد أن أعلن نادي السلط عن رحيل المدير الفني للفريق السوري عماد خانكان عن قيادة الفريق بالتراضي بين الطرفين، وقبلت إدارة الحسين طلب فسخ عقد المدير الفني " للأصفر"، البرتغالي جواوا موتا برغبته عدم إكمال المدة المتبقية من عقده، ليصل عدد المدربين الذين أقيلوا من مناصبهم في 6 أندية في مصاف المحترفين إلى 20 مدربا، رغم أن مرحلة الإياب من الدوري لم تبدأ، كما أن هناك 4 مباريات مؤجلة في مرحلة الذهاب.
وبالعودة إلى تغيير المدربين للموسم الحالي، نجد أن فريق السلط كان أول الأندية التي غيرت المدير الفني خلال منافسات بطولة درع "المئوية"، من خلال الاستعانة بالمدير الفني عماد خانكان بديلا للمدير الفني السابق عدنان عوض، بعد سلسلة من الخسائر للفريق في بطولة الدرع، حيث أسهمت أصوات الجماهير في إقالة عوض، قبل أن يتم انهاء عقد خانكان بطلب منه والتعاقد مع جهاز فني جديد بقيادة المدرب عمار الزريقي.
وتفاجأ الشارع الرياضي بفسخ عقد المدير الفني للحسين البرتغالي جواوا موتا بناء على طلبه، خصوصا أن الاستقرار الفني أثر إيجابيا على مسيرة فريق الحسين بالموسم الحالي، وتمكن موتا من وضع بصماته على أداء الفريق ونتائجه، قبل ان " يطمع" بالعقد المغري القادم من أحد الفرق السعودية بدوري الدرجة الأولى، على الرغم من محاولات إدارة النادي برئاسة عامر أبو عبيد اقناع موتا بالبقاء في قيادة " الأصفر" من خلال رفع راتبه ومستحقاته، لكن إصراره على موقفه، حسم النادي انهاء العقد وعلى ضوء ذلك تم تسوية الإجراءات القانونية الرسمية بين الطرفين.
ويمضي فريق الحسين إربد لكرة القدم بخطوات ثابتة، في تسجيل أرقام قياسية في دوري المحترفين، سعيا إلى حصد لقب البطولة لأول مرة في تاريخه، وتسود المعنويات العالية والتفاؤل صفوف الفريق على الرغم من مغادرة موتا المفاجئة، وتسعى الإدارة لحسم ملف المدرب خلال الساعات المقبلة وقبل المواجهة المؤجلة والمهمة مع فريق الوحدات يوم 21 شباط (فبراير) الحالي على ملعب الحسن بإربد، وتدرك إدارة الحسين والفريق أهمية الفوز في المباراة المؤجلة للمحافظة على الصدارة، حيث يملك الوحدات 26 نقطة وله مباراتان مؤجلتان، فيما يتصدر فريق الحسين حاليا ترتيب الفرق الدوري برصيد 28 نقطة من 9 انتصارات وتعادل واحد مع فريق الفيصلي.
وحسب المعلومات الواردة فان إدارة الحسين فتح قنوات اتصالات سريعة مع العديد من المدربين المحليين والأجانب لتوالي قيادة الفريق، مع إمكانية أن يقود الفريق أمام فريق أحد أعضاء الجهاز الفني الحالي، ويتميز فريق الحسين على كافة فرق الدوري، بأنه الوحيد الذي يعمل على تسديد المستحقات والرواتب الشهرية للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية من دون تأخير.
وفي ظل التغييرات الفنية التي حصلت في 6 أندية، حافظت أندية الرمثا وشباب الأردن والجليل والأهلي والعقبة ومغير السرحان فقط على الأجهزة الفنية حتى الآن.

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