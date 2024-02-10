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الفحيص يمضي بـ العلامة الكاملة إلى نهائي سلة الشارقة

2/10/2024 2:24:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري الشارقة – اختتم فريق نادي شباب الفحيص مشواره في الدور التمهيدي من بطولة كرة السلة في دورة الألعاب السابعة للأندية العربية للسيدات، بفوزه على فريق الشارقة الإماراتي بنتيجة 94-68 (النصف الأول 60-30)، في لقاء جمعهما أمس بصالة نادي البطائح، ضمن الجولة الثامنة والأخيرة.
وتخضع الفرق المشاركة إلى استراحة اليوم، على أن تختتم فعاليات البطولة يوم غد بإقامة مباراتي تحديد المركزين الثالث والرابع والنهائي.
وتصدر فريق شباب الفحيص جدول الترتيب بـ "العلامة الكاملة" برصيد 12 نقطة، ليخوض لقاءا فاصلا مع "وصيف الترتيب" الثورة السوري عند الساعة الرابعة من مساء يوم غد على الميدالية الذهبية وكأس البطولة.
"تسمم غذائي" للمحترفة كلاود
غابت صانعة الألعاب الأميركية نتاشا كلاود عن خوض مواجهة الشارقة الإماراتي أمس، بسبب معاناتها من "تسمم غذائي".
وتلقت المحترفة الأميركية العلاج اللازم من الطبيب المعالج أنس الجراجرة، والذي أشار إلى تماثل اللاعبة للشفاء، مؤكدا جاهزيتها لخوض النهائي.
الفحيص 94 الشارقة 68
بدأ المدير الفني لفريق الفحيص نايف عصفور اللقاء معتمدا على الخماسي، ماسه النوباني ورشا عبده وليليانا أبو جبارة والمحترفتين الأميركية كريستين بيل والكونغولية موغنزا، فيما اعتمد مدرب الشارقة وليد الهاجري على الخماسي، سارة جمعة وعليا النقبي واليازيه السويدي وميغان شيمونز وجوفانا مانديك.
وتقدم الفحيص سريعا (9-0) بعد سلتين للنوباني ورشا من اختراقين هجوميين مع سلتين للمحترفة بيل من داخل وخارج القوس، ما دفع مدرب الشارقة لطلب وقت مستقطع لإعادة ترتيب أوراقه، لكن ذلك لم يمنع بيل من مواصلة التسجيل من المسافة البعيدة، لترد اليازيه السويدي بسلة من المسافة المتوسطة، قبل أن ينوع الفحيص من خياراته في التسجيل عن طريق أبو جبارة وماسه وبيل، ليحسم الفترة الأولى لصالحه (35-14).
وعمد مدرب الفحيص على اراحة المحترفة بيل، ليمنح اللاعبات تالا شحاتيت وفرح الشياب وزينة القراعين وجوانا حداد فرصة خوض دقائق لعب أكبر بالمداورة مع موغنزا ورشا والنوباني، فسجل الفحيص من المحاور كافة ليعزز تقدمه في نتيجة النصف الأول (60-30) بعدما حسم الفترة الثانية (25-16).
ولم تتبدل الصورة كثيرا في الفترة الثالثة، التي استهلتها موغنزا والشياب بالتسجيل من المسافتين، فيما كانت الأميركية ميغان شيمونز تسجل للشارقة سلة من داخل القوس مع نقطة من رمية حرة، ثم اتجهت لاعبات الفحيص لتدوير الكرة أكثر من التسجيل لتذليل حجم الفوارق الفنية الكبيرة بين لاعبات الفريقين، فسجلت النقبي وشيمونز وجوفانا مانديك سلات متنوعة للشارقة، لكن ذلك لم يحد من أفضلية لاعبات الفحيص في مواصلة تقدمهن بالنتيجة الإجمالية (75-44) بعدما حسمن الفترة الثالثة (15-14).
ومضى الفحيص نحو الفوز في النتيجة النهائية للمباراة (94-68)، بعدما واصل اللعب بأريحية في الفترة الرابعة التي خسرها (19-24) من خلال الاعتماد المطلق على لاعبات البنش، لتجنيب لاعباته الإرهاق والاصابات، فيما كانت محاولات لاعبات الشارقة للتقليص تصطدم بسرعات شحاتيت والشياب واختراقات القراعين وأبو جبارة وتصويبات رشا عبده.
وبرزت الأميركية كريستين بيل في اللقاء من جانب لاعبات الفحيص بتسجيلها 13 نقطة و9 متابعات و3 تمريرات وسرقتين للكرة بفاعلية 21، تليها رشا عبده بتسجيلها 14 نقطة و5 متابعات و4 تمريرات وستيل بفاعلية 16، فيما كانت ميغان شيمونز المسجلة الأبرز للشارقة ب19 نقطة و4 متابعات و3 تمريرات و3 سرقات للكرة بفاعلية 13.
خسارتان في الطائرة والطاولة
الشارقة – توقف مشوار فريق نادي دي لاسال لكرة الطائرة عند حاجز الدور الثاني، بعدما خسر أمام فريق بيبلوس اللبناني بثلاثة أشواط دون مقابل، في لقاء جمعهما أول من أمس بصالة نادي خورفكان الرياضي.
وفي منافسات فردي كرة الطاولة، خسرت اللاعبة الأردنية براء الوديان أمام العراقية هند ظاظا بثلاثة أشواط دون رد.

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