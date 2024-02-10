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المنتخبات المشاركة تستفيد من مبادرات تكنولوجية جديدة في كأس آسيا

2/10/2024 2:24:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الدوحة - انتهت كأس آسيا 2023 لكرة القدم مع إقامة المباراة النهائية من النسخة الثامنة عشرة للبطولة الآسيوية أمس السبت.
وفي حين، أن الكثير من الاهتمام كان على أرض الملعب وهذا أمر مفهوم، وبالنظر إلى الطبيعة المثيرة للمباريات الـ51، فقد استفادت البطولة والفرق الـ24 المشاركة أيضاً من مجموعة من مبادرات تكنولوجيا كرة القدم الحديثة، التي تم تطبيقها لأول مرة من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في هذا الحدث القاري.
لأول مرة في تاريخ كأس آسيا، تم تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد في جميع مباريات البطولة، إضافة إلى ذلك، تم تدعيم هذا النظام باستخدام تقنية التسلل شبه الآلي SAOT في كل مباراة بكأس آسيا، ما يجعل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أول اتحاد قاري في العالم يقوم بتطبيق هذا النظام على مستوى بطولات المنتخبات الوطنية القارية للرجال.
وكلما كان يتم إجراء مراجعة حكم الفيديو المساعد لقرارات التسلل الرئيسية أثناء المباراة، يتم عرض رسومات افتراضية ثلاثية الأبعاد على الشاشات العملاقة داخل الملعب، وكذلك على البث التلفزيوني المباشر للمباراة عند الانتهاء من عمليات الفحص، وحتى ختام مباريات الدور نصف النهائي، تم عرض هذه الرسومات فيما يقارب
40 حالة.
وقد جرى استخدام كل من نظامي حكم الفيديو المساعد، والتسسل شبه الآلي بسلاسة خلال البطولة حتى الآن، مما يؤكد التزام الاتحاد الآسيوي بتحسين دقة ونزاهة عملية صنع القرار من قبل حكام المباريات.
ومن أجل تعزيز تحليل مباريات الفرق، قام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتوفير جهاز لوحي لإعادة لقطات المباراة على مقاعد كل فريق لاستخدامه في التحليلين التكتيكي والفني، حيث يتمتع كل جهاز لوحي بإمكانية الوصول إلى ثماني زوايا مختلفة للكاميرا، بما في ذلك تغذية كاميرا تكتيكية محددة، والتي يمكن استخدامها لعرض لقطات من أحداث اللعب.
ويمكن استخدام الجهاز بسهولة، بفضل واجهة المستخدم الرسومية البسيطة، مما يعني أنه يمكن للمستخدمين الاعتياد بسرعة على النظام، ويعمل النظام بتأخير مدته ثلاث ثوانٍ فقط، مما يتيح للمستخدمين خيار عرض أي حدث داخل المباراة مرة أخرى عبر الجهاز بمجرد حدوثه في الوقت الفعلي.
تم تزويد المسؤولين الطبيين في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال البطولة، بأجهزة لوحية طبية على جانبي الملعب، والتي تقدم لقطات البث المباشر المتاح في وقت فوري لتعزيز فعالية وكفاءة التعرف على الإصابات. ويتيح ذلك لأطباء الاتحاد الآسيوي لكرة القدم القدرة على توصيل المعلومات الأساسية المتعلقة بأي حالة طبية إلى نظرائهم في المنتخبات المشاركة بالمباراة، بعد مراجعة الأحداث على الأجهزة اللوحية.
ووصف المسؤولون الطبيون ومراقبو المنشطات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الدكتور أحمد أنديجياني والدكتور فينتون أرنولد جوزيف ديسوزا، الأجهزة اللوحية بأنها أدوات أساسية لأطباء المنتخبات من حيث إجراء تقييمات أفضل للإصابات واتخاذ القرار بشأنها.
وقال أنديجاني: "غيرت الأجهزة اللوحة الطبية قواعد اللعبة فيما يتعلق بإدارة حالات الارتجاج والإصابات الأخرى. إنها تتيح اتخاذ قرارات أسرع وأكثر استنارة بشأن إخراج اللاعب، مع إعطاء الأولوية للسلامة ومنع المشكلات طويلة المدى". إضافة إلى ذلك، يعزز التواصل في الوقت الفعلي من خلال الأجهزة اللوحية التعاون السلس داخل الفريق الطبي مع المدربين والحكام، مما يؤدي إلى تدخلات أسرع ورعاية منسقة بشكل أفضل. هذه التكنولوجيا لديها القدرة على إحداث ثورة في الطب الرياضي من خلال تعزيز سلامة اللاعبين والرعاية الطبية بشكل كبير".
في المقابل قال الدكتور ديسوزا: "سلامة اللاعبين لها أهمية قصوى وعلينا حمايتهم من المضاعفات الطبية. لقد استخدمت هذه الأجهزة اللوحية سابقاً في بعض المسابقات، ومن الآن فصاعداً، يجب أن تكون هذه التكنولوجيا متاحة كجزء من دور المسؤولين الطبيين في البطولات المستقبلية".
مع طرح أنظمة الأداء والتتبع الإلكترونية EPTS في كأس آسيا 2023، يمكن التقاط مجموعة من نقاط البيانات البدنية للاعبين، مثل المسافة الإجمالية وسرعة الجري والسرعة القصوى وعدد الانطلاقات السريعة.
من خلال 12 كاميرا تتبع بدقة عالية 4K حول كل ملعب من ملاعب المباريات التسعة ذات المستوى العالمي، والتي تكملها كاميرات بث إضافية، فإن هذه الأنظمة كانت قادرة على معالجة البيانات من هذه المصادر من أجل تحديد مواقع اللاعبين بدقة. وتم مشاركة جميع البيانات مع الفرق في غضون 12 ساعة بعد صافرة النهاية لجميع المباريات عبر منصة بيانات مخصصة.

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