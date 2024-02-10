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ساحل العاج تتطلع لإكمال حكايتها المشوقة أمام نيجيريا في النهائي

2/10/2024 2:24:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - وصلت نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2023 لكرة القدم، إلى المشهد الأخير، حيث تلتقي المضيفة ساحل العاج مع نيجيريا في المباراة النهائية مساء اليوم على ملعب "الحسن واتارا" في أبيدجان.
وسبق أن التقى المنتخبان على الملعب ذاته، بالجولة الثانية في المجموعة الأولى من مرحلة المجموعات بالنسخة الحالية، فخرج المنتخب النيجيري متفوقا بهدف نظيف.
وستكون هذه هي المباراة النهائية التاسعة في تاريخ أمم أفريقيا، التي انطلقت نسختها الأولى العام 1957، التي يلتقي فيها منتخبان تواجها من قبل في دور المجموعات.
وعقب اجتيازهما العديد من العراقيل خلال مشوارهما في النسخة الحالية للبطولة، يتطلع المنتخبان العريقان إلى اعتلاء عرش كرة القدم في القارة السمراء حتى إشعار آخر.
وبينما يحلم منتخب نيجيريا بالحصول على لقبه الرابع في كأس الأمم الأفريقية، بعد نسخ الأعوام 1980 و1994 و2013، يتطلع منتخب ساحل العاج إلى التتويج بالبطولة للمرة الثالثة بعد نسختي العامين 1992 و2015.
ورغم اللقاءات العديدة التي جرت بين ساحل العاج ونيجيريا في أمم أفريقيا، فإن هذه هي المرة الأولى التي يلتقي خلالها المنتخبان في المباراة النهائية للبطولة.
وينتظر عشاق الكرة الأفريقية الكثير من الإثارة والندية في اللقاء، ولا سيما أن المنتخبين يحتلان المركزين الثاني والثالث بقائمة أكثر المنتخبات قيمة تسويقية في البطولة، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت"، المتخصص في القيم التسويقية للاعبي كرة القدم في العالم، حيث تبلغ القيمة التسويقية لمنتخب ساحل العاج 334.58 مليون يورو، بينما تصل قيمة منتخب نيجيريا إلى 332 مليون يورو.
ويحمل هذا اللقاء الرقم 8 في مباريات المنتخبين في كأس الأمم الأفريقية، حيث تمتلك نيجيريا الأفضلية في المواجهات السبع الماضية التي جرت بينهما بالبطولة، بعدما حققت 4 انتصارات، مقابل فوزين لساحل العاج، وفرض التعادل نفسه على لقاء وحيد.
وخلال تلك المواجهات السابقة، التقى المنتخبان 3 مرات في الأدوار الإقصائية بأمم أفريقيا، حيث كانت الأولى في نصف نهائي نسخة العام 1994 بتونس، وحسمها منتخب نيجيريا لمصلحته بركلات الترجيح عقب تعادلهما 2-2 في الوقت الإضافي، ليشق منتخب "النسور الخضراء المحلقة" طريقه نحو التتويج بلقبه الثاني آنذاك.
وثأر منتخب ساحل العاج من تلك الخسارة، عقب فوزه 1-0 على نظيره النيجيري في الدور ذاته بنسخة المسابقة العام 2006 في مصر، لكنه فشل في اقتناص اللقب بخسارته في النهائي أمام منتخب "الفراعنة".
أما اللقاء الثالث بينهما في مرحلة خروج المغلوب بالمسابقة، فكان بدور الثمانية لنسخة العام 2013 في جنوب أفريقيا، حيث انتصر المنتخب النيجيري 2-1، ليستكمل مسيرته في البطولة التي توج بها للمرة الأخيرة.
ويسعى منتخب ساحل العاج، إلى أن يصبح تاسع منتخب مضيف يتوج بكأس الأمم الأفريقية، بعد منتخبات مصر التي توجت باللقب على ملعبها في الأعوام 1959 و1986 و2006، وإثيوبيا (1962)، وغانا (1963 و1978) والسودان (1970) ونيجيريا (1980) والجزائر (1990) وجنوب أفريقيا (1996) وتونس (2004).
كما يرغب المنتخب العاجي، الذي يسجل ظهوره الخامس في المباراة النهائية لأمم أفريقيا، في أن يصبح أول منتخب مضيف يحرز كأس البطولة منذ المنتخب المصري قبل 18 عاما.
ويطمح المنتخب الملقب بـ"الأفيال"، لمعادلة عدد ألقاب المنتخب النيجيري في قائمة أكثر المنتخبات المتوجة بكأس الأمم الأفريقية، التي يتربع المنتخب المصري على صدارتها برصيد 7 ألقاب.
وعانى منتخب ساحل العاج من عثرات عديدة خلال مشواره نحو المباراة النهائية، حيث استهل مسيرته في المسابقة الحالية بالفوز 2-0 على منتخب غينيا بيساو في المباراة الافتتاحية، قبل أن يخسر 0-1 أمام منتخب نيجيريا.
وفي الجولة الثالثة من دور المجموعات، تلقى منتخب ساحل العاج خسارة مروعة 0-4 أمام غينيا الاستوائية، ليصبح على أعتاب الوداع المبكر من الدور الأول للمسابقة، مكررا ما جرى له عندما استضاف المسابقة العام 1984 على ملاعبه، وذلك بعد حلوله في المركز الثالث بالمجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وبفارق 3 أهداف.
ومع نهاية دور المجموعة، وخروج منتخب ساحل العاج "عمليا" من البطولة، قرر اتحاد الكرة المحلي إقالة المدرب الفرنسي جان لويس جاسكيه، وتم إسناد المهمة مؤقتا لمساعده المحلي إيمرس فايي الذي قاد الفريق لبلوغ المباراة النهائية.
وعلى عكس التوقعات، لعبت نتائج المجموعات الأخرى بالدور الأول لمصلحة منتخب ساحل العاج، الذي تأهل بما يشبه المعجزة لدور الـ16 بعد تواجده في المركز الأخير بقائمة أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث في المجموعات الست، ليضرب موعدا مع منتخب السنغال (حامل اللقب).
ورغم تأخر منتخب ساحل العاج في النتيجة مبكرا في لقائه ضد نظيره السنغالي بدور الـ16، تمكن من العودة للمباراة بعدما سجل هدف التعادل قبل نهاية الوقت الأصلي بأربع دقائق، قبل أن يطيح بمنتخب "أسود التيرانجا" من المسابقة عقب فوزه 5-4 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.
وتواصلت دراما منتخب ساحل العاج في مباراته ضد مالي بدور الثمانية، حيث تأخر بهدف قبل 20 دقيقة على نهاية الوقت الأصلي، غير أنه أدرك التعادل في الدقيقة 90، ثم انتزع ورقة الترشح للمربع الذهبي بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الوقت الضائع للشوط الرابع.
وعاد منتخب ساحل العاج للظهور في النهائي القاري للمرة الأولى منذ 9 سنوات، بعدما تغلب 1-0 على منتخب الكونجو الديمقراطية بالدور نصف النهائي.
ويمتلك المنتخب العاجي، الذي يحتل المركز الـ49 عالميا والثامن أفريقيا في التصنيف الأخير للمنتخبات الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مجموعة من النجوم في مختلف الخطوط.
ويأتي سيباستيان هالر، نجم بوروسيا دورتموند الألماني، صاحب هدف الفوز على الكونجو الديمقراطية، على رأس النجوم العاجيين، إضافة إلى فرانك وجان فيليب كراسو وسيكو فوفانا وسيمون أدينجرا.
وشرح هالر، العائد أيضاً من السرطان، البداية البطيئة: "لم نحظ بالوقت الكافي لنجهز أنفسنا. حصلت الكثير من الأشياء التكتيكية وبعض الإصابات. لم نستسلم وفي نهاية المطاف نحن هنا".
وساحل العاج التي تخوض النهائي الخامس في تاريخها، أصبحت أول دولة تخسر بفارق أربعة أهداف (أمام غينيا الاستوائية 0-4) ثم تبلغ النهائي، منذ نيجيريا العام 1990 (1-5 أمام الجزائر).
قال كيسييه: "بعد الإذلال أمام غينيا الاستوائية، نظرنا إلى أنفسنا في المرآة ورأينا أنه لا يمكن اللعب أسوأ من ذلك"، فيما رأى لاعب وسط برايتون الإنجليزي الشاب سيمون أدينجرا "كما نقول هنا، لقد متنا أصلاً، لذا لا يمكننا الموت مرتين".
وبعد إيقافهم، يعود إلى تشكيلة فاييه المدافع أوديلون كوسونو، المهاجم اليافع عمر دياكيتيه، القائد سيرج أورييه والمهاجم كريستيان كواميه، ما يرفع حظوظ ساحل العاج أن تصبح أول مضيف يحرز اللقب منذ مصر العام 2006.
وتابع المدرب المؤقت فاييه (40 عاماً): "كلاعب (مع منتخب فرنسا العام 2001)، أحرزت لقب كأس العالم تحت 17 سنة بعد خسارة المباراة الأولى ضد نيجيريا، ثم فزنا عليهم في النهائي، ربما تكون هذه إشارة".
أما المنتخب النيجيري، فرغم العراقة التي يتمتع بها، فإن نتائج الفريق السابقة قبل البطولة مباشرة، والخلافات التي دبت بين اتحاد الكرة المحلي والبرتغالي جوزيه بيسيرو، مدرب الفريق، لم تعكس قدرته على المضي قدما في المسابقة.
وفشل منتخب نيجيريا في تحقيق أي انتصار خلال أول جولتين بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، رغم تواضع مستوى منافسيه، حيث تعادل بصعوبة بالغة 1-1 مع ضيفه منتخب ليسوتو ومضيفه منتخب زيمبابوي ضمن منافسات المجموعة الثالثة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وأثارت البداية المتعثرة في تصفيات المونديال، خشية الجماهير النيجيرية من خروج الفريق المبكر من أمم أفريقيا، لكن النسور الخضراء استعادت بريقها من جديد، بعدما حلقت بعيدا نحو المباراة النهائية.
ويطمع منتخب نيجيريا، الذي يتواجد حاليا في المركز الـ42 عالميا والسادس أفريقيا، في مواصلة تفوقه على ساحل العاج في اللقاءات الرسمية للمباراة الثالثة على التوالي.
كما يتطلع منتخب النسور الخضراء، إلى معادلة عدد ألقاب المنتخب الغاني، والتواجد معه في المركز الثالث بقائمة أكثر المنتخبات فوزا بالبطولة.
ويرى المنتخب النيجيري أن التتويج بلقب أمم أفريقيا، سيكون خير تعويض لجماهير الفريق التي شعرت بخيبة أمل كبيرة عقب إخفاقه في التأهل لنهائيات كأس العالم الأخيرة في قطر 2022، على يد المنتخب الغاني في المرحلة النهائية للتصفيات الأفريقية.
وتعثر منتخب نيجيريا في بداية مسيرته بالنسخة الحالية لأمم أفريقيا، عقب تعادله 1-1 مع منتخب غينيا الاستوائية، قبل أن يستعيد اتزانه سريعا ويفوز على العاج، ثم اختتم لقاءاته بالدور الأول بالفوز 1-0 على غينيا بيساو، لينهي مشواره في المجموعة الأولى وهو في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.
وخاض المنتخب النيجيري مواجهة من العيار الثقيل ضد نظيره الكاميروني في دور الـ16، ليحسم المواجهة لمصلحته بفوزه 2-0 على منتخب "الأسود غير المروضة"، قبل أن ينهي مغامرة المنتخب الأنجولي في المسابقة، بعدما تغلب عليه 1-0.
وواجه منتخب نيجيريا مقاومة عنيفة من نظيره الجنوب أفريقي في الدور نصف النهائي، بعدما انتصر عليه 4-2 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، ليشارك في النهائي الثامن بتاريخه في أمم أفريقيا والأول منذ 11 عاما.
وتضع الجماهير النيجيرية آمالا كبيرة على فيكتور أوسيمين، نجم نابولي الإيطالي، المتوج بجائزة أفضل لاعب أفريقي في العام الماضي، المقدمة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).
وساهم أوسيمين، صاحب القيمة التسويقية الأعلى بين نجوم البطولة (110 ملايين يورو) بأربعة أهداف من إجمالي 7 أهداف أحرزها منتخب نيجيريا خلال مشواره بالبطولة، حيث سجل هدفا وحيدا وقام بصناعة 3 أهداف.
كما يبرز أيضا اسم أديمولا لوكمان، نجم أتالانتا الإيطالي، الذي ساهم أيضا بأربعة أهداف، عقب تسجيله 3 أهداف وصناعته هدفا آخر طوال مشوار الفريق بأمم أفريقيا 2023.
وقال أوسيمين مطلع النهائيات أن فوزه باللقب: "سيكون "إحدى أفضل لحظات حياتي"، وأضاف المقنع ابن الخامسة والعشرين، "لقد فعلت ذلك مع نابولي، لقد صنعت التاريخ، وبغض النظر عما أفعله، بغض النظر عن عدد الأهداف التي سجلتها، لأتمكن من الفوز بكأس أمم إفريقيا، سأكون قطعت شوطًا طويلاً في حياتي وربما عندما أفعل ذلك أكون اكتفيت".
وشهدت هذه البطولة مفاجآت عدة، فغابت المنتخبات الخمسة الأعلى تصنيفاً عن نصف النهائي، كما المتأهلون الأربعة إلى نصف نهائي النسخة الماضية".
وللمرة الأولى منذ العام 2013، غابت المنتخبات العربية عن ربع النهائي، يتقدمها المغرب الذي حقق نتيجة تاريخية في مونديال العام 2022، عندما بلغ المربع الأخير. -(وكالات)

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