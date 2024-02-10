الأبوّة في لوحات.. ودودة، جافة وربما شائكة

MENAFN - Alghad Newspaper) ترجمة عن الفرنسية: سارة زايد

تتنوع صور الأب، كغيره من البشر، في ذهن أبنائه. فتارة تنطبع بجودة نقية خالصة، تذكرنا تماماً بالعطاء الأبدي الممنوح والمتبادل بينهما، كتلك الحالة التي يشرحها المؤرخ الفرنسي جان فرانسوا بلاديه بمثال بسيط: عندما يُقدِّم الأب لابنه، يفرح الأب ويفرح الابن. وعندما يُقدِّم الابن لأبيه، يبكي الأب، ويبكي الابن أيضاً.



وتارة نرى تلك العلاقة كلوحة منقوصة بها ثقوب تغرس عميقاً في صدور الآباء، فهناك تعبير أوروبي قديم يُبرز جحود الابن بحق أبيه، نقتبس منه: "يرعى الأب أبناءه العشرة أكثر مما يرعى الأبناء العشرة أباهم الأوحد".



ولأن الأب بشر من لحم ودم، قد تطغى أنانيته على أبوّته فيدير ظهره بلا عودة أو التفاتة واحدة إلى الوراء، فلطالما تجرأ الأبناء المكلومون على كسر الهالة المزيفة الممنوحة لأبائهم، فاختاروا الفن متنفساً للتغلب على مرارة خسران الأب حياً. فكيف حاكى الرسامون تلك العلاقة الودودة، الجافة، والشائكة أيضاً؟ وماهي أبرز تلك اللوحات على مرّ العصور؟



الآباء والأبناء بعيون الرسامين



عودة الابن الضال- رامبرانت 1665









يعود الابن إلى المنزل حيث تعتريه حالة تعسة بعد أن هجر والده وهدر أمواله ووقع في فقر متقع. يركع أمام أبيه تائباً طامعاً في المغفرة، ليرحب الأب بابنه بأذرع مفتوحة فيسامحه على غيابه وجل ما ارتكب من أخطاء في الماضي.

نرى أيدي الأب بصورة مغايرة قد تبدو سريالية بعض الشيء، بحيث تُجسد الأمومة والأبوة في آن واحد؛ يده اليسرى الموضوعة على كتف الابن أضخم وأكثر ذكورية، في حين نرى اليد اليمنى وقد نعُم ملمسها وغدت أكثر ليونةً وأنثويةً، فها هي العائلة، بعنصريها "الأب والأم"، تحتضن ابنها من جديد وتستقبله بحب لا مشروط. في حين يقف الأخ الأكبر للابن الضال على يمين اللوحة، يعترض على المشهد ولسان حاله كما فُسِّر من قبل النُقّاد يقول: أقتلتَ عجلك السمين من أجله؟ ليجيبه الأب: مات أخيك، لكنه على قيد الحياة مرة أخرى. ضاع وعثر على نفسه من جديد.



صورة ذاتية مع بريتا - كارل لارسون 1895









يستحضر هذا العمل حب الأب لابنته بعد طفولة معقدة وعلاقة متضاربة عاشها الرسام السويدي كارل لارسون رفقة أبيه، حيث وصف كارل والده بأنه "رجل بلا مشاعر يفتقر إلى ضبط النفس، يمضي حياته بحالة سكر وهذيان، وعند ذروة غضبه، يخاطبني قائلاً: ألعن يوم ولادتك".

جسد لارسون في عمله الفني لحظات عذبة من حب الأسرة، حيث كان الرسام بأمس الحاجة إليها عندما كان طفلاً. وحينما أنجب لارسون ابنته بريتا وأشقاءها السبعة، اعتبرهم بمثابة تعويض إلهي عما لحق به في طفولته المجردة من الحب والسكينة.



الأب- بول سيزان 1866









رسم سيزان هذه اللوحة بعد أن تخلى عن دراسته بمجال الحقوق ليكرس نفسه للفن، وبهذه الرسمة يقدم الفنان صورة اعتيادية مألوفة، لكنها تشع حميمية، لوالده الذي كان داعماً أولاً في حياته.

ها هو والد الرسام سيزان، لويس أوغست، حيث كان في أوائل الستينيات من عمره عندما رسمه ابنه في هذه اللوحة، رجل كبير السن يجلس وساقاه متقاطعتان ورأسه منحنيا منهمكاً بقراءة الصحيفة التي يحملها بكلتا يديه.



الخطوات الأولى وفقاً لميليه- فان كوخ 1890









ابتكر الرسام الانطباعي الهولندي نسخة من الباستيل للوحة الفنان فرانسوا ميليه، لتمثيل أب يرحب بابنه بأذرع مفتوحة وهو يخطو خطواته الأولى.

أحب كوخ هذا العمل بوصفه مشهداً دافئاً سيدغدغ، وباختلاف الأزمنة والأمكنة، مشاعر ملايين الآباء والأبناء.



التقوى الأبوية: هسيانغ ينقذ والده من النمر- كاتسوشيكا هوكوساي 1923









لطالما لجأ الأطفال إلى آبائهم لحمايتهم من أي خطر وشيك، لكن في هذا المشهد الدرامي للرسام الياباني هوكوساي، ينقذ يانغ هسيانغ البالغ من العمر 14 عاماً والده من براثن النمر بكل جسارة.



استلهم الرسام حكاية هذه اللوحة من النصوص الكونفوشيوسية، وهي تعاليم أخلاقية وفلسفية صينية برزت في القرن الـ6 قبل الميلاد على يد رجل يدعى كونفوشيوس، تقوم على تقديس أرواح الآباء والأجداد وتكريس الروح دفاعاً عنهم وحماية لهم.



صورة ذاتية لوالدي- فريدة كاهلو 1941









توفي والد الفنانة المكسيكية فريدا كاهلو عام 1941، أي قبل قبل 10 أعوام من رسم صورته.

كان كارل كاهلو مجرياً ألمانياً، ومصوراً وفناناً محترفاً، وصفته فريدا في أسفل هذه اللوحة "بالشخصية الكريمة والذكية الرائعة"، حيث كان "شجاعًا لأنه عانى من الصرع لمدة 60 عاماً، لكنه لم يتوقف عن العمل والقتال ضد هتلر".



صنعُ قلعة- بلو لان شينجي









تُظهر اللوحة الرسام التايواني المعاصر بلو لان وابنه وهما يلعبان في قلعة مصنوعة من الورق المقوى.



يؤمن بلو بأن الزاوية في اللوحة هي الرسالة، لذلك يقضي الفنان التايواني جل وقته للعثور على الزاوية الصحيحة التي تتيح لمتذوقي الفن رؤية المشهد باتضاح.



الآباء والأبناء ينقشون ملامحهم على اللوحات الفنية عبر العصور



صورة رجل مع ثلاثة أبناء- بارثيل بروين الأكبر 1530















أبي قادم- وينسلو هومر 1873











الفقير الشاكر- هنري تانر 1894











ابني يسير دوماً على خطى الأب- تيودور كيتيلسن 1894











في روما، أب وابنته- جورينو جاردابسي











أب وابنة- جون لاڤيري 1900











أعماق الجنوب- ويليام إتش جونسون 1942











أب وطفلته- أليرجيني 2009















حمل ثقيل- آرثر هاكر 2011













أب وابن- جان نويل روبيو- 2011















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