ما هي الأعراض الصامتة للسرطان؟



وأفادت الصحيفة، نقلا عن خبراء صحة، أن هناك 5 أنواع شائعة من السرطان ذات أعراض غامضة أو صامتة، هي:



سرطانات الجهاز الهضمي



تشمل سرطان المريء والمعدة والكبد والقناة الصفراوية والبنكرياس والأمعاء



ويوضح استشاري الأورام، الدكتور جيسون تشاو، أن سرطانات الجهاز الهضمي "يمكن أن تكون غادرة للغاية وتأتي مع أعراض غامضة أخرى".



وتابع: "وجود دم في البراز ليس العرض الوحيد، فهناك أعراض أخرى يحتاج الناس إلى معرفتها وإبلاغ أطبائهم بها".



والعلامات التي يجب البحث عنها: فقدان الوزن غير المبرر، والغثيان أو القيء، وألم أو عدم الراحة المستمر في البطن وصعوبة أو ألم في البلع.



ويقول الدكتور تشاو: "من غير المرجح أن يكون أي من هذه الأعراض سرطانًا، لكن إذا كان لديك أي من هذه الأعراض وتتفاقم ولا تتحسن، فعندها يجب مراجعة طبيبك".



وبالنسبة لسرطان الأمعاء وحده، فإن 90 في المئة من الأشخاص سيبقون على قيد الحياة لمدة 5 سنوات أو أكثر، إذا تم تشخيصه في المراحل المبكرة.



وتنخفض تلك النسبة إلى واحد من كل 10 في المراحل اللاحقة.



سرطان المبيض



يمكن أن تحاكي أعراض سرطان المبيض، المعروف باسم "القاتل الصامت"، حالات أخرى مثل متلازمة القولون العصبي (IBS) أو حتى انقطاع الطمث، لذلك غالبًا ما يتم تشخيصه بشكل خاطئ.



ويتم تشخيص إصابة ما يقرب من 7 آلاف امرأة سنويًا في بريطانيا بهذا المرض، وإذا تم اكتشافه مبكرًا، فإن 70 في المئة منهن سيبقين على قيد الحياة، مقارنة بـ 15 في المئة فقط في المراحل المتقدمة.



ويصبح ذلك الداء أكثر شيوعا، بعد انقطاع الطمث، والعلامات التي يجب ملاحظتها هي: ألم في البطن، انتفاخ مستمر أو تورم في البطن، الشعور بالشبع بسرعة بعد الأكل، فقدان الشهية، الشعور بالتعب طوال الوقت، الحاجة الملحة للتبول أو التبول بشكل متكرر، نزيف مهبلي بعد انقطاع الطمث، فقدان الوزن دون وجود حمية، و ألم في الظهر.



سرطان الرئة



يقول الأطباء إنه عندما يتم اكتشاف سرطان الرئ مبكرًا، فإنه سيعيش 6 من كل 10 أشخاص لمدة 5 سنوات أو أكثر.



والعلامات التي يجب التحري عنها: السعال في معظم الأوقات، ضيق التنفس المستمر أو المتفاقم، خروج بلغم مع الدم، ألم في الصدر أو الكتف، التهابات الصدر التي تستمر في العودة أو تلك التي لا تتحسن، وفقدان الشهية، والشعور بالتعب طوال الوقت، والتعرق الليلي وفقدان الوزن.



سرطان الدماغ



يقول الدكتور تشاو: "يمكن أن تكون أورام الدماغ خبيثة للغاية وقد يتم تشخيصها عن طريق الصدفة.. لكن في مرحلة ما ستظهر أعراضها بشكل واضح".



والعلامات التي يجب البحث عنها: الصداع، ضعف في الأطراف، علامات تشبه السكتة الدماغية، الشعود الدائم بالنعاس أو فقدان الوعي المتكرر، الرؤية غير الواضحة، فقدان حاسة الشم، أو سماع الأصوات في الرأس، أو مشاكل في القراءة والكتابة.



سرطان المثانة



تقول أستاذة علم أوبئة السرطان في جامعة كينغز كوليدج في لندن، ميكي فان هيملريجك: "إن سرطان المثانة يعتبر عاشر أكثر أنواع السرطان شيوعًا في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك فإن الوعي به منخفض جدًا".



وتابعت: "عادة ما تكون أعراضه غامضة، لذلك لا يتم الإبلاغ دائمًا عن العلامات المبكرة، لأن الأشخاص لا يعرفون ما الذي يبحثون عنه".



وفي المملكة المتحدة، يتم تشخيص إصابة واحدة من كل 130 أنثى وواحد من كل 55 رجلاً بسرطان المثانة، ويرتبط ما يصل إلى نصف الحالات بالتدخين.



وتضيف فان هيملريجك: "إن العديد من أعراض سرطان المثانة، مثل زيادة التبول، غالبا ما يتم الخلط بينها وبين مجرد التقدم في السن".



والعلامات التي يجب البحث عنها: دم في البول، التهابات المسالك البولية المتكررة، الألم عند الحاجة إلى التبول، كثرة التبول، سلس البول، ألم في الظهر أو أسفل البطن أو العظام، الشعور بالتعب أو الإعياء، فقدان الوزن دون سبب.



وبالمجمل، ينصح الأطباء بضرورة عمل الاختبارات المتعلقة بأمراض السرطان عند توافر هذه الأعراض:



– أي كتلة غير مبررة في أي مكان خاصة، إذا كانت تتزايد في الحجم (وذلك يجب مراقبة الخصيتين والثدي والبطن وتحت الإبط والرقبة والفخذ)

- فقدان الوزن غير المبرر

- تغيرات في عادات الأمعاء، بما في ذلك الإسهال أو الإمساك أو البراز الرخو أو الدهني دون وجود سبب لذلك، أو الشعور بعدم إفراغ الأمعاء بالكامل بعد الدخول إلى المرحاض.

– ألم في المعدة أو فتحة الشرج

– الانتفاخ في البطن المستمر الذي يدوم لمدة 3 أسابيع أو أكثر

– دم في البراز أو البول

- الشامة (الحسنة) التي تغير شكلها أو بدأت تسبب الحكة أو النزيف

– قرحة في الفم لا تزول

- التعب المستمر

– آلام في البطن أو الظهر دون معرفة سبب واضح لها، وهذا يشمل الألم الخفيف والدائم أو الألم الحاد الذي يأتي ويذهب

– عسر الهضم، وحرقة المعدة، أو الارتجاع الحمضي أكثر من المعتاد

- حكة أو اصفرار في الجلد (قد يكون بياض العين أصفر أيضًا)

– فقر الدم غير المبرر

– نزيف مهبلي بعد انقطاع الطمث أو بين الدورات الشهرية

– تعرق ليلي أو حمى (ليس لها علاقة بانقطاع الطمث).

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