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المخرج الزعبي يعلن عن ترشحه لعضوية مجلس نقابة الفنانين

2/10/2024 2:24:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن المخرج الأردني حماد الزعبي عبر حسابه الشخصي على“الفيسبوك” ترشحه لعضوية مجلس نقابة الفنانين الأردنيين.

وتاليا ما نشر :

فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين
صدق الله العظيم.

الزميلات الزملاء الفنانين الأكارم
تحية الحب والابداع
أتقدم منكم وبعد التوكل على الله معلنا ترشحي لانتخابات مجلس نقابة الفنانين الأردنيين عن مهنة الإخراج
مستنهضا فيكم شوقكم نحو التغيير من أجل مستقبل أفضل لنا ولنقابتنا
فصوتكم اليوم مستقبلنا غدا
زميلكم المخرج حماد الزعبي

MENAFN10022024000072011014ID1107836197

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