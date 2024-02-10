المخرج الزعبي يعلن عن ترشحه لعضوية مجلس نقابة الفنانين

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن المخرج الأردني حماد الزعبي عبر حسابه الشخصي على“الفيسبوك” ترشحه لعضوية مجلس نقابة الفنانين الأردنيين.
وتاليا ما نشر :
فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين
صدق الله العظيم.
الزميلات الزملاء الفنانين الأكارم
تحية الحب والابداع
أتقدم منكم وبعد التوكل على الله معلنا ترشحي لانتخابات مجلس نقابة الفنانين الأردنيين عن مهنة الإخراج
مستنهضا فيكم شوقكم نحو التغيير من أجل مستقبل أفضل لنا ولنقابتنا
فصوتكم اليوم مستقبلنا غدا
زميلكم المخرج حماد الزعبي
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