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فرنسي يحتجز جثث 100 قطة في ثلاجة.. السبب مريب!

2/10/2024 2:24:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عثرت مجموعة حماية الحيوانات في فرنسا على أكثر من 100 قطة نافقة تم الاحتفاظ بها داخل الثلاجة، في أحد المنازل، وسرعان ما وصفوه بأنه "بيت الرعب"، بحسب صحيفة "Metro" البريطانية، الخميس 8 فبراير/شباط 2024.

الصحيفة أشارت إلى أنه تم استدعاء الشرطة إلى بلدة "لا روكيت سور سياني"، بالقرب من مدينة كان جنوبي فرنسا، بعد أن اكتشفت مجموعة حماية الحيوانات "روائح قوية، وسمعت الكثير من المواء" من داخل المنزل.


وتابعت الصحيفة أنه عندما فتح الضباط الثلاجة داخل ذلك المنزل وجدوا العشرات من جثث القطط محشورة بالداخل.


من جانبه، أخبرهم الرجل البالغ من العمر 66 عاماً، والذي يعيش في ذلك المكان، أنه يحب قططه ويريد أن يمنحها الحياة الأبدية، ولذلك كان يحتفظ بكل قطة تموت داخل ثلاجته في المنزل.


قطط عثر عليها على قيد الحياة
فيما قال مصدر مطلع على التحقيقات في القضية: "لم يعتقد الرجل أنه ارتكب أي خطأ، هو يرى أنه ترك القطط تنام".


بينما كشف وكلاء يعملون لدى مجموعة حماية الحيوان الفرنسية، أنه تم اكتشاف 38 قطة أخرى، بما في ذلك 12 قطة صغيرة وواحدة حامل، على قيد الحياة حول منزل الرجل.


وكانت تظهر على بعضها علامات مختلفة، بينما كانت أخرى تحمل جروحاً مختلفة وتعاني من سوء التغذية.

وقال مصدر: "كانت القطط تعيش في منزل الرجل القذر منذ سنوات، وكانت كلها في حالة سيئة للغاية".


المصدر أضاف: "كان بيت رعب حقيقياً.. قطط أخرى وجدت مدفونة في الحديقة".


وعلى إثر ذلك، ألقت الشرطة القبض على الرجل الذي يسكن المنزل الثلاثاء الماضي، وجرى استجوابه طوال الليل، قبل إطلاق سراحه بموجب إجراءات قضائية.


وكانت مجموعة حماية الحيوان الفرنسية تتحقق مما يجري في المنزل منذ شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتمكنت من جمع بعض المعلومات حتى شعرت أن لديها ما يكفي لإبلاغ الشرطة وطلب تفتيش المكان.


كما كانت المجموعة على علم بشكاوى سابقة حول تعرض الحيوانات في نفس المكان لانتهاكات، وذلك خلال الفترة من عام 2019 إلى عام 2021، حيث تم العثور على جثث 58 قطة.


وقال متحدث باسم المجموعة المدافعة عن حقوق الحيوان: "قمنا بالتحقيق، وشممنا روائح قوية، وسمعنا الكثير من المواء، لذلك اتصلنا بالشرطة التي جاءت للمراقبة.. وبعد شهرين، حصل رجال الشرطة على مذكرة تفتيش، وداهموا المنزل". -عربي بوست

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