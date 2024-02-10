10 أصوات يصدرها الجسم تنذر بخطر وشيك

1. قرقرة البطن

إذا أصدرت معدتك صوت قرقرة عاليا، فعادة ما تفترض أن ذلك بسبب الجوع. لكن معدتك قد تصدر هذه الأصوات أيضا بعد تناول الطعام، ما يشير إلى أن المعدة والأمعاء تدفع السوائل والطعام عبر الجهاز الهضمي، وفقا لما ذكرته جامعة هارفارد هيلث.



ولكن إذا كان هذا الصوت مصحوبا بألم أو تورم أو حمى، فقد يعني هذا أنك تعاني من عدوى في المعدة أو مشكلة أخرى تتطلب مراجعة الطبيب.



2. اللهاث في الليل

يعد الشخير مشكلة ليلية شائعة جدا ولا يكون عادة علامة على وجود شيء خطير.

ولكن إذا استيقظت وأنت تلهث، أو شعر شريكك بالقلق من أن تنفسك يبدو وكأنه يتوقف أثناء النوم، فربما أنت تعاني من حالة تسمى انقطاع النفس النومي.



وإذا كنت تشعر بأعراض مثل التعب الشديد طوال اليوم على الرغم من حصولك على قدر كبير من الراحة، وصعوبة في التركيز والاستيقاظ مع شعور بالصداع، فأنت بحاجة إلى التحدث إلى الطبيب العام، حيث يمكن أن يكون انقطاع النفس النومي خطيرا ويزيد من احتمالية الإصابة بحالات مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكري من النوع الثاني والاكتئاب وحتى الإصابة بالسكتة الدماغية.



3. فرقعة الكاحلين والركبتين

قال ديفيد جير، مدير الطب الرياضي في جامعة كارولينا الجنوبية الطبية، إن فرقعة وطقطقة الركبتين والكاحلين يمكن أن يكون نتيجة لطقطقة الأوتار فوق المفاصل، أو تحولات في السوائل التي تفرقع فقاعات الغاز، أو تحرك المفاصل خارج مسارها. وينصح بمراجعة الطبيب إذا شعرت بأي ألم أو تورم أو انقباض مصاحب لهذه الأصوات، أو إذا شعرت بعدم القدرة على ممارسة الرياضة.



4. صفير الأنف

عادة ما يعني إصدار الأنف صفيرا عند التنفس أنك مصاب بالزكام أو أن أنفك مسدود، حيث يضيّق المخاط المساحة الموجودة في أنفك ويتحرك الهواء من خلالها.



ولكن إذا بدأ هذا الصوت بعد الإصابة أو إدخال الإصبع بقوة في الأنف، فقد يكون هذا مؤشرا على وجود ثقب في الحاجز الأنفي، وهو ثقب في الجدار بين الممرات الأنفية. وهذا بالتأكيد يتطلب زيارة الطبيب.



5. طقطقة عظم الفك

قال جيمس فان إيس، الأستاذ المساعد في جراحة الفم والوجه والفكين في“مايو كلينك”، إن الطقطقة والفرقعة في عظم الفك قد تعني أن المفصل أو الغضروف في الفك العلوي والسفلي قد يكون خارج المحاذاة. ولا داعي للقلق بشأن ذلك إلا إذا انغلق الفك أو لا يفتح ويغلق بالكامل.



6. طنين في الأذنين

يمكن أن تسمع صوت الرنين أو الصفير أو الطنين في إحدى أذنيك أو كلتيهما بين الحين والآخر، ولكن يجب عليك مراجعة الطبيب إذا كنت تعاني من طنين الأذن بانتظام أو إذا كان الوضع يزداد سوءا أو يؤثر على نومك أو تركيزك ويجعلك تشعر بالقلق.



وقد يكون السبب هو التهاب الأذن أو تراكم الشمع، ولكنه قد يكون أيضا علامة على فقدان السمع.



7. تسمع نبضات قلبك في أذنيك

تنبض قلوبنا باستمرار، ولكن يمكن أن يكون ذلك علامة حمراء إذا بدأت فجأة في سماعها في أذنيك.



وتُسمى هذه الحالة بالطنين النابض، وهي ناجمة عن تغير في تدفق الدم في الأوعية القريبة من أذنيك.



ويمكن أن تحدث زيادة تدفق الدم عند ممارسة التمارين الرياضية بشكل مجهد أو عند الحامل، أو المعاناة من فقر الدم الشديد أو فرط نشاط الغدة الدرقية، وفقا لموقع Tinnitus UK.



وأضاف الموقع أنه في بعض الحالات، قد تكون التغيرات في تدفق الدم ناجمة أيضا عن تصلب الشرايين أو ارتفاع ضغط الدم أو أورام في الرأس والرقبة. ولذلك يوصي الخبراء أي شخص يعاني من طنين الأذن النابض بزيارة الطبيب للتشخيص، لأن الطنين النابض يمكن أن يشير إلى مشكلة صحية خطيرة، مثل السكتة الدماغية.



8. النقر في حلقك

قد يكون صوت النقر الصادر من حلقك علامة على وجود أمراض عصبية تؤثر على التحكم في العضلات، مثل مرض باركنسون.



ويمكن أيضا أن يكون سببه زيادة في غضروف الغدة الدرقية الذي يمكن للطبيب إزالته جراحيا.



ويجب زيارة الطبيب إذا لاحظت أن حلقك ينقر عند البلع، وفقا لمارشال سميث، أستاذ طب الأنف والأذن والحنجرة في كلية الطب بجامعة يوتا.



9. صوت مزعج وقوي في الرأس

هل تفاجأ أحيانا بصوت عال أثناء النوم أو الاستيقاظ؟، هذا قد يعني أن لديك حالة تحمل اسما مثيرا: متلازمة الرأس المنفجر.



ويقول المصابون بهذه الحالة إن الأصوات تبدو مثل انفجارات عنيفة، وتيارات كهربائية، وتصفيق، وألعاب نارية، وبرق، وفقا لمراجعة نُشرت في مجلة Sleep Medicine Reviews.



وتوضح مؤسسة النوم البريطانية أن هذه النوبات المخيفة تميل إلى الاستمرار لثانية أو ثانيتين فقط، وعلى الرغم من أنها قد تتسبب في الحرمان من النوم، إلا أنها لا تضر الصحة من الناحية الفنية.



10. السعال والصفير في نفس الوقت

نعاني جميعا من السعال ونزلات البرد في وقت ما على مدار العام. ولكن إذا لاحظت أنك تصدر صوت صفير أثناء السعال، فقد يعني ذلك أنك مصاب بالربو، وهذا ما يستدعي زيارة الطبيب.



ويصدر الجسم بين الحين والآخر بعض الأصوات الغريبة التي لا يمكن التحكم فيها، مثل الصرير أو فرقعة الأصابع، وهو أمر لا يدعو للقلق عادة. -وكالات