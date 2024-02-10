Saturday, 10 February 2024 11:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بعمل فني مبدع.. الأيقونة تحتفي بأبطال آسيا

2/10/2024 2:24:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أطلقت منصة "الأيقونة" الإعلامية عملاً فنياً جديداَ من باكورة إنتاجاتها احتفاءَ بوصول المنتخبين العربيين الشقيقين، الأردني والقطري إلى المباراة النهائية من بطولة كأس آسيا لكرة القدم المقامة في الدوحة، وتسدل الستار على فعاليات البطولة مساء اليوم السبت.

"ليلة فرح عربية" أغنية بصوت الفنان القطري الكبير علي عبد الستار والنجم الأردني محمد بشار، كتب كلماتها الشاعر أحمد الفاعوري، ومن ألحان وتوزيع الموسيقار وائل الشرقاوي.

العمل يتغنى بمحبة الشعبين الشقيقين والعلاقة الوطيدة التي تربطهما والاعتزاز الكبير بهذين الفريقين اللذين استطاعا حسم المواجهات بكل إبداع وصولا إلى ملعب "لوسيل" في الدوحة الذي يحتضن المشهد الختامي للبطولة في لحظات تاريخية، إما أن يؤكد فيها "العنابي" حفاظه على لقب البطولة الذي حصل عليه العام 2019 في الإمارات العربية المتحدة، أو أن يدخل من خلاله منتخب "النشامى" التاريخ الرياضي العربي والأسيوي إذا ما حسم اللقاء وحمل كأس البطولة للمرة الأولى في تاريخه ليبدأ عصرا رياضيا مميزا في الأردن.

كلمات الأغنية تقول:
عربية عربية... البطولة عربية
النشامى و القطرية
ما بين إخوان القومية
عربية عربية
ما قصرتوا...انت وصلتوا...لقلب الناس
لعبتوا و كنتوا...رمز العزم...بقوة باس
قولوا الله...يا مشا الله...و شيلوا الكاس
لعب النشمي...و لعب القطري...يرفع الراس
في لوسيل...تصهل خيل...شدوا الحيل...و هزوا الأرض
اثنين أبطال...إرجال إرجال...بطيب أفعال...طول و عرض
مبروك يا داري قطر
يفديك قلبي و النظر
تستاهلي ولايق عليك
ارقى الى حد القمر
عيالك عيال الفخر
يفدوك في كل العمر
انت حكايات الطموح
يحميك من عين الشر
يحميك من عين الشر
عربية عربية...البطولة عربية
النشامى و القطرية
ما بين إخوان القومية
عربية عربية
و الأردني فعل و قول
ما يقبل أنصاف الحلول
تكتيك فن و ا حتراف
ما تثني الريح الجبال
عربية عربية
النشامى و القطرية
ما بين إخوان القومية
عربية عربية

MENAFN10022024000072011014ID1107836193

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث