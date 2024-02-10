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فلسطين وشجرة الزيتون.. صلة أصيلة نمتها الأيام وعجزت النكبات عن النيل منها

2/10/2024 2:24:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي عمان– استعاد الفنان الفلسطيني ناصر سومي في كتابه "فلسطين وشجرة الزيتون: تاريخا من الشغف"، تاريخ شجرة الزيتون التي نالت من التقديس ما لم تنله شجرة أخرى، إذ إنها، في كل الحضارات التي عرفتها فلسطين منذ فجر التاريخ، كانت "شجرة النور"، كما يسميها الفلاحون، رمزا يشار به إليها.
وكتب الباحث فارس ساسين في كلمة على غلاف الكتاب، الصادر عن دار النهار للنشر، بيروت، وقام بترجمته من الفرنسية إلى العربية هيثم الأمين، "بين أهل فلسطين وشجرة الزيتون صلة قديمة أصيلة نمتها الأيام وعجزت النكبات عن النيل منها على الرغم من الاستباحات والجرائم والدماء التي كانت سالت على هذه الأرض، وما تزال مسرحا لها".
ويقول ساسين: "إن سومي يظهر في هذا الكتاب وجهها الحقيقي بما يرويه من تاريخها عبر العصور، وعما لها من مكانة محورية في عادات الشعب وتقاليده، وفي الخرافات والأساطير المتناقلة من جيل إلى جيل، وفي الاستعمالات التقنية والنشاطات الاقتصادية المرتبطة باستغلال نتاجها.
ويبن سياسين، أن المؤلف ركز على صناعة الزيت، فهو يصف صناعة الصابون القديمة التي اشتهرت بها، على الأخص نابلس طوال قرون. كذلك لا ينسى سومي أن يتحدث عما يدين به المطبخ الفلسطيني لزيت الزيتون، وهو كل شيء تقريبا، كما ينتهي الكتاب بتقرير واقع مثير للذعر: وهو ما ينتظر شجرة الزيتون من مصير بائس على يد المستوطنين الصهاينة البعدين كل البعد عن تراث هذه الأرض الغني. فمنذ سنة 1967، اقتلعوا أكثر من مليون ونصف المليون شجرة أو أحرقوها، ويبين المؤلف، بالأرقام والنصوص، أسباب هذه الهجمة البربرية ونتائجها.
الكتاب حافل بعديد من الصور التي تبين استعمال زيت الزيتون في حياة الشعب الفلسطيني، إلى جانب صور بعض المأكولات التي يكون زيت الزيتون أساسيا في صناعتها مثل، المسخن وغيره من المأكولات إلى جانب العديد من الصور لشجرة الزيتون التي تعود إلى آلاف السنين في فلسطين مثل، أشجار الزيتون في مار إلياس بين القدس وبيت لحم.
سومي أهدى كتابه: "إلى أمي التي غذت حب الحياة، وإلى أبي الذي غذى حب المعرفة"، الذي يتحدث عن تاريخ شجرة الزيتون في فلسطين، وحضارة شجرة الزيتون، والاحتلال وشجرة الزيتون في فلسطين.
يقول سومي: "إن الزيتون مرادف لفلسطين وفلسطين مرادفة للزيتون، متواردان منذ الأزل، ومقيمان على صلة الشغف بينهما، فلا يمر صباح ولا مساء إلا وتكون شجرة الزيتون، شجرة النور كما يسميها الفلسطينيون، حاضرة بوجه أو بآخر في حياتهم، لافتا إلى أن الزيتون ينبت في فلسطين على حقل من التاريخ، حيث كانت البلاد وما تزال تنتمي إلى بلاد الشام. ولا يمكن التفريق بينها وبين جاراتها من الدول، لا في المصطلح التاريخي ولا في علم الآثار، فتاريخها مشترك منذ مئات ألوف السنين، أكان ذلك في المجال الاجتماعي أم الثقافي أم الطبخي أم العرقي أم اللغوي أم النباتي أم التاريخي".
ويوضح سومي، أن أبحاث علم الآثار والتاريخ كشفت عن مراحل تطور متطابقة في جميع الميادين. وعندما ظهرت "الحضارة الناطوفية"، المأخوذة عن اسم واد يقع شمال شرق القدس، من اثني عشر ألف عام، وتركت آثارها في موقع "تل مريبط" في سورية "عين غزال" في الأردن. ولم يختط لا الكنعانيون ولا الفينيقيون ولا الإغريق ولا الرومان ولا البيزنطيون ولا العرب ولا العثمانيون ولا حتى الصليبيون، حدودا سياسية أو عرقية تشابه الحدود التي نعرفها اليوم.
ويؤكد المؤلف، أن المناطق الإدارية تتغير من عهد إلى عهد بمقتضى وزن الحكومات المحلية السياسي وتأثيرها. وكانت بعض المدن الفلسطينية تتبع عاصمة لبنانية، وكذلك فإن بعض المناطق السورية اليوم تتبع مركزا يقع في لبنان. ولذلك فإنه من المستحيل تاريخيا أن نتطرق إلى فلسطين في مرحلة من مراحل تاريخها الطويل باعتبارها البلد الذي وضعت حدوده، الحرب العالمية الأولى، الفرنسيون والبريطانيون، وعلى الرغم من تعاقب الاحتلال على فلسطين، فإن شجرة الزيتون تبقى في صُلب مشاغل الفلسطينيين.
وعن تاريخ شجرة الزيتون في فلسطين ما قبل التاريخ يقول سومي: "كان الفلاحون الفلسطينيون يسمون شجرة الزيتون ب"شجرة النور"، وكانوا يحلفون باسمها (وحياة شجرة النور)، فهي مصدر النور وأساس غذائهم، ولذلك فإنها تتخذ موقع الشرف والجلال في حياة جميع الفلسطينيين. ويعود تاريخها إلى الزمن السحيق"، مبينا أن تاريخ أقدم الخشب من الزيتون المفحم التي اكتشفت في إحدى مغاور جبل الكرمل، يعود إلى الحقبة الأخيرة من العصر الحجري القديم، أي إلى ما قبل مائة وخمسين ألف سنة.
ويشير المؤلف، إلى وجود قطع من الخشب المفحم في هذه المغاور على أنها من السنديان الأخضر والطرفة والزيتون والكرمة التي يعود تاريخها إلى أواخر العصر الحجري القديم، "من 35 ألف سنة- إلى 12 ألف سنة"، وكانت المنطقة التي تشمل فلسطين وسورية ممرين طبيعيين للإنسان الأول القديم الذي انتقل من أفريقيا ليعمر العالم القديم شيئا فشيئا. وكان "الإنسان المنتصب"، الذي عاش في أفريقيا الشرقية منذ مليون وسبعمائة ألف سنة، قد انتقل سريعا إلى فلسطين؛ يشهد بذلك ما اكتشف من صناعة حجرية بدائية تعود إلى مليون وأربعمائة ألف سنة- قريبة من الصناعة "والأولدوانية" في أفريقيا-واكتشفت في العبيدية جنوب بحيرة طبرية على الضفة الغربية من نهر الأردن".
ويتابع سومي: كان ذلك الموقع الأثري مناسبا جدا فهو على شط بحيرة يتغير منسوب الماء فيها، وهو قريب من مصب ساقية، وقد عثر فيه على بقايا ستة وخمسين جنسا من الثدييات وسبعين جنسا من الطيور، وهذا ما يفسر سبب وجود سبعين مستوى أثريا.
وعن حضارة الزيتون والشغف الأزلي عند الشعب الفلسطيني يقول سومي: "في فلسطين عدد كبير من أشجار الزيتون المعمرة آلاف السنين. ولقد تطلب الأمر من شجرة الزيتون زمنا طويلا كي تتخذ ماهية الفلسطينيين، ويتخذ الفلسطينيون ماهيتها". وقد مرت آلاف السنين قبل أن تولد حضارة زيتون فعلية. ولم تزل شجرة الزيتون تقوم بدور حاسم في حياة الفلسطينيين، ويشهد بذلك أمثالهم السائرة وأناشيدهم، وقبل هذا كله استعمالهم الكثير للزيتون وزيته في طعامهم وعلاجهم وصناعة الصابون والتدفئة.
ويتحدث المؤلف عن المعتقدات الشعبية، الأمثال السائدة عند الفلسطينيين فمثل يقول: "الزيت عماد البيت"، فهل هناك أفصح من هذا لمعرفة المكانة التي يحتلها زيت الزيتون في حياة الفلسطينيين؟ غالبا ما تعبر الأمثال عن حكمة متأصلة منذ القدم تهدي الفلسطينيين وتوجههم في صلتهم بشجرة الزيتون. وهي تضيء إيقاع العمل على هذه الشجرة وتوقيته، وتتنبأ بما سيكون موسم قطافها، وتتحدث عن أوجه المكانة المختلفة التي تتخذها شجرة الزيتون وزيتها في حياتهم، فإن أزهر الزيتون في أواخر شباط أو خلال آذار، فإن في ذلك علامة على حسن موسم القطاف الآتي.
وعن الاحتلال شجرة الزيتون في فلسطين-غرباء عن الثقافة وعن الزراعة المحليتين، حيث يقول سومي: "إن هناك "46 من أشجار زيتون عمرها مئات السنين مقتلعة ومرقمة وموضوعة في مشتل إسرائيلي"، مبينا أنه منذ قيام دولة إسرائيل في العام 1948، وبعد احتلالها فلسطين في العام 1967، وطريقة عيش الفلسطينيين من آلاف السنين منسجمة مع الطبيعة والمناخ، وموقعة على إيقاع الفصول والبيئة. ثم ما لبث هذا العيش والانسجام أن اضطرب تدريجا ثم انفطر بقدوم المستوطنين بأعداد كبيرة بعد قيام الانتداب البريطاني على فلسطين، وكان أول المهاجرين والمستوطنين من يهود أوروبا الشرقية ولا سيما، روسيا وبولونيا. كانت طريقة عيشهم واهتمامهم مختلفة جدا عن الفلسطينيين.
ويذكر أن ناصر السومي ولد في فلسطين العام 1948، ودرس في معهد الفنون في دمشق ثم في المعهد الوطني للفنون في باريس، وامتهن فن الرسم وأقام في العاصمة الفرنسية منذ العام 1980، ونال جائزة بينالي القاهرة مرتين وحصل على ميدالية الأونيسكون سنة 2006.
المدير العام للإغاثة الزراعية خليل شيحا كتب عن شجرة الزيتون قائلا: "لشجرة الزيتون دلالة خاصة عند الفلسطينيين فهي أساس اقتصادهم منذ آلاف السنين. ولذلك فإن (الإغاثة الزراعية)، تدأب للتعريف بها في العالم"، مبينا أن هذا الكتاب هو ثمرة تعاون وثيق بين الفنان الفلسطيني ناصر سومي والإغاثة الزراعية. وهو يروي تاريخ شجرة الزيتون منذ أقدم الأزمنة إلى يومنا الحاضر، مظهرا مدى أثرها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في فلسطين، ويلقى ما يقوم به المحتل من اعتداء متكرر على هذه الشجرة، وقعا أليما في نفوس الفلسطينيين جميعا".
ويوضح شيحا، أن "جمعية الإغاثة الزراعية"، تعمل منذ بداية العقد التاسع من القرن العشرين مع المزارعين الفلسطينيين، على تحسين الإنتاج وتأمين النوعية الجيدة والتسويق الحسن فيما يتعلق بزيت الزيتون وبغيره من المنتجات الزراعية. وتتعاون مع منظمات محلية وعالمية لزراعة أشجار الزيتون وتوسيع مساحاتها المزروعة. ولعل هذا الكتاب يزيد القارئ معرفة بالشغف الذي نكنه لهذه الشجرة.

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