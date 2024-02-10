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طلبة الأميركية في مادبا يطلقون أفكارهم السينمائية ويحاكون قضايا ملهمة

2/10/2024 2:24:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الشوابكة مادبا- نوقشت في الجامعة الأميركية في مادبا مجموعة الأفكار السينمائية لطلبة قسم صناعة الأفلام من مشاريع تخرجهم بإشراف الدكتورة الفنانة مارغو عطاالله حداد.
وتمت مناقشة مشاريع التخرج للطلبة أمام لجنة متخصصة، ضمت رئيس القسم د. محمد موسى، بحضور لجنة تحكيم متخصصة، من رموز وشخصيات دعموا مسيرة الفن والثقافة في المملكة، وهم: ندى دوماني رئيسة مهرجان عمّان السينمائي الدولي، الدكتور محمد البطوش وهو مؤلف وأكاديمي أردني، ديما عازر منتجة أفلام ومستشارة لكتابة السيناريو، وزيد بواب أستاذ ممارس في قسم التصميم والاتصال البصري تخصص سينما في الجامعة الأميركية.
وتناولت المشاريع المطروحة للنقاش مواضيع مهمة منها عن حرب غزة، وأخرى عن الوعي بالذات، وكوميدي ومنها نفسي اجتماعي.
وأكدت الدكتورة حداد المشرفة على مشاريع الطلاب: أن مشروعات أفلام التخرج تمنح الطلاب الفرصة لتطبيق ما تعلموه في مجال تخصصهم وتنفيذه ميدانيا؛ ليكونوا جاهزين للانضمام لسوق العمل، كما تحظى مشاريع تخرج الطلاب على اهتمام ودعم من إدارة الجامعة، معربة عن بالغ سعادتها بما أبدته اللجنة من آراء جمعت أهم رواد وخبراء الصناعة.
وأضافت: أن الطلاب قدموا مجموعة متنوعة من الأفكار ذات الرؤى المختلفة والمتجددة، وأن مثل هذه المشاريع تخلق حالة من التنافس بين الطلبة بأفكارهم ورؤاهم الفنية والإنسانية، وذائقتهم الجمالية، حتى يتم متعة التواصل مع بهاء الفن وروعته. كما استطاع الطلبة كسر حاجز المفاهيم السينمائية التقليدية، وكانت وجهات نظر فنية وفكرية تختلف عما هو سائد ومعتاد.
وحازت أفكار المشاريع على نقاش مستفيض من قبل اللجنة حول: الفكرة ومعالجتها وكيفية تنفيذها ورؤية كل طالب.
وبينت حداد، أن لجنة التحكيم تهتم بأن يكون الفيلم المختار من لغة سينمائية. وأن يطرح اسئلة مهمة جدا، هل التواصل بالصور مهم جدا. هل هذه الصورة تعني؟ ما دلالتها؟.. لا بد أن يعكس الفيلم النظرة الشخصية للمخرج. وأن يكون للمخرج صوت متميز. بأن يتفاعل الفيلم مع ثقافات العالم. وتتحدد قيمة الفيلم بجودة السيناريو، وبسرعة دخول الممثلين في أدوارهم.
واختتمت حداد حديثها: نأمل أن تشكل هذه الانجازات حافزاً للطلبة الآخرين للعمل بجدية على مشاريعهم من أجل تحقيق إنجازات أكبر، متمنية لجميع الطلبة أن تكون هذه المشاريع باكورة تميزهم وانطلاقتهم نحو مستقبل مشرق، مشيرة إلى لقاء وزيرة الثقافة هيفاء النجار مع عدد من صناع الأفلام والمهتمين بصناعة السينما في المركز الثقافي الملكي، وتم الحديث حول مهرجان الفيلم الأردني وعدد من المواضيع المتعلقة بصناعة السينما، مؤكدة أن هذا اللقاء يعطي أهمية لصناعة السينما الأردنية، وبخاصة فيما يتعلق بالإنتاج السينمائي واستحداث مهرجانات دولية للأفلام السينمائية.
وحول المشاريع المطروحة للنقاش مواضيع مهمة: منها فيلم (رقعة شطرنج) الذي استطاع أن يشبه رقعة شطرنج بالأحداث التي تجري في غزة وبشاعة الحرب وتداعياتها: وكيف نرمم أنفسنا ومجتمعاتنا؟ عن الحروب في العالم بشكل عام للطالب حمزة عبيدات، وكيف أدت هذه الحروب لسقوط عشرات آلاف الضحايا والجرحى وتدمير هذه البلاد وخسارة ثروات هائلة وتراجع النمو الاقتصادي، والانعكاسات المجتمعية والنفسية.
أما تيا عجيلات، فقدمت مشروع فيلم وثائقي "جذور حمراء" يتحدث عن شغف مشترك بالعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.
عجيلات، مفتونة بقصة راشيل كوري، ومنجذبة إلى شجاعتها، ومُلهمة بتفانيها في إحداث تأثير إيجابي في العالم.
قررت عجيلات إنتاج فيلم وثائقي يستكشف حياة راشيل كوري والقضايا الأوسع المتعلقة بالنشاط والعدالة والتضامن العالمي. وهي ترى إمكانية سد الفجوات الثقافية وتعزيز التفاهم بين العالم العربي والولايات المتحدة من خلال هذا المشروع.
رحلة الطالبة عجيلات، لا تحتفل بحياة راشيل كوري فحسب، بل تصبح أيضا استكشافًا قويا للتطلعات العالمية للعدالة والمساواة. يهدف الفيلم إلى إلهام المشاهدين للتعرف على الأرضية المشتركة الموجودة بين الأشخاص من ثقافات وخلفيات مختلفة، وتعزيز الشعور بالمشاركة.
وقدم الطالب عمر الشوا فكرة (القصة): تدور أحداث الفيلم حول فتاة صغيرة فقدت منزلها وعائلتها، تنتظر مجموعة من الأشخاص لمساعدتها بينما يحتفلون مع شخص كان السبب الرئيسي في تدمير حياة الفتاة.
وجاء مشروع فيلم الطالب بهاء الدين العيس بعنوان (متنافر)، ويتحدث فيه عن وسط احتفال فخم في الشرف الرئيسي، يجب عليه قتل شخص ما بين المجموعات المتصارعة قبل أن يُقتل على يد رجل غامض، ويضطر إلى كشف الدوافع الخفية والحقائق الصادمة عن نفسه مع تصاعد التوترات.
أما الطالب جعفر الحاج فقد قدم مشروع فيلم حول "صحراء هادئة"، يتجمع الغرباء في محطة حافلات وحيدة، ويحملون تاريخهم الشخصي. بينما يفترقون بصمت عن ممتلكاتهم الرمزية، وتصل حافلة غامضة، مما يشير إلى رحلة إلى المجهول- قصة انفصال وسعي مشترك للتجديد.
وقدمت الطالبة غالية حداد مشروع فيلم بعنوان (في أحضان المجهول)، تدور أحداثه عن امرأة تبحث عن الحقيقة من خلال سلسلة من الروابط الإنسانية، لتكتشف أنه سواء - تواجه مناظر طبيعية سريالية، وتجارب مجردة، وعلاقات غامضة، وأخيرا، وتوصلت إلى إدراك عميق أن احتضان تعقيد المشاعر الإنسانية وأسرار القلب يؤدي إلى فهم أعمق للحب والعلاقات الإنسانية.
وكان مشروع الطالبة فيلم (اطلعت الفيلم نفسه) عن طالب شغوف جدا بصناعة الأفلام الذي أراد أن يصنع فيلما قصيرا لمشروع تخرجه. ولكن الكثير من يأتي الصراع في طريقه، حيث تتلخص قصة هذا الفيلم عن الصعوبات التي يمكن أن يمر بها المخرج المبكر. على وجه الخصوص، المخرج الذي يريد التخرج.
في هذا الفيلم، آمل أن أغطي قدرا كبيرا من النضالات. يمكن أن تكون هذه الصراعات عقلية وجسدية. لكننا سنرى الكثير من الصراعات النفسية التي سيمر بها الممثل. سنرى كيف ستتطور شخصيته من رجل سعيد للغاية وعاطفي إلى شخص محبط للغاية، ولكن من خلال الفيلم سنراه يستجمع قواه بعد كل ما مر به. هذا الفيلم القصير هو فيلم كوميدي وسنرى الممثل يمر بأشياء كثيرة وسنشعر معه، ولكن بطريقة كوميدية.

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