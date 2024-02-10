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مع التقدم بالعمر.. هل تضيق مساحة الأصدقاء؟

2/10/2024 2:24:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ديمة محبوبة عمان- تبقى الصداقة أحد أهم عناصر التوازن في حياة الإنسان، وذلك الطريق الآمن الذي يساعد في تخطي العقبات وتعزيز الإنجاز وتحقيق النجاحات.
ولكن يتبادر سؤال لدى الكثيرين حول ديمومة الصداقات، خصوصا في مرحلة تقدم الفرد في العمر ومهارة الحفاظ على هذه العلاقات على مر الزمن.
قد تلعب الالتزامات الحياتية مثل العمل والأسرة دورا في تقليل الوقت المتاح للصداقات، ولكن في مرحلة التقدم بالعمر قد تتغير اهتمامات الأفراد وحتى شخصياتهم ما يؤثر على مجرى العلاقات.
ويؤكد مختصون أهمية الوقوف عند نقاط مشتركة في كيفية تعزيز الصداقات والتفاعل الاجتماعي، حيث تظهر الأبحاث أن الحياة الاجتماعية القوية تلعب دورا حاسما في صحة الفرد ورفاهيته.
وتبين الخمسينية خولة سعيد انها استطاعت الحفاظ على علاقاتها وصداقاتها على سنوات طويلة حتى أن لديها صديقات استمرت الصداقة من مرحلة المدرسة وحتى الآن.
ولكن مع كثرة ضغوطات الحياة وصعوبة العيش، وكثرة التزاماتها مع عائلتها ووالديها ورعايتهما اكتشفت أن علاقتها مع صديقاتها مبنية على رعايتها لهذه الصداقة وكثرة سؤالها عنهن، وترتيب المواعيد لرؤيتهن، فهي دائما صاحبة المبادرات باللقاء والتجمع.
وعندما انشغلت بحياتها وجدت أن لا أحد يسأل عنها، وأن العتب بات يتضاعف بأنها تغيرت، وعند الحديث عن مشاغلها وأسبابها وجدت أن لا أحد يهتم، مؤكدة أن طاقتها انتهت ولديها شعور بأنها تريد أن تتواصل فقط مع من يتفقدها بالسؤال، ومن يهتم بها فقط.
هذه الحالة ليست الوحيدة، فكثير من العلاقات والصداقات تنحسر مع المرور بالعمر، ويصبح شكل الصداقة مختلفا، وتعتمد عليها طاقة الفرد بإنعاش تلك الصداقة وبقائها، رغم ان جميع العلاقات تحتاج للأخذ والعطاء، والعمل عليها من كافة الأطراف حتى تستمر لأطول وقت.
اختصاصي علم النفس الدكتور موسى مطارنة، يؤكد بأن الصداقة تتحدد من خلال مواقف معينة من الطرفين وتقارب الأفكار بينهما، ومحطات مفصلية ساهمت بتقويتها.
ويرى أن العلاقات تحتاج إلى العطاء من كلا الأطراف، ليس بالضروري أن تكون بذات السوية فهي ليست واحدة بواحدة، لكنها من خلال معرفة قيمة الفرد عند الآخر والمحاولة في الوجود والعطاء على قدر المستطاع، والأهم إعطاء العذر للآخر وتخصيص الوقت المنتظم للتفاعل مع الأصدقاء، حتى مع الالتزامات الحياتية الصعبة. ويؤكد مطارنة أن الحياة التكنولوجية ساعدت في التواصل الفعال من خلال استخدام وسائل التواصل للبقاء على اتصال، حتى عن بعد.
ويؤكد اختصاصي علم الاجتماع الدكتور حسين خزاعي، أن الإنسان كائن اجتماعي لا فردي، بحاجة للعائلة والأصدقاء وللإنسان الآخر حتى وإن كان يكتفي بعدد قليل. ولكن أحيانا ومع مرور الزمن يتفاجأ الفرد ان علاقاته الكثيرة لا تعني أصدقاء كثر.
ولبناء علاقة صداقة قوية من المهم الوقوف بجانب الآخر والحضور والاهتمام بكل ما يخصه، ويكون مستعدا لدعمه في اللحظات الصعبة ولحظات الفرح.
وينصح بعمل نشاطات مشتركة، مما يعزز التواصل المباشر والترابط، وفهم التغيرات للأصدقاء مع الزمن، وتقديم الدعم في تحقيق أهدافهم وتحقيق تطلعاتهم.
ويتفق مطارنة وخزاعي، أن على الفرد في البداية أن يصادق نفسه ويقدرها، ليتمكن من بناء علاقات صحية مع الآخرين.
باختصار، تحتاج الصداقة إلى استثمار حقيقي لكي تستمر، والاهتمام بالتواصل والتفاعل الإيجابي، كذلك التفهم واحترم التغيرات في حياة الآخرين وأن يكون الصديق متفهما تجاه تحولاتهم الشخصية والمهنية، ومن خلال مشاركة الهوايات والاستمتاع بها معا، قد تكون هذه التجارب هي ذكريات لا تنسى.
ويؤكد خزاعي، أن التقدير والامتنان تجاه الأصدقاء والتضحيات التي يقدمونها تعمل على تقوية الترابط، فالإنسان محب لمن يعرف قيمته.
ويرى أن المجتمعات تبقى قوية من خلال علاقات الأشخاص ببعضهم وبناء صداقات تتحمل تحديات الزمن وتزدهر على مر السنين.
ويشير إلى أن هناك عوامل تبعد الأصدقاء عن بعضهم، منها ضغوط الحياة الالتزامات المهنية والأسرية حيث تقلل من الوقت المتاح للتفاعل الاجتماعي، والتغيرات الجيوغرافية الانتقالات المهنية أو العائلية قد تؤدي إلى فقدان الاتصال مع الأصدقاء القدامى.
ويلفت إلى أن تقنية الاتصال والاعتماد الزائد على وسائل التواصل الاجتماعي الرقمية قد يقلل من التواصل الواقعي والتفاعل الشخصي، والتغيرات في الاهتمامات مع تقدم العمر، وتتبدل الأولويات.
ويتفاجأ المرء بأن هناك علاقات كان يعتقد بأنها صداقة طويلة وقوية، لتكون فقط شكلية وسطحية، وبالتالي يمكن أن تتلاشى بسرعة في وجه التحديات. وقلة الثقة قد تتسبب بتجارب سلبية أو خيبات الأمل، كذلك اختلاف القيم والمبادئ قد تؤدي إلى انقطاع العلاقات.
وعلى الرغم من هذه التحديات، يمكن تحسين فرص الحفاظ على الصداقات بمزيد من الوعي والاهتمام المتبادل، وفهم تحديات الحياة التي قد تؤثر على العلاقات الاجتماعية. وفق خزاعي

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