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الشعور بالجوع بعد تناول الطعام مباشرة.. أسباب وحلول

2/10/2024 2:24:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - يمكن أن يبقى الشعور بالجوع بعد تناول الطعام مباشرة بسبب قلة البروتين والألياف الغذائية والماء. فكيف يمكن استعادة الشعور بالشبع والتخلي عن تناول وجبات خفيفة؟. بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم"
وفقا للدكتورة تاتيانا ريباكوفا خبيرة التغذية والعلاج بالتغذية، هناك عدة أسباب تمنع شعور الشخص بالشبع:
أولا، قلة البروتين في الطعام. لأن البروتين يساعد في الحفاظ على الشعور بالشبع لفترة طويلة. وأهم مصادره اللحوم والأسماك والبيض ومنتجات الألبان والمكسرات والبقوليات.
ثانيا: قد لا يشعر الشخص بالشبع بسبب نقص الألياف الغذائية، الموجودة في الخضار والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات، وهي مثل البروتين، تعزز الشعور بالشبع. كما أنها مفيدة لأنها تزيد من حجم الطعام في المعدة وتبطئ عملية الهضم".
ثالثا: إن قلة السوائل في الجسم قد تكون سببا أيضا لعدم الشعور بالشبع، لأن الدماغ يخلط بين العطش والجوع.
رابعا: قد لا يشعر الشخص بالشبع بسبب الإجهاد وتناول الطعام بسرعة.
وتقول: "إذا كان الشخص يتناول طعامه بسرعة كبيرة، فقد لا يكون لدى دماغه الوقت الكافي لرصد الشعور بالشبع. لذلك يجب تناول الطعام ببطء، والتمتع بطعمه، ومنح الجسم ما يكفي من الوقت ليشعر بالشبع".
وتوضح الخبيرة كيفية التخلص من عادة الرغبة في تناول الحلويات بعد تناول الطعام، التي يعاني منها الأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية منخفضة الكربوهيدرات. والسبب في ذلك هو انخفاض مستوى السكر في الدم.
وتقول: "قد تشير رغبة الشخص بتناول الحلويات مباشرة بعد تناول الطعام، إلى نقص العناصر المعدنية، مثل الزنك والحديد والكالسيوم والمغنيسيوم. فمثلا يساعد المغنيسيوم على تنظيم إنتاج الأنسولين، ما يحافظ على استقرار مستوى السكر في الدم. أي يمكن أن ينخفض مستوى السكر في الدم بسبب نقص المغنيسيوم، والكربوهيدرات، ما يؤدي إلى زيادة الشهية".
ووفقا لها، للسيطرة على تناول الوجبات الخفيفة، يجب تحديد أسبابه. فقد يكون مثلا الإجهاد أو الملل أو سوء التغذية. لذلك تنصح بالاحتفاظ بمذكرات الطعام وتسجيل كل ما يأكله الشخص خلال اليوم.
وتقول: "إذا تبين أن الإجهاد هو السبب، فيجب البحث عن بديل للطعام كوسيلة لتخفيف التوتر. وتشمل البدائل المفيدة: التأمل أو التنفس العميق أو النشاط البدني. مفتاح آخر للنجاح هو تحديد وجبات الطعام الرئيسية التي من المهم تناولها بانتظام والحصول على الكمية اللازمة من العناصر المغذية والطاقة".

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