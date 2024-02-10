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التفاعل الرقمي السلبي.. حينما ينجرف الإنسان وراء الأفكار المسيئة

2/10/2024 2:24:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تغريد السعايدة عمان - منشور، صورة، أو تعليق ومقطع فيديو، يتم بثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وربما حوار جانبي في جلسةٍ ما يقتحمه آخرون في تبادل للآراء، قد يتحول إلى تفاعل غير منطقي، خاصة في قضايا الرأي العام، وهو ما يُعرف بـ "التفاعل الاجتماعي السلبي".
منذ سنوات طويلة، وفي كل قضية رأي عام يتم طرحها، سواء عالمية أو إقليمية أو محلية، تشهد ساحات التواصل الاجتماعي حراكا كبيرا في طرح الآراء المتفاوتة، وقد يكون آخر تلك الأحداث على سبيل المثال، الحرب الإسرائيلية الدموية على قطاع غزة، وما تبعها من منشورات وتعليقات، جعلت من بعض الأشخاص غير المرغوبين في طرحهم، من أكثر الأشخاص الذين تشهد منشوراتهم تفاعلاً، ولكن بطريقة سلبية والرد عليهم بهدف "إظهار الحقيقة".
ولكن هذا الأمر قد يتحول بالفعل، كما في قوانين العالم الافتراضي في السوشال ميديا، إلى تفاعل اجتماعي سلبي يساهم في زيادة انتشار تلك المنشورات أو الصور ومقاطع الفيديو، وبالتالي وصولها إلى أكبر عدد ممكن من المتابعين، خاصة وإن كانت تلك القضايا المطروحة تتعرض للمراقبة من قِبل الجهات المعنية في إدارة مواقع التواصل الاجتماعي، وأبرزها "ميتا".
ومن دون قصد، يُقدم الكثيرون على الرد على المنشورات المسيئة، وتبادل الردود من قِبل أعداد كبيرة، يجعلها محط اهتمام وتفاعل أكبر يوماً بعد يوم، وهنا، يناشد الكثيرون ممن لديهم "معرفة تكنولوجية رقمية" في هذا الأمر إلى ضرورة أن يتنبه مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي إلى أهمية أن يكونوا على قدر عالٍ من المعرفة، ومحاولة إهمال ملايين المنشورات التي يبحث ناشروها عن التفاعل وزيادة وصولها إلى أكبر عدد ممكن من خلال تعمّدهم إلى أن تكون "مثيرة للجدل ومستفزة".
ووفق دراسات اجتماعية نفسية سلوكية، فإن التفاعل الاجتماعي على اختلافه "سلبيا أو إيجابيا أو محايدا"، نابعٌ عن كون الإنسان بطبعه كائنا اجتماعيا يبحث ويحتاج للتواصل مع الآخرين بأي شكل من الأشكال، وهذه الحاجة تخلق هذا التفاعل، وهو عبارة عن "العملية التي يتصرف فيها الإنسان للحديث أو التفاعل مع محيطه الاجتماعي، ويجد مقابلها استجابة من الآخرين، سواء بالأقوال أو الأفعال".
يخشى كثيرون أن يصطدموا في "مطب التفاعل السلبي"، خاصة في ظل وجود أحداث متسارعة ومتتالية ومثيرة للاهتمام، ولكن ينساق هؤلاء الأشخاص دون علمهم إلى هذا الأمر، وهو ما يجعل التفاعل الاجتماعي السلبي منتشراً بشكل كبير في مواقع التواصل، أو على أرض الواقع، ويحتاج الفرد إلى "التروّي ومعرفة الهدف من كل ما يتم طرحه، وخاصة في القضايا الحساسة ومن الأشخاص الخطأ ممن لهم أهداف مبطنة".
الخبيرة والاختصاصية في علم الاجتماع الدكتور فاديا إبراهيم تقول: إنه وعند نشوء أي مجتمع ينشأ بين أفراده وجماعاته تفاعلات وعلاقات اجتماعية متعددة الأشكال متشابكة الأنواع مركبة الأبعاد، وهناك تفاعلات تؤدي إلى البناء والإيجابية وتسمّى التفاعلات المُجمِّعة، ومن أمثلتها التعاون والتثقيف التوافق والتكيف، وهناك تفاعلات تؤدي إلى الهدم السلبية والتنافر وتسمى بالتفاعلات المُفرِّقة أوالمفكِّكة.
وهذا التفاعل الاجتماعي سواء كان إيجابيا أو سلبيا هو تأثير متبادل بين أفكار وسلوكيات الأفراد والجماعات من خلال عمليات الاتصال، وفق إبراهيم، ولأن عمليات التفاعل الاجتماعي تستند بالأساس إلى الاتصال. ومواقع التواصل أكبر وأهم مكان للتفاعل الاجتماعي وطرح الأفكار بسبب سرعة انتشارها وقلة تكلفتها والعدد الهائل للمشتركين فيها.
وفي التفاعلات الإيجابية يكون هناك محاولات منظمة من جانب بعض الأفراد للوصول إلى هدف مشترك وهو عملية تجمع واتحاد وبناء وتدعيم مثل عمليات وحملات المقاطعة والنصرة لغزة وكسب التأييد من جميع دول العالم للتضامن من أجل وقف الاعتداء على غزة وقتل المدنيين.
وفي التفاعلات السلبية "المُفرِّقة"، ترى إبراهيم أن الصراع يظهر بين القوى الاجتماعية ويكون هناك مظاهر للتطرف والهدم والصراع، ويظهر المتنافسون بكل قواهم لإثبات آرائهم ويقدمون كل ما بحوزتهم من أجل القضاء على غريمهم ويتّبعون في ذلك أهواءهم الجامحة فيبتعدون عن الموضوعية وتبدأ عمليات المغالطة وتضليل الرأي العام، وهذا التضليل لا يرتبط بالقضايا السياسية فقط بل نجده أيضاً في القضايا الاجتماعية وغيرها.
التفاعل السلبي من شأنه أن يسبب في تأصيل الأنانية والذاتية وتغلبها على الصالح العام هو سبب رئيسي لنشوء مثل هذه التفاعلات السلبية، خصوصاً الافتراضية منها، بحسب إبراهيم.
"في الحياة الكثير من الأضداد وهناك الرأي والرأي الآخر، وإن حرية التعبير عن الرأي أصبحت حقا مُقدسا مع تنامي حركات حقوق الإنسان"، إلا أنه يجب علينا، كما تقول إبراهيم، أن نكون على درجة من الوعي والتضحية من أجل تحقيق الصالح العام لمجتمعاتنا، وأن التفاعلات الإيجابية المُجمِّعة هي أساس التكامل والاستقرار والرقيّ.
ولكن مع التطور والتسارع الكبير في تحول ساحات التفاعل السلبية أو الإيجابية إلى العالم الافتراضي وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي باتت أقرب إلى الواقع، يؤكد المستشار والمختص في بناء الهوية الرقمية خالد الأحمد أنه وللأسف، يتميز المحتوى السلبي بجاذبية كبيرة للانتباه والتفاعل مقارنة بالمحتوى الإيجابي، نظرًا لقدرته على استثارة المشاعر بشكل أكبر وتأثيرات بصرية وسمعية قوية.
وتستغل بعض الصفحات الإخبارية والتجارية هذه الخاصية في صياغة عناوين مقالاتها للفت الانتباه وتحفيز التفاعل، وفق الأحمد، حيث كانت هذه مشكلة ملموسة على منصة فيسبوك، الأمر الذي دفع بكثير من المنظمات برفع شكاوى بشأن عدم اتخاذ الإجراءات الفعلية الكافية للحد من انتشار المحتوى السلبي.
وينوّه الأحمد إلى أن العديد من التقارير أوضحت أن هذا النوع من المحتوى يعتبر مهمًا للمنصات الاجتماعية لأنه يولد تفاعلًا كبيراً بغض النظر عن طبيعته، مما يحافظ على تفاعل المستخدمين على المنصة ويساعد في نشر الإعلانات بكافة أشكالها.
ومن جهة أخرى، يقوم البعض بالتفاعل السلبي مع المحتوى "السلبي" لتفريغ مشاعرهم، لكن في الواقع، هذا التفريغ يساهم في نشر المحتوى السلبي لجمهور أوسع، إذ لا تميز الخوارزميات بين التفاعل السلبي أو الإيجابي، فأي تفاعل يعتبر دليل اهتمام بالحساب أو نوع المحتوى المعني، مما يؤدي إلى زيادة توزيعه على الحائط الزمني للمستخدم.
لذا، وكخبير في هذا المجال، يقدم الأحمد مجموعة من التوصيات والتي تتمثل في البداية باعتبار العالم الرقمي منصة لنشر القيم وبناء السمعة الرقمية في المقدمة، والتي تعتمد أولاً على عدم نشر أو التفاعل مع المحتوى السلبي، لأنه سيظل مرتبطًا باسمك إلى الأبد، وهناك العديد من الأمثلة الواقعية على ذلك، التي تؤكد أن التفاعل السلبي لشخصٍ ما قد يكون له تأثير في قرارات حياته الواقعية وتقليل الفرص الجدية التي يمكن أن تتاح له بسبب تلك "الوصمة السلبية".
القاعدة الثانية التي يجب أن يتبعها الشخص في حياته الرقمية كذلك، والتي يوصي بها الأحمد هي، "عدم التفاعل مع المحتوى السلبي فورًا عند الشعور بالانفعال، لأن الندم قد يأتي بعد دقائق من النشر وحذف التفاعل لن يعالج المشكلة، ويُفضل أخذ فترة استراحة والابتعاد عن الشاشة، وستجد عند العودة أن الرد على هذا النوع من المحتوى غير مجد، فيما القاعدة الثالثة تعتمد على أنه من المهم إبلاغ الخوارزمية بعدم الرغبة في رؤية هذا النوع من المحتوى مستقبلًا من خلال الضغط على الثلاث نقاط بجانب المنشور واختيار عدم الظهور، حتى لا ينجرف الشخص نحو التفاعل السلبي تلقائياً".

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