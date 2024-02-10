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تمتعوا قليلا بالشمس.. فالأجواء الباردة عائدة

2/10/2024 2:23:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تبقى الأجواء اليوم السبت باردة نسبياً، مع فرصة لهطول أمطار محلية متفرقة في بعض المناطق، بحسب موقع "طقس العرب".

أما الأحد، فيكون الطقس غالباً مشمسا وباردا نسبيا إلى لطيف بوجه عام.

ويحدث نشاط على الرياح الشرقية الاثنين، والتي تزيد من الإحساس بالأجواء الباردة، مع ظهور السحب المرتفعة.

ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة الثلاثاء، وتكون الأجواء مائلة للبرودة إلى لطيفة الحرارة، مع رياح جنوبية شرقية نشطة السرعة أحياناً.

أما الأربعاء، فتتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة ورطبة، ويكون هناك انخفاض ملموس على الحرارة، والأجواء باردة، وغالباً غائمة مع هطول الأمطار بمشيئة الله. والله أعلم.

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