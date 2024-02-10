تمتعوا قليلا بالشمس.. فالأجواء الباردة عائدة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) تبقى الأجواء اليوم
السبت باردة نسبياً، مع فرصة لهطول أمطار محلية متفرقة في بعض المناطق، بحسب موقع
"طقس العرب".
أما الأحد، فيكون الطقس
غالباً مشمسا وباردا نسبيا إلى لطيف بوجه عام.
ويحدث نشاط على الرياح
الشرقية الاثنين، والتي تزيد من الإحساس بالأجواء الباردة، مع ظهور السحب المرتفعة.
ويطرأ ارتفاع على
درجات الحرارة الثلاثاء، وتكون الأجواء مائلة للبرودة إلى لطيفة الحرارة، مع رياح
جنوبية شرقية نشطة السرعة أحياناً.
أما الأربعاء، فتتأثر
المملكة بكتلة هوائية باردة ورطبة، ويكون هناك انخفاض ملموس على الحرارة، والأجواء
باردة، وغالباً غائمة مع هطول الأمطار بمشيئة الله. والله أعلم.
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