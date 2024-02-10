رئيس الوزراء: أبدعتم يا نشامى وأسعدتم كلَ الأردنيين

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أشاد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة باداء المنتخب الوطني في مباراته امام قطر في نهائي كأس آسيا، معتبرها بداية لطريق المجد الكروي للأردن.
وقال الخصاونة في تغريدة عبر إكس: "أبدعتم يا نشامى وأسعدتم كلَّ الأردنيين، وشرَّفتم بلدكم بأداء إبداعي لن يُنسى وبإنجاز غير مسبوق للكرة الأردنيَّة، في بدايةٍ لطريقٍ من المجد الكُروي بإذن الله لهذا الجيل الذَّهبي للكرة الأردنيَّة.
صادق التَّهنئة للأشقَّاء في قطر الفوز بكأس آسيا."
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