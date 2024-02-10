غدا غرة شهر شعبان
التاريخ
2/10/2024 2:23:49 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن المفتي العام للمملكة أحمد الحسنات، أن الأحد، هو غرة شهر شعبان لسنة 1445 هجرية.-(بترا)
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