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غدا غرة شهر شعبان

2/10/2024 2:23:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن المفتي العام للمملكة أحمد الحسنات، أن الأحد، هو غرة شهر شعبان لسنة 1445 هجرية.-(بترا)

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