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كيف يمكن إعادة الريادة إلى مهنة الطب؟

2/10/2024 2:23:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد الكيالي عمان – بعد أن أكد وزير الصحة الأسبق، د. ياسين الحسبان، أن الأردن وصل في "مرحلة ما" لأن يكون الدولة العربية الأولى والخامسة عالميا في السياحة العلاجية، وبعد شكاوى عدة وصلت إلى نقابة الأطباء حول ضبط المهنة، تسارعت الأحاديث عن الأسباب في تراجع ريادة مهن الطب والتي كان يُنظر إليها كأحد أهم القطاعات.
وأكد أطباء في تصريحات صحفية لـ"الغد"، أن التطبيق الأمثل لقانون الصحة العامة وقوانين النقابة، من شأنه أن يعيد لمهنة الطب سمعتها المفقودة منذ أعوام.
وشددوا على ضرورة تعزيز القطاع الصحي العام، واعتباره جزءا مهما في تطوير المهنة، وعدم اقتصار ذلك على القطاع الخاص.
وقالت رئيسة لجنة ضبط المهنة في نقابة الأطباء د. مها فاخوري، إن الريادة لن تعود بالمؤتمرات الطبية، وإنما فقط بإعادة الألق إلى المهنة، عبر تفعيل قانون نقابة الأطباء ونظام الألقاب وقانون الصحة العامة.
وأكدت فاخوري أن ذلك يؤدي وفق قانون النقابة، إلى رفع أسماء الأطباء الممارسين كل حسب تخصصه بحسب الجريدة الرسمية، كي لا يبقى لدى المواطن أية حجة عندما يشتكي من سوء ممارسة المهنة لدى الطبيب.
وأشارت إلى أنه يجب اتباع نهج المجلس الطبي البريطاني، عبر الدخول إلى صفحة النقابة ومعرفة الطبيب الذي ستتم زيارته، وما هو تخصصه حسب نظام الألقاب الممنوح له من المجلس الطبي الأردني.
وأضافت "عندما نطبق نظام الصحة العامة والدستور الطبي، فإننا نقوم بمنع المخالفات والتجاوزات والتغول على مهنة الطب".
وأكدت فاخوري أن أي شخص يقوم بنشر إعلانات على أنه طبيب وهو غير ذلك، سيتم تحويله إلى القضاء بتهمة انتحال الشخصية، معتبرة أن هناك الكثير من الدخلاء على المهنة، بخاصة في تخصص جراحات التجميل.
وأوضحت، أن الفيلر والبوتكس أصبح يقوم بها فنيو واختصاصيو البشرة واختصاصيات التغذية والممرضون وغيرهم أيضا، مضيفة:"هناك انفلات غير معهود في أكاديميات التدريب"، معتبرة أن الدورات لا تُنتج جراح تجميل.
وأشارت إلى أن هنالك أكاديميات بمسميات مختلفة منها التي تدعي أنها إيطالية أو أميركية أو بريطانية، متسائلة "ما هو ترخيصهم وماذا يعرفون عن التدريب المهني وهل يجوز لهم أصلا التدريب الطبي؟".
واستغربت قيام هذه الأكاديميات بتقديم دورات في التدريب، على إجراءات طبية مثل الحقن، في ظل المجازفة بصحة المريض.
وشدّدت فاخوري على أن هنالك شروطا يجب توفرها، أقلها أن القائم على العمليات يجب أن يكون طبيبا عاما أو طبيب أسنان لمدة نحو 5 سنوات، ومن ثم حصوله على دورات معترف بها، مع أهمية أن تكون هناك شروط للمدرب وللمتدرب.
وطالبت بأهمية تقنين هذه المراكز، وأن تكون تحت مظلة نقابة الأطباء وجمعيات الاختصاصات، كي تتمكن مهنة الطب من العودة إلى الريادة المنشودة.
وقالت فاخوري، إن تطبيق نظام الإعلان الطبي الذي تنص عليه المادة الخامسة من قانون الصحة العامة، والذي ينص عليه ترخيص العيادات من وزارة الصحة، هو أحد الشروط لإعادة الريادة للمهنة.
وأوضحت، أن الطبيب أو أصحاب المراكز، ليس لديهم القدرة على نشر إعلان طبي في بعض الدول إلا بموافقات مسبقة، بعكس الأردن فإن الأمور غير منضبطة أبدا.
بدوره، قال اختصاصي الأعصاب والعناية الحثيثة للأطفال د. عصام الخواجا، إن المحاور الأساسية لجعل الريادة حالة مستدامة، ترتكز على أن يكون الارتقاء بالقطاع الصحي العام (مشافي ومراكز وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية) في صلب إستراتيجية خطة إصلاح وتطوير النظام الصحي الوطني.
ودعا الخواجا، وهو عضو في لجنة المتابعة في حملة "صحتنا حق"، إلى معالجة القصور في النص الدستوري وقانون الصحة العامة باتجاه "إلزام" الدولة بتوفير رعاية صحية متكاملة وشاملة لكل مواطنيها بعدالة ودون تمييز، على قاعدة أن التأمين الصحي والرعاية الصحية عالية الجودة هي حق دستوري تكفله الدولة لمواطنيها.
وأكد أهمية معالجة القصور بالتخطيط الإستراتيجي في القطاع الصحي، وجبر العجز في الإدارة والتوظيف والتأهيل والتدريب المستمر للموارد البشرية المتوفرة من كافة المهن الطبية والمساندة.
ودعا الخواجا لتوجيه الانتباه إلى وقف عملية النزف الدائم في أعداد الكوادر البشرية المتخصصة وصاحبة الخبرة، وبشكل خاص أطباء الاختصاص والتمريض، بسبب قلة الرواتب وعدم توفير حوافز مادية وتعليمية عادلة، مبينا أن كل ما يعلن عن معالجات في هذا المجال ما يزال دون الحد الأدنى المطلوب، بما يحقق حالة الريادة والاستجابة لكم الطلب على الرعاية الصحية المتقدمة.
وأشار إلى الحاجة لتوحيد أنظمة التأمين الصحي، ليكون القطاع الصحي العام هو المهيمن والموفر لكافة مستويات الخدمات الصحية الوقائية والتشخيصية والعلاجية، وحمل الحكومة على إنهاء حالة التفاوت في نوعية ما تقدمه من خدمات بناء على درجة ونوعية التأمين الصحي.
كما لفت الخواجا إلى ضرورة توفير التأمين الصحي لقرابة 30 % من المواطنين الذين لا يتمتعون بأي نوع من أنواع التأمين الصحي(أكثر من مليوني مواطن).
وشدد على معالجة الاستجابة لتحدي الانتشار الجغرافي، وبعد المسافات بين بعض التجمعات (المدنية والريفية) الطرفية والمركز، في تأمين الرعاية التخصصية عالية الجودة لجميع المواطنين، مع الحاجة لأخذ الزيادة الطبيعية في عدد السكان ضمن خطط توسع استباقية في البنية التحتية، واعداد وتوفير الكوادر المتخصصة.
وأكد الخواجا ضرورة زيادة حصة وزارة الصحة من الموازنة العامة للدولة، وربط البنى التحتية الوقائية والعلاجية في القطاع الصحي العام بالأبعاد التعليمية-البحثية، وأن لا يقتصر ذلك على المستشفيات الجامعية.
وقال إن "بعض مستشفيات وزارة الصحة بخاصة الرئيسية منها، تعتبر تعليمية وتدريبية في مختلف برامج الاقامة في التخصصات المختلفة، لكن الجانب البحثي غائب ومغيب، فالبحث العلمي الرصين يشكل رافعة لكل المنظومة الصحية".
وطالب بالبناء والتطوير والتوسع في المراكز المتخصصة المرجعية التي بدأت ولكنها لم تتوسع بما يستجيب للزيادة في الطلب على خدماتها، مع الاستثمار في البنى التحتية والكوادر البشرية والامكانات التقنية ضمن وزارة الصحة وما يتبعها من مستشفيات ومراكز، حيث يشكل الاستثمار الأكثر جدوى إستراتيجياً ومردوداً، في المدى المتوسط والبعيد، لأن كُلف تقديم الخدمات والرعاية الصحية، بعد إنجاز استكمال هذا الاستثمار، ستنخفض بشكل كبير ويمكن أن تشكل أيضاً رديفاً في استقطاب الطلب على العلاج من دول المنطقة.
وخلُص الخواجا بالتأكيد على عدم وجوب استمرار هيمنة فكرة ما يسمى "بالسياحة العلاجية" على القطاع الخاص، متسائلا: "لماذا لا نطوّر بنى وإمكانات القطاع العام ليكون وجهة لمن يطلب العلاج من الخارج؟".
من جانبه، اعتبر رئيس جمعية الأطباء الرواد د. نعيم أبو نبعة، أن إعادة الريادة لمهنة الطب بحاجة إلى تفعيل القوانين بشكل "صارم" على جميع المعتدين على المهنة.
وشدد أبو نبعة على أهمية ضبط المهنة والالتزام بنظام الألقاب في نقابة الأطباء، معتبرا أن انتحال صفة الطبيب من البعض أضر بسمعة الطب.
وأشار إلى أن الأطباء الأردنيين يعتبرون من أهم الأطباء في المنطقة والعالم، إلا أنهم باتوا يتعرضون لغبن في الأعوام الماضية، بعد انتشار مراكز وعيادات تقوم بالإدعاء أنها مختصة بتقديم خدمات طبية متخصصة وهي ليست كذلك.
ودعا أبو نبعة إلى أهمية محاسبة هؤلاء، خصوصا وأن الكثير من هذه المراكز لا يقوم عليها أطباء متخصصون.
وأكد أهمية إلزام الأطباء بنظام الإعلان الطبي الذي يعدّ نظاما عصريا، وعدم اللجوء إلى الإعلان بأسلوب عشوائي.
كما أوضح أن الالتزام بالتسعيرة الخاصة بالأطباء وفق ألقابهم، من شأنه أن يعالج التشوه الحاصل في سمعة المهنة.

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