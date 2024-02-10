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البحوث الزراعية يدعو لمكافحة اللفحة المبكرة

2/10/2024 2:23:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبدالله الربيحات عمان- دعا المركز الوطني للبحوث الزراعية المزارعين إلى مكافحة مرض "اللفحة المبكرة" Early Blight ووضع الخطط الوقائية لتجنب الأضرار الناتجة عنه في هذا الوقت من العام، خاصة أنه لا توجد بيئة معينة لهذا المرض، لكنه ينتشر على الأغلب وسط مزروعات الفصيلة الباذنجانية.
وفي هذا الصدد، بينت الباحثة من المركز الوطني للبحوث الزراعية المهندسة ميسون عبابنه أن مرض اللفحة المبكرة هو مرض فطري يتمكن من النباتات التابعة للعائلة الباذنجانية، وأغلب المحاصيل المتضررة منه هي البندورة والباذنجان، ويظهر بشكل كبير في البطاطا، فيما تبرز الإصابات بالفطر المسبب للفحة في مواضع عديدة على النبات مثل الدرنات والأوراق والبراعم، فضلا عن تدهور غلاف الثمرة وتلفها.
وأضافت عبابنة لـ"الغد"، أن لمرض اللفحة المبكرة (Early Blight disaeses) أسماء عديدة، منها "الندوة المبكرة" و"اللفحة البدرية"، وهو ينجم عن انتشار جراثيم فطر Alternaria solani في بيئة النباتات، وهو فطر ينتمي لطائفة الفطريات الناقصة التي لم يكتشف خبراء الزراعة والميكروبيولوجي وسيلة تكاثره إلى يومنا هذا، ولكن مع ذلك تم توفير علاج (Treatment) له.
وقالت إن سبب ظهور المرض يعود لاستخدام بذور ملوثة أو تعرض الشتلات النامية للتلوث، بسبب ملامستها أوعية غير نظيفة، أو لعدم تعقيم اليدين عند الزراعة، حيث تبدأ الفطريات بالنمو على النبات، وبالتحديد منها فطر "الترناريا سولاني"، لذلك ينصح باستعمال طرق التعقيم الناجحة في تطهير البذور وأدوات الزراعة.
وأضافت: "كما أن من أسباب ظهور المرض تقليم النباتات في وقت خروج الإزهار، وهو موعد غير مناسب لهذه العملية، ويفسح المجال لهجوم المسبب المرضي على النبات من الموضع الذي حدث فيه الجرح.
وعن دورة حياة فطر اللفحة المبكرة، بينت أنه يتكاثر لاجنسيا بواسطة الجراثيم الكونيدية الموجودة في مخلفات المحاصيل المصابة من العائلة الباذنجانية، وتنتشر من خلال الرياح والحشرات، وتدخل عن طريق الجروح الصغيرة، والثغور، أو الاختراق المباشر، وعادة ما تبدأ العدوى على الأوراق القديمة القريبة من الأرض، ويستغرق الفطر وقتا طويلا لينمو ثم تظهر الإصابة فى النهاية، ثم يتم إنشاء المزيد من الجراثيم وتنتشر العدوي الثانوية في الحقل.
من جهتها، بينت الباحثة في المركز الوطني للبحوث الزراعية/ قسم الوقاية، المهندسة إسراء سالم، أن المكافحة المتكاملة للمرض تكون أولاً عبر القضاء على مصادر العدوى، وذلك باستعمال الدرنات والأشتال السليمة المعقمة بالمبيد الفطري المناسب؛ لضمان عدم اختراق مسببات الأمراض للبادرات في بداية موسم الزراعة، وزراعة الأصناف المقاومة، وإزالة بقايا الموسم السابق، فضلا عن عدم زراعة نباتات العائله الباذنجانية بجوار بعضها البعض مثل البطاطا والبندورة.
وأضافت سالم أن من طرق الوقاية، أيضا، إزالة النباتات المصابة خلال الموسم وحرقها، واتباع دورة زراعية يراعى فيها عدم زراعة العوائل فى عروات متتالية، والعناية بالعمليات الزراعية الصحيحة عبر تقليب الأرض وحرثها وتنعيمها لتقليل رطوبة التربة وتهويتها، ومراعاة ترك مسافات مناسبة بين البذور حتى لا تتكدس النباتات وتزداد الرطوبة، وضرورة توفير تهوية مناسبة.
ودعت للعناية بالتسميد لتجنب نقص العناصر التى قد تساعد على تطور المرض، مثل نقص النتروجين والفوسفور، واستخدام نظام الري بالتنقيط، والعناية باتباع برامج مكافحة الآفات حتى لا يضعف النبات، والعناية بعمليات الحصاد والتخزين، بحيث لا يتم تخزين الدرنات وثمار البندورة إلا بعد العلاج التجفيفي.
وأكدت ضرورة المكافحة الكيماوية في حالة ظهور الندوة البدرية، بحيث ترش النباتات وقائياً خلال 50 يوماً من الزراعة بمادة الكوبر إنتراكول، وبمعدل 350 جم لكل 100 لتر، ويكرر الرش كل 2 – 3 أسابيع.

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