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محافظة: ضرورة سن تشريعات جديدة بديلة لقوانين التعليم

2/10/2024 2:23:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حنان بشارات عمان - أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة أن قطاع التعليم في الأردن يقف على أبواب إعادة هيكلة، تنفيذا لخطة تحديث القطاع العام التي تتضمن إنشاء وزارة جديدة تحل محل وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي باسم وزارة التربية والموارد البشرية، وهذا ما يستدعي سن تشريعات جديدة بديلة لقوانين التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والجامعات الأردنية وغيرها.
وقال إن آلية اختيار رؤساء الجامعات، تعد أكثر الأمور إثارة للجدل والنقاش في الأوساط الجامعية، جراء خضوعها للتبديل والتعديل في التشريعات بين فترة وأخرى.
جاء ذلك خلال إطلاق الوزارة أمس في حرم الجامعة الأردنية، ملتقى التعليم العالي 2024، والذي يستمر لمدة يومين، وتتم خلاله مناقشة أربعة محاور رئيسية حول الحاكمية، والتمويل، وسياسات القبول الجامعي، والبحث العلمي، بحضور عدد من وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي السابقين، ورؤساء مجالس أمناء الجامعات، ورؤساء الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة، فضلا عن أكاديميين وتربويين من ذوي الاختصاص.
وقال محافظة إن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الأردن شهد خلال الربع الأول من القرن الحالي، توسعا كميا على مستوى أعداد المؤسسات التعليمية، وقدرة النظام التعليمي على استيعاب المزيد من الطلبة والدارسين، وتحقيق العدالة والوصول إلى فرص تعليمية في مختلف أنحاء المملكة، وفي المقابل كانت التحولات النوعية في جودة التعليم والإسهام في البحث العلمي والتطوير تسير ببطء.
وأوضح أن حاكمية الجامعات تعد تحديا حقيقيا في مسار إصلاح التعليم العالي، حيث توجد في جامعاتنا مجالس حاكمية تبدأ من القسم الأكاديمي، إلى مجلس الكلية، ومن ثم مجلس العمداء، إلى مجلس الجامعة، وأخيراً مجلس الأمناء.
وزاد: حدد قانون الجامعات وقانون التعليم العالي أدوار هذه المجالس وصلاحياتها وآلية صنع القرار فيها، إلا أنها لم تسلم من النقد والتشكيك في وجاهة تشكيلها وكفاءتها ونجاعتها، بالرغم من أنها تضم في عضويتها أشخاصا مشهودا لهم بالكفاءة والفاعلية والحيادية والشفافية.
وأوضح الوزير أن هناك نقدا لاذعا لنظام القبول الجامعي المعمول به حاليا، والمطالبة بنظام قبول يحاكي ما هو معمول به في الجامعات الإقليمية والعالمية يحقق تكافؤ الفرص والعدالة في الوصول إلى الجامعات، إضافةً إلى أهمية تنظيم استثناءات القبول وإلغاء الامتيازات غير المنْصفة.
أما في محور التمويل، قال محافظة إن ما تعانيه الجامعات الرسمية من عجز مالي يعيق تطورها وتقدمها، إلى جانب أن موازنات بعض الجامعات تعجز عن تغطية احتياجاتها الأساسية أو الوفاء بالنفقات الجارية.
وأضاف أنه في سبيل توفير التمويل اللازم للجامعات الرسمية، وجه مجلس التعليم العالي الجامعات الرسمية في السنوات السابقة لاعتماد مصفوفة خطة متابعة الحاكمية المالية والإدارية والخطط الاستراتيجية ومؤشرات الأداء الرئيسة لاستخدامها بوصفها خريطة طريق للإصلاح الإداري والمالي، وطُلب من مجالس الأمناء متابعة مدى الالتزام في إنجاز أهداف الخطة التنفيذية الخاصة بإستراتيجية الجامعة وتنفيذها، كما يتوجب تقديم تقرير نصف سنوي لمجلس التعليم العالي.
وأضاف: "كما ربط مجلس التعليم العالي الدعم الحكومي بأداء الجامعات، إلا أن كل هذه الإجراءات وللأسف لم تساهم في تحسن الأداء المالي في الجامعات، كما لم تنجح الجامعات حتى اللحظة في إيجاد بدائل مالية موثوقة يمكن الاعتماد عليها في تمويل عملياتها ومشاريعها وتحول دون الاعتماد بشكل رئيسي على الرسوم الجامعية أو الدعم الحكومي فقط".
وفيما يتعلق بمحور البحث العلمي، قال محافظة إننا بأمس الحاجة إلى إصلاح سياسات البحث العلمي والدراسات العليا، ورفع كفاءة وإنتاجية أعضاء هيئة التدريس، وكذلك الحاجة إلى مشروع ابتعاث وطني كبير، والعمل على توظيف البحث العلمي لإحداث الأثر الاقتصادي والاجتماعي، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وتوجيه الأبحاث للمساهمة في حل المشكلات التي تواجهها المؤسسات والشركات الأردنية في تطوير اعمالها وصناعاتها.
وأضاف أن الأردن بأمس الحاجة إلى تحسين مُخرجات التعليم التي تشكل قيمة مُضافة للاقتصاد، فيما يواجه قطاع التعليم العالي تحديات ومخاطر كبيرة خاصة بعد جائحة كورونا التي أضافت للواقع السلبي تحديات إضافية، مثل اللجوء إلى التعلم عن بعد، بكل المشكلات التقنية والفنية التي رافقت ذلك.
وناقش الملتقى محور الحاكمية الذي قدمه كل من الدكتور محيي الدين توق، والدكتور اخليف الطراونة، والدكتور أحمد المجدوبة، والدكتور شتيوي العبدالله عضو مجلس التعليم العالي، أما المحور الثاني فكان تحت عنوان التمويل وقدمه كل من: الدكتور مأمون الدبعي، والدكتور خلدون الوشاح، والدكتور كمال البكري، والدكتور صلاح المواجدة نائب رئيس مجلس التعليم العالي.
وفي اليوم الثاني للملتقى ستتم مناقشة محور سياسات القبول الجامعي ويقدمه كل من: الدكتور تيسير النعيمي، والدكتور تركي عبيدات، والدكتور غالب الحوراني، أما المحور الثاني فسيكون تحت عنوان البحث العلمي ويقدمه كل من الدكتور مصطفى حمارنة، والدكتورة حنان ملكاوي،
والدكتورة وفاء الخضراء.

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