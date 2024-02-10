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17.2 مليون دينار وفر سنوي عند تدوير الألياف بمدينة الحسن

2/10/2024 2:23:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فرح عطيات عمان- كشفت دراسة محلية عن أن "إعادة التدوير الميكانيكية لإنتاج خيوط الألياف من شركات النسيج في مدينة الحسن الصناعية، تحقق وفرا سنويا في التكلفة مع إجمالي الإيرادات حوالي 17,198,800 دينار".
لكن تلك الخطوة تصطدم، وفق الدراسة التي أعدتها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لصالح وزارتي البيئة والصناعة والتجارة والتموين، بجملة من التحديات من بينها "عدم وجود إجراءات وخبرات متخصصة بعمليات الفصل والذي يتسم بالجودة العالية، مع الافتقار إلى توفر السياسات والاستثمارات التمكينية الداعمة لإعادة تدوير النفايات والعمليات الصناعية المبتكرة".
ومن بين التحديات، التي أوردتها الدراسة "صعوبة تحديد العملاء (مصنعي الخيوط) كمشترين جدد، وتلبية طلباتهم المحددة".
وفي الأردن، ينتج مصنعو الملابس في مدينة الحسن الصناعية 35 طنًا من نفايات النسيج الصلبة يوميًا، والتي يتم التخلص منها حاليًا في مدافن النفايات البلدية، والتي تُضر بالنظام البيئي الهش في الأردن، وفق ما جاء في الدراسة.
وتقع مدينة الحسن الصناعية في محافظة إربد، التي تأسست العام 1991، وتم تصنيفها العام 1998 كأول منطقة صناعية مؤهلة في العالم، إذ تستوعب أكثر من 154 مصنعاً، منها حوالي 26 مصنعاً لتصنيع الملابس الجاهزة، وبرأسمال إجمالي يزيد على 489.5 مليون دينار.
ومع ذلك تنطوي نفايات النسيج أيضًا على العديد من الفرص، وكمورد قيم على المستوى الإقليمي والدولي على المدى الطويل.
وبحسب سجلات مكب الإكيدر، فإن 33.6 طن من نفايات الملابس الجاهزة ترد يومياً للمكب، ومن مصانع عدة في مدينة الحسن الصناعية، لكن تتطلب إعادة التدوير الميكانيكية لإنتاج خيوط الألياف، أن تقوم شركات النسيج بجمع وفرز منسوجاتها حسب تكوين الألياف، في وقت حددت فيه الدراسة خريطة طريق لعملة التدوير تتضمن ثلاث مراحل.
وتتلخص المرحلة الأولى، التي تنفذ على المدى القصير وخلال عام واحد فقط "التحقق من كمية نفايات النسيج المتاحة، والمناسبة لإنتاج خيوط معاد تدويرها عالية الجودة على أن تحتوي ما نسبته أقل من 5 % من الايلاستين".
كما وتشتمل على "إنشاء مفهوم لجمع وفرز عالي الجودة، ومن ثم تقييم تركيبة نفايات الزغب الأكثر ملاءمة للبيع أو الغزل، مع تحديد مواصفات الآلات لخط الإنتاج".
ويُعرف قماش الإيلاستين على أنه" قماش اصطناعي تدخل في حياكة نسيجه ألياف صناعية مرنة ولدنة، ويمتلك سنات شبيهة بالمطاط نظرًا لدخول مادة البوليمرات بشكل أساسي في صناعة نسيجه".
وتدخل ألياف الإيلاستين في صناعة الأقمشة المراد إضافة سمة المرونة لها كأقمشة الملابس الرياضية، نظرا لقدرة تمدد ألياف قماش الإيلاستين لــ 5 أضعاف حجمها الطبيعي، وتعود إلى شكلها الأصلي دون أن تتأثر أبدًا.
وفي المرحلة التي تنفذ على المدى المتوسط، أي ما بين عامين لثلاثة أعوام لا بد من أن "تقوم الشركات بإشراك الموظفين في الفرز، وبيع زغب المنسوجات المفروزة إلى منصات إعادة التدوير، أو الى مصانع الغزل، وتطوير إستراتيجية تسويق جنبا إلى جنب مع العلامة التجارية".
وتقضي المرحلة الثالثة، والتي اقترحت الدراسة تنفيذها على المدى الطويل، ولمدة خمس سنوات أن "ينشأ مصنع للغزل لتصنيع خيوط البوليستر، والذي سيرافقه زيادة أسعار بيع المنتجات ذات الخيوط المعاد تدويرها"
وتعمل الممارسة الجديدة على تحويل النفايات إلى خيوط في منشأة الغزل الداخلي، والذي يمكن معه أن تصل الطاقة الإنتاجية لـــ 20 طنا يوميا، على افتراض أن هذه الكمية ستخضع لعملية جمع عالية الجودة.

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