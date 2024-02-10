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الملكة للنشامى: احنا فخورين فيكم مبروك الإنجاز التاريخي

2/10/2024 2:23:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هنأت جلالة الملكة رانيا العبدالله، السبت، المنتخب الوطني لكرة القدم بالإنجاز التاريخي والتتويج بالمركز الثاني بعد خسارته أمام منتخب قطر.
وقالت جلالة الملكة، عبر منصة (إكس)،“ما خسرتوا يا نشامى لأنكم ربحتوا قلوب كل الأردنيين، أبطال بلعبكم وأخلاقكم وروحكم الرياضية! قديش إحنا فخورين فيكم”.
وأضافت“مبروك الإنجاز التاريخي والتتويج بالمركز الثاني. وهنيئا للشقيقة قطر الفوز”.

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