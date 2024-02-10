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الأميرة سمية: تعزيز الروابط الأكاديمية بين الجامعات العالمية والمحلية

2/10/2024 2:23:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- التقت سمو الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس مجلس أمناء جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، وفداً أكاديميًا من جامعة جورجتاون الأميركية، ضم عميد كلية ماكدونو للأعمال د. بول الميدا، ومساعد أول إيلي فرحات، بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأميركية في عمان سامر جودة، إذ تناول الجانبان وفق بيان صحفي أمس، أطر التعاون الأكاديمي والبحثي بينهما في مجالات تكنولوجيا الأعمال.
وأكدت سموها أهمية تعزيز الروابط الأكاديمية بين الجامعات العالمية والمحلية، وتبادل الخبرات والمعرفة لتعزيز منظومة التعليم والبحث العلمي. مشيرة إلى أن الجامعة، التي أسست عام 1991 باسم "كلية الأميرة سمية الجامعية للتكنولوجيا"، تعمل كذراع أكاديمي للجمعية العلمية الملكية، ومنحت درجة البكالوريوس في علم الحاسبات الإلكترونية كأول تخصص تطرحه الجامعة.
وتابعت أنه في عام 1994 وضع حجر الأساس لكلية الملك عبد الله الثاني للهندسة الكهربائية عام 1994، وفي عام 2006 أنشأت كلية تكنولوجيا الأعمال.
وأضافت سموها، أن الجامعة ومتنزه الحسن للأعمال، يعملان تحت مظلة الجمعية، وهي مؤسسة وطنية تأسست بموجب إرادة ملكية سامية، كمؤسسة علمية متعددة التخصصات تدعم وتطور التنمية، عبر إجراء فحوصات فنية متخصصة، وتجري بحوثا علمية وتقنية بالتعاون مع القطاع الصناعي والجامعات، بشراكة وطيدة مع المجتمعات المحلية والمنظمات الإقليمية والدولية.
من جهتها، عرضت رئيس الجامعة د. وجدان أبو الهيجاء، مسيرة الجامعة وإنجازاتها الأكاديمية والبحثية والأنشطة اللامنهجية للطلبة، مؤكدة تعزيز أواصر التعاون والانفتاح على المجتمع الدولي ومؤسساته.
من جانبه، عرض عميد كلية الملك طلال لتكنولوجيا الأعمال د. جورج سمور، لبرنامج ماجستير "إدارة الأعمال التنفيذي"، الذي يستهدف مديري الأعمال ممن يمتلكون خبرة في الإدارة الوظيفية والمهنية.
وقدم الوفد تعريفا بجامعة جورجتاون وبرامجها وتخصصاتها، وتحديدا في كلية ماكدونو للأعمال، إذ أعرب جودة، عن أهمية التعاون بين جامعتين رائدتين، وتقدمان مستوى أكاديميا متميزا وفقا للمعايير الدولية في تخصصاتهما الفريدة، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المتطورة في مختلف المجالات.-(بترا)

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