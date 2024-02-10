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الانتقال الكبير.. وثيقة تؤكد أن الأردن بناء جماعي لا يؤمن بالفردية

2/10/2024 2:23:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - وثّق كتاب "الانتقال الكبير" الذي صدر عن صندوق الملك عبد الله قبل أيَّام، لخط سير الدولة الأردنية في القرن الـ21، والذي تسبب حتى الآن بالازدهار والتطور في كل المجالات ومواجهة للتحديات واكتساب المناعة الطبيعية التي جعلته يحافظ على استقراره وسط عالم مليء بالفوضى والانتكاسات.
الكتاب بدأ بمقولة لجلالة الملك عبدالله الثاني قالها قبل 12 عامًا وتحديدا في الـ23 من تشرين الأول (اكتوبر) 2012 وقال فيها "هذه الدَّولة الأردنية ليست إنجازًا لشخص، أو طرف واحد، وإنمَّا هي إنجاز تراكمي لكل الأردنيين من جيل إلى جيل"، وبذلك فإنَّ الأردن دولة ذات قيادة لا تؤمن بالفردية مطلقًا، ويتحقَّق إنجازها أو إخفاقها في عدد من الملفات بصورة جماعية، وأنَّ الإصلاح أيضًا يكون جماعيًا وعبر كل شخص في المجتمع، وبهذا نجا الأردن من كثير من الأزمات، ونجح في إدارة الدَّولة حتى تحقَّق الازدهار والنَّماء.
(بترا) قرأت الكتاب الواقع في أكثر من 500 صفحة خلال 3 أيَّام، ويتكون من 8 فصول، وسألت أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية د. محمد حمد القطاطشة عن محتواه، فقدم ملخصا، بين فيه أنَّ الكتاب مراجعة وتوثيق للأحداث التي أوصلت الأردن لما هو عليه اليوم، وقد يكون وثيقة لإصلاح الأخطاء وتجاوز المعضلات الشائكة في الإقليم، والتي يتأثر بها الأردن بشكل مباشر وغير مباشر.
وبين القطاطشة، أنَّ الأردن ومنذ إنشائه وهو يعيش في منطقة أزمات، وكانت الظروف الجيوسياسية تفرض عليه التعامل مع الوضع القائم بين القوى المؤثرة في المنطقة على حدوده الأربعة، وبدأت القيادة الأردنية منذ التأسيس وحتى اليوم، في التعامل ببراغماتية عالية مع كل الظروف، واستطاع أن يمرِّر للجميع بأنَّ السياسة الأردنية عقلانية لا تؤمن بالتوسع ولا بالثورية التي كانت تحصل في دول الإقليم.
ولفت إلى أنَّ الكتاب تحدث عن الهوية الوطنية وصعودها في زمن تفتت الهويات، وبين أن عهد جلالة الملك وخلال 25 عامًا، أوجد توازنا بين الهويتين الأردنية والقومية العربية، وكان أول من أطلق شعار الأردن أولًا، وأصبح هناك هوية أردنية واضحة.
وأكد أنَّ الكتاب يتحدث في فصله الثاني عن السياسة الأردنية والتحديات الإستراتيجية، وكان الأردن من بين الدول التي تأثرت بالربيع العربي الذي كان في البداية، يبحث عن الإصلاح الشامل والتخلص من الفساد، لكنه حاد عن هدفه الرئيس، واستطاعت قوى وتنظيمات طامحة للسلطة من السيطرة على هذا الربيع، والذي نتج عنه عمليات لجوء وفوضى وانهيار للحدود كان الأردن أبرز المتضررين منها.
وبين أنَّ الأردن كان بالفعل عليه دور أخلاقي بهذه القضية، لكنه كان يأمل بأن تكون الحكومات أكثر قدرة على إدارة هذا الملف، إذ تخلت غالبية الدول عن التزاماتها تجاه اللاجئين، بينما يتحمل المواطن الأردني كلف اللجوء في كل المجالات، وكان هذا واضحا وجليا في كلمة جلالته أمام منتدى جنيف للاجئين قبل أشهر.
وعلق القطاطشة، على الفصل الثَّالث الذي وثق لإدارة الأردن اقتصاديا في القرن الـ20، مبينًا أن الأردن على مستوى الإدارة النقدية، كان ناجحا بشكل كبير، لكنه واجه مشكلة بعلاج المشاكل الاقتصادية والاستثمار، ويشير جلالة الملك بكل لقاءاته إلى التحديات الاقتصادية التي تلقي بظلالها بالدرجة الأولى على المواطنين من بطالة وتضخم.
ولفت إلى أن الحكومات المتعاقبة، واجهت مشكلة بالإدارة الاقتصادية، وأن أفضل طريقة اليوم هي الاستفادة من هذه الأخطاء وعلاجها، وأن ما يعرف عن الأردن طيلة هذه السنوات أن كل أزمة يواجهها يخرج منها بشكل أقوى، وأن الملف الاقتصادي والاستثمار يحتاج إلى جراحة عميقة ليبدأ الأردني بحصد نتائج إيجابية في حياته اليومية بعيدا عن الضغط.
وأكد أن تحديات المياه والطاقة وغيرها التي وردت في الفصل الرابع، ليست سهلة لكن لا يصعب مواجهتها، وأن السنوات الماضية كشفت عن أزمة عميقة في مجالي المياه والطاقة وتحتاج حاليا لمراجعة كبيرة، خصوصا مع دخول الأردن المئوية الثانية، وهناك تحولات وتحديات إقليمية وعالمية كبيرة.
ونوه إلى أنَّ الأردن نجح في الحداثة والخدمات والتعليم والصحة، اذ أن لديه أقل نسبة أمية في العالم، وتجاوز الهشاشة التي مرَّ بها الإقليم، فقد كان هناك جهد واضح وكبير في هذه القطاعات، ونحتاج إلى أن نبني على ذلك مستقبلا من إدارة الدولة واستغلال الموارد وبناء الإنسان والكوادر البشرية.
وقال إنَّ كل هذا الاستقرار الذي وصله الأردن، سببه الاتفاق والإجماع على النظام السياسي الأردني والقيادة الهاشمية، وهذا الاستقرار والاتفاق من مختلف الأطراف على شرعية النظام السياسي، جعلت الأردن يمضي في مسيرته وتجاوز الأخطاء وإصلاح عدد آخر منها والبحث عن حلول.
واحتوى الكتاب على فصل متخصص بتطور التشريعات وسيادة القانون، ومواجهة الفساد بطريقة مؤسسية، وكسر ظهره عبر المحاسبة ووضع تشريعات تجفف منابعه، وتحديث القطاع العام ورقمنة الخدمات العامة، والاتجاه نحو الحكم الرشيد في إدارة الدولة، وكان جلالة الملك يتابع هذا النهج أولا بأول.
وبهذا، يكون الكتاب أول مرجعية تصف بشكل وثيق وبالأرقام طريقة تطور الدولة الأردنية وعمل المؤسسات فيها بكل شفافية، وأنَّ كل يوم يمضي كان هناك مراجعة للأخطاء وعلاجها والبحث عن حلول علمية مدروسة ومؤسسية ومنهجية، والاستفادة من التجارب السابقة والحالية واللاحقة، ومحاولة التعامل مع الأزمات غير الطبيعية بأقصى درجات التخطيط، والبناء على النجاحات التي تحققت عبر هذه السنوات الماضية.-(بترا)

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