Saturday, 10 February 2024 11:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بطاقة تعريفية لـذوي الإعاقة تعفيهم من رسوم الاستقدام.. ومصير غامض لكبار السن

2/10/2024 2:23:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هديل غبّون عمّان - فيما أحالت توجيهات حكومية جديدة إلى المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، صلاحية اعتماد البطاقة التعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة بديلا عن التقارير الطبية للحصول على إعفاءات رسوم تصاريح عمل العاملات والعمال غير الأردنيين الذين يساعدونهم؛ في الوقت الذي لم تتضح بعد آلية منح كبار السن هذه الإعفاءات حتى الآن.
وبموجب التوجيهات تصبح البطاقة التعريفية هي الوثيقة الرسمية المعتمدة عن التقرير الطبي، بدلا من التحويل إلى اللجان الصحية في وزارة الصحة، في حال طلب الإعفاء للمرة الأولى حتى بداية العام 2025.
وتأتي هذه التوجيهات، بحسب ما أفادت مصادر رسمية مطلعة، في الوقت الذي بدأ فيه المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إصدار البطاقات التعريفية بموجب قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017، حيث بدأت المرحلة التجريبية لإصدار البطاقات في 31 تموز (يوليو) 2023.
وتتضمن التوجيهات، تطبيق هذه الآلية ضمن مرحلة انتقالية حتى بداية العام المقبل 2025، حيث تم تقسيم معاملات الإعفاء ضمن مسار التجديد وضمن مسار الحصول على إعفاء لأول مرة.
ووفقا لمدير البطاقة التعريفية في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أيوب اللوزي، فقد أسندت للمجلس للمرة الأولى، إجراءات اعتماد الحالة الصحية لذوي الإعاقة في طلبات الإعفاء من الرسوم لعاملي المنازل من غير الأردنيين لذوي الإعاقة، حيث لم يكن للمجلس أي دور في السابق، مبينا أن ذلك مرده إلى اعتماد البطاقة التعريفية لذوي الإعاقة.
ويلزم قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017، وزارة الصحة وبالتنسيق مع المجلس، بإصدار بطاقات تأمين صحي لحاملي البطاقة التعريفية التي يصدرها المجلس الأعلى.
وأصبحت البطاقة التعريفية هي الوثيقة المعتمدة البديلة، عن التقارير الطبية لتحديد الإعاقة ودرجتها، ودخل نظام إصدارها الإلكتروني المرحلة التجريبية في 31 تموز 2023.
وأوضح اللوزي في حديث لـ"الغد"، أن إجراءات معاملة الإعفاء الآن تتضمن مسارين اثنين؛ الأول مسار معاملات إصدار الإعفاء للمرة الأولى التي تشترط الحصول على البطاقة التعريفية من المجلس الأعلى مباشرة دون الذهاب إلى وزارة الصحة أو اللجان الصحية، فيما يشمل المسار الثاني معاملات تجديد الإعفاءات السابقة التي ستبقى خاضعة لإجراءات وزارة الصحة ضمن مرحلة انتقالية حتى مطلع العام 2025، حيث سيصبح الحصول على البطاقة التعريفية "إجباريا" لكل المنتفعين.
وعن أهمية إحالة هذه الصلاحية إلى المجلس، أكد اللوزي أن "إحالة هذا الإجراء إلى المجلس واعتماد البطاقة التعريفية كبديل للتقرير الطبي لتحديد حالات الإعاقة، هي في صلب عمل المجلس، ولحصر المستفيدين والمنتفعين من هذه الخدمة بشكل أدق"، معتبرا أن من شأن ذلك أيضا، أن يحدد الإعاقة التي يحق لها الاستفادة من هذه الخدمة، حيث يطبق المجلس شروطا واضحة في منح البطاقات التعريفية وفقا لتصنيفات الإعاقة.
ونوه بأن عملية إصدار البطاقات التعريفية تجري بشكل سلس حتى الآن، مبينا أنه صدر حتى الآن نحو 8 آلاف بطاقة تعريفية من خلال المجلس الأعلى، ومرجحا تزايد هذه الأعداد بشكل ملحوظ في الأشهر المقبلة، لما ستسهله على ذوي الإعاقة من الحصول على الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات من منظور حقوقي لا رعائي.
والبطاقة التعريفية، هي بطاقة إلكترونية يصدرها المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تقوم مقام التقارير الطبية وتبين نوع الإعاقة ودرجتها وطبيعتها بناء على تقييم اللجان الطبية وحسب اختصاص كل لجنة، حيث يتم إدراج البيانات الخاصة بالإعاقة ضمن تطبيق سند الخاص بالشخص ذي الإعاقة إذا كان عمره أكثر من 6 سنوات، وإذا كان عمره أقل من 6 سنوات تدرج البيانات على تطبيق سند الخاص بالوالدين.
ويتولى المجلس بموجب المادة 16 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2017، إصدار البطاقة التعريفية، التي صدرت تعليمات معدلة لها لسنة 2023.
وتشير مصادر مطلعة، إلى أن هذه الآلية الجديدة من شأنها أن تحد من "سوء الاستخدام" لإصدار إعفاءات الرسوم لعاملات المنازل غير الأردنيات بشكل خاص، في الوقت الذي لم تتضح آلية منح كبار السن لهذه الإعفاءات حتى الآن، ما يشكل فجوة كبيرة في استفادة هذه الفئة التي كانت تحصل على الموافقات من خلال اللجان الصحية وفقا للشروط المنصوص عليها، واعتبار كبار السن من أصحاب "الإعاقة الدائمة" نتيجة المرض من المنتفعين من خدمة الإعفاءات.
وتنص المادة 12/ و من قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996، على أنه "للوزير أو من يفوضه بناء على توصية من وزارة التنمية الاجتماعية أن يعفي شديد الإعاقة أو ولي أمره أو وصيه من دفع الرسوم والمبالغ المشار إليها في الفقرة ج من هذه المادة، عن عامل غير أردني واحد، إذا كان ذو الإعاقة بحاجة ماسة إلى المساعدة من الغير للقيام بأعباء حياته اليومية وكان مستوى دخله أو دخل ولي أمره أو وصيه يسلتزم هذا الإعفاء شريطة أن تقتصر مهام العامل غير الأردني على تقديم العون للشخص ذوي الإعاقة وأن تحدد شروط تلك الوصية وإجراءات إصدارها بموجب تعليمات يصدرها وزير التنمية الاجتماعية لهذه الغاية".

MENAFN10022024000072011014ID1107836170

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث