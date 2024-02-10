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نيويورك تايمز عن مسؤول أميركي: ارتكبنا أخطاء في الاستجابة للأزمة منذ 7 أكتوبر

2/10/2024 2:23:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن نائب مستشار الأمن القومي الأميركي جون فاينر أن واشنطن ارتكبت "أخطاء في الاستجابة للأزمة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي".

وأضاف فاينر أنه "كان على إدارة بايدن الإسراع في إدانة تصريحات إسرائيلية شبهت الفلسطينيين بالحيوانات".

وتابع: "لا ثقة لدي بحكومة إسرائيل الحالية ومدى استعدادها لاتخاذ خطوات جادة بشأن حل الدولتين".

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