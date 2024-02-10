نيويورك تايمز عن مسؤول أميركي: ارتكبنا أخطاء في الاستجابة للأزمة منذ 7 أكتوبر

(MENAFN
- Alghad Newspaper) نقلت صحيفة
"نيويورك تايمز" عن نائب مستشار الأمن القومي الأميركي جون فاينر أن
واشنطن ارتكبت "أخطاء في الاستجابة للأزمة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول
الماضي".
وأضاف فاينر أنه
"كان على إدارة بايدن الإسراع في إدانة تصريحات إسرائيلية شبهت الفلسطينيين
بالحيوانات".
وتابع: "لا ثقة
لدي بحكومة إسرائيل الحالية ومدى استعدادها لاتخاذ خطوات جادة بشأن حل
الدولتين".
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