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أطباء بلا حدود: النازحون في رفح يواجهون تصعيدا كبيرا

2/10/2024 2:23:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت منظمة أطباء بلا حدود إنه لا مكان آمنا في غزة، وإن التهجير القسري المتكرر دفع الناس إلى رفح وأصبحوا محاصرين بدون خيارات.
وأوضحت المنظمة أن أكثر من مليون شخص في رفح يواجهون تصعيدا كبيرا، وكثير منهم يعيشون في خيام وملاجئ مؤقتة.

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