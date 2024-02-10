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لوموند: الديمقراطية الغربية تتراجع وتفقد قيمتها

2/10/2024 2:23:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تحت عنوان: "الديمقراطية تتراجع في عدد من الدول التي تسعى لتحقيقها وتفقد قيمتها في الدول الديمقراطية نفسها"، كتب آلان فراشون، في صحيفة "لوموند" الفرنسية مقالاً سلّط فيه الضوء على تراجع الديمقراطية في عدد من الدول، واعتبر أنّ الديمقراطية فقدت قدرتها على الإغواء، واهتزت قوتها الناعمة تحت وطأة الضربات التي يتلقاها الغربيون نتيجة خياناتهم المتكررة لمبادئها.
أدناه نص المقال منقولاً إلى العربية بتصرف :
تحية للديمقراطية: يُتوقع في عام 2024 أن يُدلي نحو نصف البالغين على هذه الأرض بأصواتهم. ويمكننا بالفعل سماع المشككين بنتائج هذا النشاط الديمقراطي حتى قبل حدوثه، فشروط التصويت ليست هي نفسها في المملكة المتحدة والهند في عهد ناريندرا مودي وفي الولايات المتحدة وروسيا في عهد فلاديمير بوتين إذا أخذنا عدداً قليلًا من البلدان التي يُطلب من سكانها انتخاب حكامها.
ومع ذلك، فإنّ الدعوة للتوجه إلى صناديق الاقتراع تعكس تكريساً مهماً لمبدأ الديمقراطية. فالانتخابات التي ستُجرى في بلدان عدّة في أذربيجان مثلًا التي يحكمها إلهام علييف، يرى فيها الحاكم المستبد بأنّه مضطر لإجرائها، حتى مع علمه المسبق بالنتائج.
تُعد الانتخابات إجراءً رسمياً محضاً، منافقاً، أو أيّ مسمّى آخر، لكن الطاغية يرى فيها وسيلة للحصول على الشرعية والاحترام اللذين تمنحه إياهما نتائج صناديق الاقتراع، تمامًا كما يضع المرء ربطة عنق أو يرتدي قبعة للذهاب إلى حفل زفاف. ومن المؤكد أنّ هذه العملية لا تنبع من إيمان صادق بمبدأ الديمقراطية رغم الشعور بها كالتزام؛ بل هي تعبّر عن حقيقة بسيطة، ولو في العقل الباطني، مفادها أنّ الطابع الديمقراطي يسلك منحنى أفضل.
"القوّة الناعمة"
هذا الوضع لا يخلو من التناقضات. وبحسب جانان غانيش، أحد كتّاب العمود الصحفي في صحيفة "فايننشال تايمز"، فإنّ "رجل وامرأة عام 2024" هم الناخبون.
لكن الديمقراطية "في تراجع"، وفق الأميركي لاري دايموند، الأستاذ في جامعة ستانفورد. أما من حيث عدد الدول التي تمارس هذا النظام فهو في تراجع؛ وفي الأراضي التي كرّست هذا النظام، ولا سيّما في الغرب، فقد هذا النظام جودته.
لقد بلغت الديمقراطية، المتمثلة بالمعنى الواسع بالانتخابات المنتظمة والحرة إلى حدّ ما، ذروتها في عام 2000، حيث استفاد منها نحو 54% من سكان العالم، وفقاً لمنظمة "فريدوم هاوس" غير الحكومية التي تتولّى القيام بهذا النوع من الاحصاءات. ثم انخفضت هذه النسبة إلى 50% في عام 2018، لتصل أخيراً إلى 32% في عام 2019. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى إعادة تصنيف الهند، التي تعد اليوم الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان على هذه الأرض.
هذا وتُصنَّف 34 دولة فقط في مصاف الدول الديمقراطية الليبرالية، التي تشتمل على الانتخابات وسيادة القانون وحرية الصحافة والسلطات والضوابط والتوازنات وحقوق الأقليات، والتي تشكّل باختصار الترسانة المؤسسية الكاملة والمعقدة للحياة الديمقراطية. وقد عبّرت الأميركية سامانثا باور، التي ترأس الوكالة الأميركية للتنمية الدولية عن هذا الوضع بالقول: "منذ 17 عاماً والحرية في تراجع".
فقد تراجع تصدير الديمقراطية، وفقدت قدرتها على الإغواء، واهتزت قوتها الناعمة تحت وطأة الضربات التي يتلقاها الغربيون نتيجة خياناتهم المتكررة لمبادئها. ويُعدّ جورج دبليو بوش أحد المساهمين الرئيسين في تغيّر مسار الديمقراطية بعد غزوه العراق عام 2003.
وتتابع سامانثا باور حديثها قائلةً بأّن انزلاق بعض الديمقراطيات نحو الاستبداد يضعنا أمام تساؤل أساسي عن "أيّ نموذج [للحكومة] ستكون له الغلبة في السنوات المقبلة؟ وتشير تقديرات مركز جامعة "كامبريدج" حول مستقبل الديمقراطية إلى أنّ الصين وروسيا تتمتعان بشعبية أكبر بقليل من الولايات المتحدة في الجنوب العالمي، إلّا أنّه من الصعب تأكيد هذه المعلومة.
وتضيف بأّن الأنظمة الديمقراطية الليبرالية تتآكل من الداخل، وهو ما أسمته "إرهاق الديمقراطية". وترى بأنّ الشباب الغربيون سيبتعدون عن النظام الفوضوي والمرهق، الذي يقرر ببطء ويبحث دائماً عن إجابات مقتضبة ويحيّرهم في قراراته التي تخيّم عليها الضبابية. فالناخب المعاصر يقرّر وفق ما يريده هو من القائمة وليس بحسب ما يُقدم له من قائمة. وهو لم يعد مخلصًا لارتباطاته الحزبية؛ وعليه فإنّ شعبية المؤسسات الرئيسة للديمقراطية والأحزات السياسية تشهد تراجعاً.
"أوربان" أنموذجاً
تلوح في الأفق مخاطر أخرى في البيئة الرقمية، حيث يختفي التمييز بين الحق والباطل بسبب نظريات المؤامرة وهيمنة شبكات التواصل الاجتماعي على الصحافة التقليدية، فضلًا عن التضليل الإعلامي والتلاعب بالرأي العام. وبحسب ما صرّح به لورانس نوردن، الخبير من كلية الحقوق بجامعة نيويورك، لصحيفة "نيويورك تايمز"، فإنّ "كل ما يهدد ديمقراطيتنا منذ فترة، قد يتفاقم نتيجة الذكاء الاصطناعي التوليدي". فعلى سبيل المثال، يتم تداول خطب كاذبة منسوبة للرئيس جو بايدن على شبكة الانترنت.
ووفق استطلاعات للرأي، فإنّ انتخابات البرلمان الأوروبي التي سيتم إجراؤها في حزيران/يونيو تنذر بصعود الأحزاب اليمينية المتطرفة. ففي ظل مناخ يشجع على الاستفادة من خسارة الأحزاب النخبوية لمصداقيتها، تراهن هذه الأحزاب المعارضة للاستثمار على مشكلات العصر ومن ضمنها الهجرة والتفاوت الاقتصادي والاجتماعي والقيود البيئية.
وتتبّع هذه الأحزاب نهج الديمقراطية غير الليبرالية، المعروفة أيضاً بـ"الديموكراتورية"، وكان بطل هذا التراجع الديمقراطي فيكتور أوربان، رئيس الوزراء المجري.
وستحدد الانتخابات الأميركية المقرر إجراؤها في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر ما إذا كانت أقوى الديمقراطيات الليبرالية مستعدة للرضوخ "للديموكراتورية" عن طريق إعادة الجمهوري دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
معضلة العصر تتمثل بأن يأتي الإعلان عن هذا الانحدار في الديمقراطية الليبرالية في الوقت الذي أثبتت فيه تفوقها المطلق في معركتها ضد جائحة "كوفيد-19". كذلك، هُزمت "الديموكراتورية" البولندية على يد الوسطيين بقيادة دونالد تاسك.
ويبقى الغرب، الذي يتم وصفه بأنّه كيان متدهور ومنحط، الوجهة المفضلة لحركة هجرة غير مسبوقة. ويبدو أن حشوداً من الأشخاص التعساء، القادمين من الجنوب العالمي، منجذبون إلى الوعد بالحرية والازدهار الذي تجسده الديمقراطية الليبرالية. لذا، فإنّ الإعلان عن موتها يبدو سابقاً جداً لأوانه.(الميادين)

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