الصليب الأحمر: نهاية الطفلة هند كانت مأساوية

الصليب الأحمر: نهاية الطفلة هند كانت مأساوية
التاريخ
2/10/2024 2:23:22 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال المتحدث باسم الصليب الأحمر الدولي بغزة إن نهاية الطفلة هند كانت مأساوية بعد أن عاشت ساعات من الرعب.
وأضاف المتحدث أن نحو 1.5 مليون إنسان يعيشون في 20% من مساحة القطاع في ظروف مأساوية.
MENAFN10022024000072011014ID1107836165
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.