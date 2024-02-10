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الصليب الأحمر: نهاية الطفلة هند كانت مأساوية

2/10/2024 2:23:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال المتحدث باسم الصليب الأحمر الدولي بغزة إن نهاية الطفلة هند كانت مأساوية بعد أن عاشت ساعات من الرعب.
وأضاف المتحدث أن نحو 1.5 مليون إنسان يعيشون في 20% من مساحة القطاع في ظروف مأساوية.

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