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شهيدان في غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية جنوب لبنان

2/10/2024 2:23:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد شخصان، وأصيب آخرون بعد ظهر اليوم السبت في غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية على جنوب لبنان.

وقال مصدر أمني لبناني، إن الغارة نفذت منطقة جدرا قرب مدينة صيدا، وأدت إلى تضرر عدد من السيارات والدراجات النارية، مضيفا أنها المرة الاولى التي تنفذ فيها عمليات في هذه المنطقة البعيدة عن نطاق العمليات العسكرية بين حزب الله وإسرائيل جنوب نهر الليطاني.

وأشار إلى تعرض بلدتي حانين ورميش الحدوديتين لقصف مدفعي إسرائيلي متقطع، فيما تحلق أكثر من خمس مسيّرات إسرائيلية على علو منخفض فوق النبطية ومرج حاروف والضواحي ومعظم قرى الجنوب.

من جهتها، أوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المستهدف في الهجوم الاستثنائي بصيدا هو مسؤول كبير من حماس في لبنان.

وقال مراسل الجزيرة إن انفجارا وقع في سيارة ببلدة جدرا بمنطقة إقليم الخروب في جبل لبنان.

وقال مصدر أمني للجزيرة إن اثنين قتلوا وجرح آخران في استهداف سيارة في بلدة جدرا بمنطقة إقليم الخروب.

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