الاحتلال ينسف عدة منازل بخان يونس و42 شهيدا برفح
التاريخ
2/10/2024 2:23:21 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) استشهد منذ فجر اليوم 42 فلسطينيا جراء غارات إسرائيلية على منازل وسيارات مدنية في مدينة رفح جنوبي غزة.
ونسف أيضا جيش الاحتلال عدة منازل شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
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